Llego un nuevo ¡Ni Ahí! y con lo que traje hoy los haré gritar de dolor. Pero como nos toca un comic del espacio, nadie los escuchará gritar.

Para descongelar la “cuareterna” en la que seguimos en el AMBA vamos por Cryozone, una historieta publicada por la editorial francesa Delcourt en el año 1996, con guion de Thierry Cailleteau (conocido por Aquablue) y dibujo de Denis Bajram (de la serie Universal War One).

Al descubrir esta particular historieta debo admitir que la premisa me enganchó. O sea que, lamentablemente, caí como un chorlito. A continuación se las voy a compartir para que me entiendan y no me sienta tan boludo:

“A bordo de la nave espacial de la ONU Neil Alden Armstrong, primera nave terrícola enviada a colonizar un planeta extranjero, 9.600 hombres y mujeres descansan en estado criogenizado para soportar los 20 años de viaje, mientras que un equipo de 400 permanentes vela sobre ellos y la navegación. Pero una explosión cambia la rutina del viaje dañando los sistemas de animación suspendida. Para salvar la vida de los colonos, la tripulación se ve obligada a despertarles de manera urgente, sin respetar los procedimientos de seguridad. Al recuperar la conciencia, los colonos tienen hambre… ¡Hambre de carne humana!”

¡Wow!, me dije. “Nave espacial de la Onu Neil Armstrong”, me imaginé un carguero del carajo. “Una explosión que cambia la rutina del viaje” chupate esa, película Alien Covenant. Y como frutilla del postre, “colonos hambrientos de carne humana”. ZOMBIES del espacio. ¡Ya está! Estas premisas no pueden fallar. Pero al adentrarme en la lectura, la ilusión de estar frente a una buena historieta se me terminó pudriendo como los cadáveres vivientes de los colonos de la historia. Sí, me sentí un boludo, más de lo que soy, claro. Me encontré con mucho texto, que con el correr de las páginas iba haciendo perder mi interés. Mucha data explicativa de por qué los colonos se terminan transformando en zombies, justificaciones del villano y todas esas giladas de siempre. Posta, llega un momento en que ya no me importaba nada, solo me dedicaba a ver los dibujos y a leer muy por arriba los bloques de texto. Por lo menos me encontré con un par de buenos momentos de zombies que hacen todo un poquito más potable, de la mano de un dibujo que acompaña bien.

El villano responde a una mega corporación que hizo un trato millonario con la empresa que criogenizó a los pobres colonos. Los dos protagonistas son personajes muy planos. Tenemos a una doctora que termina siendo una “Ripley de la B” y un fortachón sacado de película de acción de Hollywood que fue criogenizado y descubierto de pedo por nuestra protagonista. En Cryozone el malo es malo, la heroína es buena, el héroe es ambiguo en un principio y la historia en general es una mierda. Todo bastante básico con alguna vueltita de tuerca que te la ves venir a años luz cual nave de Star Trek viajando en Warp. Quizás en una película esta historia funcionaría mejor. Me imagino para verla en un autocine. ¿Vieron que volvieron? Cosas positivas que nos trae de vuelta esta pandemia.

En definitiva, puedo decir sobre esta historieta que capté perfecto el homenaje a la saga de pelis Aliens, pero ese guiño no me termina de llenar. ¡Quiero que me devuelvan el dinero que no pagué por leer este comic!

«Soy Leo Rubio, último superviviente de la pandemia de covid-19, fin de la transmisión.

Pd: No tengo gato, pero si perro y no voy en tren voy en avión”