Heroes in Crisis

¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Se acuerdan de una GRAN sección de Comiqueando que se llamaba Ni Ahí? Sí, esa que inventó Caba y después la continuó José Luis Gaitán. Esa en la que hablaban de grandes gemas del Noveno Arte ;). Bueno, volvió y no en forma de fichas como Alf, si no como columna de la Comiqueando Online. Bien, basta de tanta intro que ya me estoy hinchando las pelotas y tengo ganas de ponerme hablar de esta historieta que anda agitando el maravilloso mundo mundial del comic book yanki.

Te hablé de recuerdos, sí. Y ahora te digo ¿te suena Identity Crisis? Año 2004. Brad Meltzer (escritor de libros de los cuales no leí un carajo) acompañado con loa dibujo de Rags Morales. Este Brad se hacía el campeón y te contaba una historia en siete partes donde descubrías que todos tus héroes favoritos e intachables de DC no eran tan santos como vos creías. Todos al final tenían algo que ocultar. Y el Doctor Light resulta que no era un villano pelotudo que se enfrentó a la Liga e hizo renegar a los Teen Titans si no un flor de HDP que se infiltra en el satélite de la Liga y termina por violar a Sue Dibny, la jermu de Elongated Man. Las ganas de vomitar no terminan ahí. En la saga a Sue Dibny, la adorable Sue, la terminan haciendo mierda con un soplete. ¡Pará, flaco! De yapa para hacerlo más mala leche, estaba embarazada. Qué forro que sos, Brad. Y encima esa historia les terminó saliendo para la mierda, porque a último momento tuvieron que cambiar el villano. Menos mal, te digo. Porque si era Atom (como pretendía el perejil de Brad Meltzer) hubiese sido un bochorno más grande que el partido fallido de River y Boca. Y al final, en la volteada cayó la jermu de Ray Palmer, que resultó ser una turra bárbara y hacer todo eso para volver a estar con su amado Atom. La cuestión es que no cierra por ningún lado y vos te estarás preguntando ¿por qué este gil me habla de Identity Bosta? Ya te lo paso a comentar.

Pongan la alfombra roja que que llega Tom “Batman” King y te trae la saga de DC del momento. ¿Doosmsday Clock? No, papá, esa es la Geoff Johns y va para otro Ni Ahí, quizás… Bueno, este pibe que se llama Tom. El que te la mandó a guardar con el chasco del casamiento de Batman y Catwoman. Acá te escribe una pseudo secuela de esta mierda de Identity Crisis, llamada Heroes in Crisis. Y acá todo el mundo aplaudiendo. Y claro, si este pibe trabajaba para la CIA y encima ganó un Eisner. Che, a todo esto… ¿no era que en DC no iban a usar la palabra Crisis por mucho tiempo? Bue, duró poco el descanso.

La historia es así: hay un lugar llamado “el Santuario” donde los héroes van a confesarse de sus pecados. Sería como una casita en la pradera con un confesionario tipo Gran Hermano, con bocha de robots. Ahí ocurren unos asesinatos, entonces Superman, Batman y Wonder Woman van a investigar ¡Qué gilada!

¿Te acordás cuando leíste DC Rebirth y lloraste como un quinceañero cuando aparece Wally?. “Qué lindo DC”, decías. Qué lindo. Bueno, acá de movida junto con un montón de héroes lo hacen boleta en este Santuario. ¡Aguantáaa! ¿Cómo que hacen boleta a Wally? ¡Si recién volvió! ¡Si lloré como un pelotudo! Pero no murió solito: también se fueron Blue Jay, Hot Spot, Steel, Lagoon Boy y Red Arrow. Salvo Roy Harper y Wally, el resto son cuatro de copas que no nos importan demasiado. No te vayas, lector idignado, que todavía te tengo algo mejor. Los principales sospechosos son Harley Quinn y Booster Gold. Naaaa, mozo, cerrame la ocho.

Acá se nota que la ponen a Harley como una de las protagonistas por la chapa que viene pegando el personaje. Porque la verdad otro sentido no le encuentro. Y cuando te digo chapa es posta. En el nº2, Harley hace ver lo que hizo Deathstroke en Identity Crisis como un poroto. Se baja a la Trinidad de Superman, Batman y Wonder Woman como si nada. ¡Aguantáaa! Ah, pará. Me olvidé de decirte que Booster y Harley Quinn se agarran a las trompadas y se echan las culpas de quién carajo cometió el crimen. Sólo espero que todos estos héroes vuelvan, incluyendo los que no les importan a nadie, y se terminen tomando una birra en el santuario ese de miércoles porque al final era un sueño. Pero qué bárbaro, aplausos. Bravo, Tom, bravo.

Lo de que esta saga se considere una “Identity Crisis 2” no lo digo solo yo, es lo que dicen los pibes por los barrios y a las pruebas me remito. Sólo salieron tres números, pero a mí me basta. Tom, seguí con tu Batman y Maxisol. Eso sí, el arte de Clay Mann garpa, eso te lo reconozco. ¿Viste que no soy tan forro?

Bueno, me rajo porque ya no me aguanto más toda esta gilada. Prefiero ponerme a mirar los Super Amigos y tomarme una Cindor, pero antes paso al baño a vomitar. Chau, hasta la próxima. Prosperidad y larga birra.

PD: Si no les gustó este regreso de Ni Ahí a mi cargo, me parece fantástico, porque yo también lo considero poco inspirado y una verdadera bosta. ¡Volvé, Caba! Volvé, que serás millones.