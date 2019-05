Buenas, buenas. Volvió su redactor canchero favorito. Qué despelote que se armó con el anterior ¡Ni ahí! de Shazam de Geoff y Gary en los comentarios. Menos lindo me dijeron de todo. Algunos tienen razón y otros también. Si se enojaron porque hablé mal de Geoff Johns, esperen a que termine Doomsday Clock. A esta altura y con el ritmo de publicación será en el 2050.

Pero igual la polémica más candente es con el Heroes in Crisis nº 8. A Tom King lo amenazaron de muerte por ese número. Hay que estar loco para hacer una cosa así. Me refiero a que no hay que amenazarlo, sino matarlo de una! Lo que hizo con Wally en saga es imperdonable. Pero bue, todavía el buen Tom tiene un número para arreglarlo. Desde ya los invito a leer el primer ¡Ni Ahí!, donde este caradura le dedico unas palabritas a Heroes in Crisis.

Pasemos a los bifes. Y si sos vegano, pasamos a las lechugas. Resulta que se cumplieron 25 años de cierta revista de información que quizás ustedes recuerden como Comiqueando. 25 años ¡faaa, cómo pasa el tiempo, che! Parece que fue ayer cuando descubrí está loca loca revista sobre historietas. Linda jodita se mandaron en el Centro Cultural San Martin como festejo de esas “bodas de plata” de Comiqueando. Hasta se trajeron a Eduardo Risso. Ver la foto de staff de distintas épocas es como una versión de Avengers Forever pero de la C.

Este aniversario me dio excusa para releer la Comiqueando nº1. Año 1994, post-etapa de revista fotocopiada. Por cierto, ¿alguno tiene esos números? Me estarían haciendo falta. La cuestión es que con este número me hice un plato. Ya arranqué desde la editorial de Andrés Accorsi que eligió una foto que parece sacada de una publicidad de camisas Chemea… e importante detalle el asunto cabello. Y sí, los años no vienen solos. En el numerito tenemos una entrevista que le realiza Andrés a uno de los autores más chinchudos del medio. Me refiero a John Byrne. Ahí te cuenta toda la polémica que ocurrió en su salida de Superman, cuando los fans le pusieron el grito en el cielo porque Supi ejecuta a los genocidas de Krypton. Y en la editorial se hicieron los dolobus y no lo bancaron. Y bue, Byrne es polémico, casi tanto como el staff de Comiqueando de esa época, ja!

Hay una nota sobre Ren & Stimpy, era su época de gloria, muchísimo tiempo antes del escándalo con su creador John Kricfalusi (gulp). Cerrarme la ocho. También tenemos el inicio de El Comic de Nunca Acabar, cuya primera entrega está a cargo de Juan Zanotto. Qué curro que era el Comic de Nunca Acabar. La verdad que nunca entendí un carajo de qué la iba esto. Pero lindos autores que desfilaron por acá, che.

Sigo ojeando la revista y me detengo en una de mis secciones favoritas: La Verdulería. Se nota que después le fueron agarrando la mano porque este inicio era bastante flojardo. Pero ya tenían el Botton Ten y en el puesto número uno se lo llevaba Spider-Man (eran los ´90, época jodida para la arañita). De una y sin aliento pasamos al inicio de estos mega- informes que nos presentaban en la revista, que iban recorriendo de número a número la historia de un grupo o franquicia. Y para debutar, los gemelos fantásticos Diego y Andrés Accorsi se subieron a la cresta de la ola del momento dedicándoselo a los X-Men. Cómo se nota que eran los´90. En esta época los pibes X la rompían. Hasta teníamos los lindos dibujitos animados. Hoy ni en pedo se les dedicaría un informe como este para arrancar.

¿Sabés qué traía este número 1? Sí, te lo dice en la portada. UN COMIC DE CAZADOR por Jorge Lucas y Mauro Cascioli. Hoy es conocido por ser un comic polémico y emblemático de una época. Todavía no habían pasado a revista. Estas eran las buenas épocas, no? No? NOOO! Sigo leyendo y digo… ¡epa! Me encuentro con un reportaje a Trillo. Grosso, genio y figura, este me lo agendo.

Ahora se me presenta la Mesa Redonda, donde los caballeros de Comiqueando se sientan a debatir acerca de una serie de comics y dar puntaje entre todos a cada revista reseñada. Leo la lista de los caballeros y les digo que muchos se quedaron en el camino o cruzaron por la vereda del frente. ¿Sabés cuál sacó el peor puntaje de todos? Warlock and the Infinty Watch nº28 promedió un 1,88. Qué gentes malas, pobre Warlock. Ahora cuando aparezca en la película de Guardians of the Galaxy Vol 3 la va a romper como un campeón. Espero que la fase cósmica de Marvel Cinematic la descosa. Yo todavía sigo llorando por Avengers Endgame.

Hay una notita sobre el reinado y el regreso de Superman que la ojeo como un campeón, pero continúo porque se viene la sección de Charlas en el Parque. ¿Se acuerdan de Charlas en el Parque? ¿Esa no venía en las revistas de Editorial Perfil? ¡Qué recuerdos del Parque Rivadavia! Ahí se juntaban muchos de esta manga de impresentables que hacían esta revista. Y ahí fue donde este impresentable compró su primera Comiqueando. Perdón la nostalgia, es culpa de Avengers Endgame.

Y casi de postre tenemos a los Rescatadores, que en este caso rescatan al extraño Eternauta de Oesterheld y Breccia. Lindo rescate, guachos, dedicado a la memoria del fallecido recientemente Alberto Breccia.

Y por fin se termino este repaso del nº1 de Comiqueando y este insoportable ¡Ni Ahí!

Ahhh! Me olvidaba de Anarkomix, que trae unos rellenos interesantes de Top Tens de revistas, guionistas, personajes y dibujantes. Y un dicconario comiquero, explicándote términos de jerga comiqueril. ¡Ladris! Ojo, te banco El Ilustre Desconocido con la historia de Deepo, el pajarito de Moebius. Simpático segmento en primera persona.

Ahora sí, me despido con un saludo: ¡Felices 25 años Comiqueando! Espero que sigan robando mínimo unos 100 años más y nos encontremos en nuevos formatos internetiles y redes sociales. Hasta las próximas aventuras de esta sección polémica denominada ¡Ni Ahí!

PD: el verdadero héroe de la pelicula es la rata, y sabés a que película me refiero, no?