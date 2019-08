Buenas madrugadas, tardes, noches, o el momento en que estén leyendo esta columna.

Che, están todos como locos con los X-Men de Jonathan Hickman. Admito que es un buen momento para volver a la franquicia mutante, que en mi caso me tenía alejado. Pero también –y algunos me puteen- tengo que admitir que aunque que la comencé a leer, por ahora no me dijo mucho. Tranqui, recién comienza y los planes de este señor son a largo plazo. También reconozco que soy medio lento y me pierdo en la grandilocuencia de Hickman. Y esto que les voy a decir que quede entre nosotros: me que me aburren los textos complementarios. Perdón. No soy digno de usted, señor Hickman! Pero seguimos anotados y seguimos leyendo señor. Seguimos.

Con respecto al ¡Ni ahí!, hoy les traigo un particular historieta franco-belga llamada “Beast”, publicada en el 2010 por la editorial Norma, con guión de Thomas Cheilan y dibujos de Mateo Guerrero. Me llamó la atención la premisa de esta historieta y por eso termine leyéndola. Pero al poco tiempo de comenzar, me di cuenta del pastiche.

Les cuento de qué la va la historia: Beast nos muestra un mundo en el que durante generaciones los humanos han explotado el planeta Tierra y ahora se ven relegados a pequeños grupos, debido al exterminio que han sufrido a manos de las máquinas que ellos mismos diseñaron para que les ayudaran. Una premisa bastante poco original. Las máquinas, al adquirir conciencia y voluntad propia, decidieron exterminar a la raza humana para así poder conservar el planeta Tierra… sí, como Skynet en Terminator. Pero ojo: no sólo las máquinas están enfrentadas a la raza humana. También aparecen unas entidades divinas en forma de bestias (por eso se llama así el álbum) que regresaron andá a saber de dónde para restaurar el orden.

En definitiva, ese es el argumento. Tenemos dos protagonistas que mantienen una relación especial con dos de estas bestias-dioses y que terminarán enfrentando a un espectro que visualmente tiene un dejo de Skeletor de He-Man. Aventura pura, dura y nada más. Absolutamente intrascendente. Quizás el mayor pecado de la obra. Lo más rescatable es lo visual. Al menos eso garpa.

¿Te gusta la espada y brujería? Es tu comic. ¿Te gusta el dibujo al estilo amerimanga (o hispanimanga, porque Guerrero es español)? Es tu comic. ¿Te gusta lo post-apocalíptico mezclado con animales GRANDES? Es tu comic. ¿Te gusta una historia con un buen argumento? Definitivamente NO es tu comic. Recomendado a los amantes del género, como diría Catalina Dlugi.

Los despido, colegas comiqueriles, esperando que cuando salga la próxima columna de ¡Ni ahí! el dólar no haya llegado a $ 100… (gulp).

PD: ¡Ah, no quiero dejar de saludar al Zorro y felicitarlo por sus primeros 100 años! Larga vida a la Z de Zorro.