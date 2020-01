¡Feliz año nuevo, lectores y seguidores de Comiqueando! Arrancamos con el primer ¡Ni Ahí! del año y hoy les traigo uno subido a la moto de The Mandalorian, la primera serie dedicada al universo Star Wars que debutó en la plataforma de Disney +. Por eso hablaré de Boba Fett: Twin Engines of Destruction.

¡Qué fin de año que tuvieron los fanáticos de Star Wars, qué lo tiró! Por un lado, el debut de esta serie que unió la “grieta” del fandom y por el otro, el estreno de la última película de esta nueva trilogía. Me refiero a Episodio 9: The Rise of Skywalker. Bueno, acá las opiniones fueron nuevamente divididas… Qué kilombito que fue esta nueva trilogía. Realmente pareciera que no hubiera cohesión entre las películas en sí. A uno le queda la sensación de que esta última trilogía estuvo hecha como un cadáver exquisito, en donde tanto J. J. Abrams como Rian Johnson no se hubieran puesto de acuerdo en la construcción de esta nueva saga y así se fueron contradiciendo de una película a la otra. Y no mencioné al director que originalmente iba a estar al frente de Rise The Skywalker (Colin Trevorrow, director de Jurassic World), que se fue a las puteadas por lo que había hecho Rian Johnson y le había cagado lo que él tenía pensado para su película. Ahí Disney volvió a llamar a J.J para que arregle todo. Un poco de coherencia, muchachos. No sé quien tuvo la culpa… si fue Kathleen Kennedy (la encargada de Star Wars en Disney) o los CEO de Disney. Pero la cuestión es que esta nueva trilogía fue bastante desprolija. Igual, con algunas salvedades, este humilde servidor puede decir que la disfrutó.

Bueno, esto no es el ¡Ni Ahí! de Star Wars episodio 7,8 y 9, sino de un comic que tiene como protagonista a nuestro cazarrecompensas favorito. No me estoy refiriendo a Mando, el protagonista de The Mandalorian, sino a Boba Fett y a su imitador… ¿cómo? en breve te lo cuento.

El comic fue publicado por Dark Horse en 1997. Es un número único de 32 páginas. El guionista responsable de esto es Andy Mangels (fue novelista tanto de Star Wars como de Star Trek, en DC escribió la olvidable Justice League Quarterly y en Marvel nos dio Marvel Adventures of the X-Men y Adventures of Spider-Man por sólo mencionar algunas). Por el lado del dibujo tenemos a John Nadeau, quien metió mano en títulos como X-Wing Rogue Squadron y los comics de la franquicia Aliens, también para Dark Horse.

Ahora sí, nos metemos en la historia de nuestro ¡Ni Ahí! de la fecha. Resulta que mientras el querido Boba Fett estuvo “supuestamente” muerto -devorado por el Sarlacc en los eventos de Star Wars: Episode VI: Return of the Jedi- alguien tomó su lugar (qué Sarlanga). Este sujeto se llamaba Jodo Kast. Este Jodo era un atorrante que fue miembro de la Rebelión. Pero después vio el filo de hacerse pasar por Fett y así quedarse con la chapa que tenía el mercenario.

El problema es que Boba Fett sobrevivió (según los comics) y otro cazarrecompenzas le tiró el dato de la existencia de este impostor. Obviamente el encuentro entre los dos Boba no se haría esperar. Fett se las arregló para que Jodo Kast terminara con un falso encargo en un planeta llamado Nal Huta (también lo podríamos llamar Sal Yuta) y ahí le prepara varias trampas y una emboscada final. No hace falta decir que el impostor no tuvo mucho que hacer frente al original. Como sabemos, Boba Fett es el más poronga. Si se salvó de ese bicho de mierda que se lo morfó en Tatooine, obviamente le iba a ganar a su imitador. Lo lamentamos, Jodo Kast, pero nadie va a extrañarte.

En definitiva, esta es una historia bastante intrascendente, que parte de una idea interesante,con la que se podría haber hecho algo mejor. Bueno, quizás no.

Como dato curios,o podemos agregar que el impostor Jodo Kast salió de unos módulos de juego de rol, donde alguien lo inventó para que pudieras usar a otro mandaloriano que no fuera el mismísimo Boba Fett.

Si te quedaste manija con Boba y la mar en coche, te puedo recomendar otros comics, como Boba Fett: Murder Most Foul (con guión de John Wagner y dibujos del glorioso Cam Kennedy) y Boba Fett: Bounty on Bar-kooda, del mismo equipo creativo.

Ahora sí, terminado mi trabajo. Mal, pero seguro. Me vuelvo a mi galaxia muy lejana. Aún más lejana que la del universo creado por George “me cagó Disney” Lucas.

¡Saludos!