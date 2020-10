Bienvenidos a una nueva entrega de esta terrorífica sección llamada ¡Ni ahí! Mi nombre es Vicente Precio, quizás me recuerden de películas como “El Abominable Doctor Pibes”, “La caída de la Mansión Wayne”, “La Máscara de Red Hood Roja” y “la Casa de los Secretos en la colina embrujada”, entre tantas otras. El señor Leonardo Rubio me cedió este espacio para escribir una breve introducción. El motivo es por el mes de Halloween, pero además la publicación de esta entrega cae un Martes 13 y como dice el dicho popular “No te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes”. Cuánta razón tiene esa frase, no? Sobre todo en eso de salir de tu casa; en época de pandemia y cuarentena aplica perfecto. Bueno con respecto a casarse puede que también tenga razón el dicho, pero no quiero ampliar el tema porque sino mi mujer Mirta me espera en casa con el palo de amasar. Sin más preámbulos, los voy a dejar con el señor Leonardo Rubio escritor de esta sección para que hable del relato de terror indicado. DC: House of Horror, un especial donde los muchachos de DC comics hicieron una serie de historias de terror que tienen como protagonistas a sus héroes favoritos homenajeando al género. Veremos cómo les va. ¡Hasta la próxima, mis horrorificos amigos!

Muchas gracias, Vicente, un honor que haga la introducción de esta sección. Como ya dijo el querido amigo actor, nos metemos en esta particular antología compuesta por ocho relatos. Keith Giffen fue el encargado de imaginar las historias pero después la repartió entre distintos guionistas para su desarrollo. ¿Se lava las manos? En cada título tenemos un equipo creativo distinto. A continuación vamos a repasar los segmentos y descubriremos qué tan pelotazo son.

“Bump in the night” escrito por Edward Lee y dibujo de Howard Porter. ¿Recuerdan la película Brightburn: El hijo de la oscuridad del 2019, esa que pedís en el video club como: “Maestro, ¿tenés la película de Superman pibito, que se hace malo y hace mierda todo”? Sí, es lo mismo. Lo cual nos deja una pregunta… ¿los guionistas de la película se chorearon la idea? Todo puede ser. Este comic es anterior a la película. Acá el relato se resuelve mucho más rápido y sale ganando en comparación con el fallido largometraje.

“Man’s World”, con guion de Mary SanGiovanni y dibujo de Bilquis Evely. Uff que polémico este relato. Unas chicas juegan a la ouija y una de ellas, poseída por un espíritu, se vuelve violenta y mata a quien está cerca. Ese espíritu es el de Wonder Woman. ¿Una Wonder Woman asesina? ¿Dónde la viste? Hay una cuestión de fondo de amazonas versus hombres, pero yo no te lo tomo.

“Crazy for you”, de Bryan Smith & Brian Keene y el crack de Kyle Baker. El relato nos muestra a hombre con un cuchillo ensangrentado en la mano tras haber asesinado a su mujer. No sabe qué paso hasta que se le aparece en modo fantasma Harley Quinn y entendemos que es un esquizofrénico. Las voces de Harley lo impulsan a cometer actos violentos. Ajá, entendí el chiste. Podría ser Harley Quinn como el Pato Lucas. No hay una real justificación más allá de que Harley tenga que aparecer por lo popular del personaje. Al menos tenemos el dibujo de Kyle Baker, que siempre la rompe.

“Last Laugh” de Nick Cutter y Rags Morales. Llegó el turno del relato de nuestro encapotado favorito como protagonista. Bruce Wayne se encuentra atormentado en la Baticueva porque nunca puede atrapar al Joker. Hasta descubre que son la misma persona. ¡WOW! ¿Vos me estás diciendo que Batman y el Joker son lo mismo? La misma cara de la misma baraja. Psicosis de Alfred Hitchcock, en tu cara.

“Blackest Day” de Brian Keene y Scott Kolins. Relato que correspondería a Justice League. ¿Estás preparado para el DC Zombies antes de DCeased de Tom Taylor? La premisa es esta: La Tierra sufre un brote zombie justo cuando Superman está de vacaciones fuera del planeta. Qué justito, no? Todos los héroes de la Watchtower van cayendo, salvo Hal Jordan. Una idea muy buena que termina siendo mal ejecutada. Me quedo toda la vida con DCeased. Volvé a la Tierra Superman, te perdonamos.

“Stray Arrow”, Ronald Malfi y Dale Eaglesham. Acá Gren Arrow es un asesino y tiene a Black Canary secuestrada. Esta historia tiene una vueltita de tuerca al final al estilo Cuentos de la Cripta. Nuevamente una mirada distinta de personajes ya establecidos en una versión oscura que no termina de convencer.

“Unmasked”de Wrath James White y Tom Raney. La peor de la historias, lejos El protagonismo del relato cae en Two-Face. Un monstruo gigante acechando Gotham, mantiene a los ciudadanos refugiados en un estadio. Harvey Dent saca a relucir su doble personalidad cometiendo asesinatos. Les saca la cara, ufff, qué jodido .Como premisa podía funcionar pero como está ejecutada es un bochorno cósmico! Spoiler Alert: El monstruo gigante con su ácido le termina quemando la mitad de la cara. ¡Qué casualidad! Nunca termine de entender qué hacía un monstruo gigante en esta historia.

Y para cerrar la antología tenemos “The Possesion of Billy Batson” con guion de Weston Ochsey y dibujos de Howard Chaykin. Un Billy Batson pandillero que es atormentado por una voz que le pide que diga la palabra mágica que le convierte en el Capitán Marvel. Pero él se niega porque duda de las consecuencias. La historia no va a ningún lado, pero se deja leer por el arte de Chaykin.

Qué paseo por el tren fantasma que fue esto. De terror no son los relatos de terror, son los guiones. Un montón de historias de las cuales podés rescatar muy poco. Las idea de este tipo de antologías no están mal, pero me gustaría que le pongan un poco mas de garra sobre todo en el guion. Por lo que me dijeron, el DC Nuclear Winter Special está mucho mejor. Hay que leer para creer.

Siguiendo la consigna del día Martes 13 me quedo en casa así evito que me caigan la mala suerte y el virus loco. Me quedo mirando algún clásico de mi amigo Vicente Precio en TCM. Hoy parece que dan “El ultimo Batman sobre la tierra” esa que es tipo Soy Leyenda pero con Batman. ¿No la escribe Snyder y dibuja Capullo? Quizás me estoy confundiendo con algún comic que reseñe en esta misma sección. Saludos, mis terroríficos amigos, hasta el próximo horrible ¡Ni ahí!