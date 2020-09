Designer Genes

¡Buenas y santas! Aquí los saludo humildemente desde mi bunker apocalíptico ubicado en Caballito. Hoy les traje un material salido de los baúles más verduleros de los comics. Yo creo que esta sección nació por este tipo de historias. Nos sumergimos en la década del ´90, más precisamente el año 1993 para navegar sobre este imperdible comic de Marvel.

Arrancamos analizando el título. Primero figuran en GRANDE el nombre de los personajes que protagonizaran esta imperdible bosta. Como si fuera un cartel del teatro Maipo. Enorme podemos leer SPIDER-MAN, PUNISHER y SABRETOOTH, abajo en chiquito el titulo de la historia: Genes de Diseño. Con timidez, ponen el titulo. Quizás les daba vergüenza. Claramente tenías que vender y por eso ponés tres personajes que no hay manera que se puedan juntar en una aventura. Me recuerda a “Hearts of Darkness”, esa en la que se congregan Ghost Rider, Punisher y Wolverine para enfrentar a Blackheart, el hijo de Mephisto. En esa al menos tenías los increíbles dibujos de John Romita Jr. y se siente que funciona un poquito mejor. Pero volviendo a esta verdadera gema les cuento que el texto de la contratapa es imperdible se los voy a transcribir para su deleite:

“HEROE, el sacrificado SPIDERMAN, ANTIHEROE, el vengativo PUNISHER, VILLANO, el sanguinario SABRETOOTH ( menos mal que me aclara qué representa cada uno). Cuando empiezan a aparecer cadáveres salvajemente mutilados en sus ya mortales calles, tensas alianzas se forjan para extirpar y destruir el terror que amenaza New York (Faaa, qué premisa del carajo, ¿Cómo puede fallar esta historia?)

Pero incluso fantásticas habilidades físicas y un vasto arsenal de poderosas armas pueden no ser rival para un sucio legado de dinero y codicia que se alza sobre la indefensa ciudad, (¡Coppola, Scorsese, Michael Mann, aprendan GILES! Esto es un guion que palpita las calles salvajes como ninguno) ni para el mal que se desencadena cuando el hombre juega con… (preparen los tambores que se viene el nombre de la obra) GENES DE DISEÑO” (Éxtasis me da este título)

Como transpira noventa este comic. Más que transpirar, chorrea grasa. Muchos seguro se preguntan con qué excusa se juntaron estos tres personajes tan dispares en esta historia. No se preocupen que yo que lo acabo de leer, todavía me lo sigo preguntando. Les voy a contar para ahorrarles el disgusto de leerla de qué va la trama. Porque ese texto de contratapa es una estafa.

La historia arranca cuando Peter Parker trabaja en su doctorado. De pronto se encuentra con unos desagradables experimentos que realizaba otro investigador que torturaba animales. En otro lado, Punisher se alía con un grupo de linyeras para detener a una serie de pirómanos. Esto lo lleva a las alcantarillas de Nueva York (lugar donde siempre pasa de todo, sólo falta que se cruce con las Tortugas Ninja y cartón lleno) donde se involucra a en el mismo misterio que Spider-Man investiga. En el medio de este despelote aparece Wolverine… perdón, quizás el personaje lo estaban usando demasiado otros comics, entonces usan otro “similar”: Sabretooth. En ese momento, el personaje gozaba de cierta popularidad, incluyendo una miniserie. Sumarlo a la aventura parecía una reacción lógica en ese punto, pero totalmente sin sentido en la trama.

Este insólito trío protagonista (los de la película el bueno, el malo y el feo, un poroto al lado de estos) a veces trabajan en equipo, a veces se cagan a trompadas pero los tres investigan quién está detrás de las torturas de animales y de las muertes. Encontrado al verdadero responsable, resulta ser un experimento fallido que transformó a un enfermo de cáncer en un especie de licántropo que chorrea un liquido verde de su cuerpo. Este monstruo parece salido de un mal capítulo de The X-Files. Y obviamente los que están detrás de todo son los laboratorios Roxxon, esa compañía ficticia del universo Marvel que siempre se encuentra detrás de cualquier rosca farmacéutica. Al terminar de leerla, automáticamente la colocás en el pabellón de las grandes obras verduleras de la década del ´90.

Llegó el momento de hablar de los autores. Y sí, hay que escrachar a los responsables de semejante bosta. El guionista es Terry Kavanagh, ¿te acordás de este guionista? Bueno, quizás es mejor olvidarlo. Escribió Spider-Man, fue uno de los responsables de la gran gema “Maximun Carnage” y también estuvo involucrado en “La saga del Clon”. Pufff, títulos muy fuertes en niveles verduleriles. También escribió Moon Knight, Iron Man y X-Man entre otras obras. Por el lado del dibujo lo tenemos a Scott McDaniel, dibujante que genera tanto amor como odio. Es indudable que dejó su marca fuerte en la década del ´90 en comics como Daredevil (con guiones de Dan Chichester) y muchos lo recordamos por su trabajo en el Nightwing con guiones de Chuck Dixon. En Genes de Diseño no tenemos el mejor de sus trabajos, podríamos decir que es uno de lo más olvidables.

Voy a cerrar el baúl comiquero de la boñiga por hoy. Quedan muchas obras esperando escapar para ser reseñadas en próximas ¡Ni ahí!. Pero aquí me quedo yo en mi bunker como custodio de todas estas “gemas”. No creo que pueda contenerlas todas por mucho tiempo… La saga del Clon de Spider-Man está queriendo escapar, como tantas otras. Mientras pueda las contendré.

Hasta la próxima entrega de esta loca loca sección que dieron por llamar ¡Ni Ahí!