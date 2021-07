Bienvenidos a una entrega de ¡Ni Ahí!, esta sección que queda perdida entre las otras que son mucho mejores, pero igual sigue dando batalla.

Y como a mí en ocasiones me gusta subirme a la moto de los “hits” del momento, voy a reseñar una saga que abarcó varios anuales de 1992, y con un villano que pegó por su reciente aparición en la serie de Loki. Me refiero al mismísimo Kang, el conquistador. Bueno, al menos el que apareció es una versión más benevolente.

¿Recuerdan esa maravillosa época en donde Marvel hacia eventos a través de anuales? Gemas como “The Evolutionary War” y “Atlantis Attacks” sin duda merecen un futuro ¡Ni ahí!. Bueno, la saga en cuestión es Citizen Kang, que implica el annual 11 de Captain America, Thor Annual 17, Fantastic Four Annual 25 y Avengers Annual 21. Los responsables de esta bazofia son Roy Thomas y Mark Gruenwald en guion, mientras que en dibujos tenemos a Larry Alexander, Geof Isherwood y Herb Trimpe.

Sin más preámbulo, te cuento de qué va esta gema maravillosa del comic mundial. Resulta que Vision está desaparecido después de investigar un incidente en el pueblo Timely, ubicado en Wisconsin (no sé si ubican el guiño que la ciudad se llama como el nombre original de la editorial Marvel en la década del ´30, jo).

El Capitán América va tras los pasos de la Vision y ahí es cuando ocurre un giro muy rocambolesco y el Capi termina viajando en el tiempo para cruzarse con Gilgamesh de los Eternos y una joven Sersi. Ahora pasamos al número de Thor, donde Black Vidu (perdón, no pude evitar el chiste fácil), líder de los Avengers en ese momento, manda a Thor (Eric Masterson) a buscar a los desaparecidos Vision y Capi. Nuestro Thor suplente investiga y encuentra en una fábrica una puerta luminosa que parece salida de una película de Spielberg (no lo digo yo, lo dice el personaje). Esta puerta lo hará viajar en el tiempo a lo que parece ser la antigua Mesopotamia. Thor descubre una ciudad futurista de fondo y cuando se dispone a viajar a ella es transportado a la época de la Guerra de Troya y ahí verá ejércitos medievales que resultan ser vikingos que van contra los francos liderados por el Rey Carlos. ¿Estás perdido? Yo más. Y para complicarla más, irrumpe en escena Prester John, personaje histórico que es villano de los Cuatro Fantásticos. Este le explica que se negó a servir a Kang el Conquistador y mientras luchaban, este cayó en ese período de tiempo. ¡Que kilombo, hermano! Basta de Thor, pasemos al siguiente annual, el de los Cuatro Fantásticos.

Johnny Storm se cruza con el Doctor Druida (un Doctor Strange de la B) que les pide ayuda para detener a Kang. Druida les cuenta que cuando era miembro de los Vengadores quedó fascinado por Temptress, mientras se hacía pasar por Nebula, para traicionar a sus compañeros de equipo. Mientras tanto, Temptress también estaba manipulando y asesinando en el Consejo de los Kangs (un consejo con muchos Kangs de distintas líneas temporales) para obtener información sobre un arma poderosa ubicada en la Burbuja del Tiempo, unos 20 años en el futuro. Sus intentos fallaron, y tanto Temptress como Druida quedaron atrapados en la Burbuja del Tiempo. Druida la derrotó, y aparentemente fue asesinada. Pero no fue así. Ella regresó y le trajo a Druida advertencias sobre Kang el Conquistador y sus planes de conquista. Los FF deciden ayudar y convocan a los Avengers para ir al pueblo Timely y ahí Temptress les informa que en la ciudad hay un portal a ciudadela de Kang. Cuando lo cruzan viajan al reino de Cronopolis, un dominio que toca todos los puntos de la historia. Al llegar son atacados por un grupo de Punishers del siglo 31 (¿LO QUE?!?), Temptress se convierte en Nebula y aprovecha una distracción para escapar. Todo parecía estar calmo pero irrumpen en escena los Anachronautas (¡!) agentes de Kang que provienen de diferentes puntos de la historia. Éramos pocos y parió la abuela.

Después de tanto suplicio, llegamos al final de la historia en el annual de Avengers. Los héroes se enfrentan a los Anacronautas, con el objetivo de conseguir llegar a la fortaleza de Kang, fingen ser derrotados y Sersi (una vengadora) se hace pasar por un Anacronauta. Cuando son llevados ante Kang, se reúnen con el Capitán América, Thor y Visión (¿se acuerdan que estaban perdidos?). Ante ellos, que están prisioneros, Kang confiesa su plan de conquistar el siglo XX y el XXI. Kang en una distracción es apuñalado de muerte por Nébula, sin embargo el Kang asesinado no es más que un doble procedente de otra línea temporal (me volví a perder con estas idas y vueltas). Será entonces cuando aparezca el verdadero Kang. Por su parte Nébula se quita su disfraz y muestra su verdadera identidad: es Ravonna quien ahora asumirá la identidad de Terminatrix (un nombre muy sadomasoquista) y se lanza a combatir a Kang. Mientras tanto, los Vengadores y los Cuatro Fantásticos son liberados por Sersi, luchan contra los Anacronautas y los derrotan. Kang queda herido al recibir el impacto del martillo de Thor que iba para Terminatrix. Ella se queda con Kang, con la intención de curarlo y se proclama gobernante de Cronópolis. Después de todo ese kilombo los buenos vuelven a su línea temporal.

Ufff… no sé ustedes, pero yo que más que mareado. Una saga que prometía ser interesante termina siendo un kilombo en el cual te perdés y te sentís estafado porque la saga se llama Ciudado Kang, cuando el villano aparece recién al final del evento. Un choreo a mano armada. Además los números que realmente valen la pena son los últimos. Porque tanto el de Capitán América y Thor son un relleno absoluto.

No los molesto más. Me voy a tomar unas vacaciones a Cronópolis y a esperar que arranque la segunda temporada de Loki. Hablando de eso, ¿Loki no era un villano? Les dejo esa importante pregunta que sí tiene respuesta… No, Loki no es más un villano ja.