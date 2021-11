¡Buenas y no tan santas! Nos encontramos en otro horrorífico ¡Ni ahí! Y lo de horrorífico no lo digo porque hoy hablamos de unos comics de terror, sino porque esta sección es un horror.

El crossover que les traigo en esta ocasión es un ejemplo de un curro fenomenal. A la gente de IDW se le ocurrió juntar varias de las franquicias que editaban y meterse con un icono del terror que suele pegar fuerte. Me refiero al género de zombies. No olvidar un detalle, que tanto Marvel con Marvel Zombies y más recientemente DC con DCeased también lo explotaron. No solo les fue bien, sino que tuvieron una GRAN cantidad de secuelas. Para otro momento quedará la discusión de cuál de las propuestas de estas grandes editoriales funciono mejor. O quizás cuál fue un producto de mejor calidad (DCeased, jo) La cuestión es que la editorial IDW en el año 2011 se mando su evento de zombies llamado:” Infestation”. Y lo genial de esto es que tuvo una secuela, que salió al año siguiente, llamada muy originalmente “Infestation 2: el regreso de Jafar”. Disculpen, me confundí, ese es el nombre de secuela de Aladdin, la peli animada de Disney. Lamentablemente solo se llamó “Infestation 2”, a secas.

Esta bizarra saga de muertos vivientes abarcó los títulos de Star Trek, Ghostbusters, Transformers y G.i.Joe. Seguro te estarás preguntando (como lo hice yo) ¿cómo van a unir todos estos títulos tan dispares en un evento? Bueno, te re cagan, porque no lo hacen. La conexión que tienen es un curro cósmico y vos como chorlito te comprás todos los títulos a la espera de un mega crossover que congregue a todos los personajes de las franquicias en un MEGA enfrentamiento con zombies… que nunca llega, porque cada historia se va a desarrollar en su propio universo. Cada colección desarrollará la lucha contra los zombies en dos números. Cuando terminás de leer el comic pertinente, te marca al final con cual tenés que seguir, lo cual es totalmente al pedo, porque podés agarrar -por ejemplo- los dos números de Ghostbusters sin haber leído los de Star Trek y no te cambia absolutamente nada.

Te estarás preguntando: ¿Entonces para que miércoles los engloban en un evento si lo único que tienen en común es que aparecen zombies? Tranquilo, hay una conexión. Pero es mínima y hasta ridícula. Pero es lo que hay. Lo que más me indignó de Infestation es que al arrancar el primer número tenés la sensación de algo ya empezado, porque este crossover está ambientado en el universo de “Zombies vs Robots”, entonces tenés que conocerlo previamente para no quedar como caído de una palmera frente a esta historia.

Bueno ahora si voy a contarte de qué va esta payasada. Hay una agrupación que se llama CVO (Covert Vampiric Operations). Parece joda el nombre, pero te juro que no lo es. Este grupo es un escuadrón super secreto de agentes vampiros que protegen la existencia de la humanidad de peligros sobrenaturales. Básicamente una mala copia, o parodia, de la agencia B.P.R.D. que aparece en Hellboy. Este grupo llegó a un despelote zombie en Nuevo México donde unos científicos se mandaron una cagada (¿cuando no?): permitieron que invadiera una mente colmena zombie de una dimensión paralela (¿?). Esto derivó en que una de las agentes de CVO llamada Britt se infectara y generara un kilombo aún mayor. Britt es una ex super modelo que al parecer tiene el poder de representarse en distintos mundos paralelos y así dar inicio a distintas plagas de muertos vivientes. Esta es la excusa para que los zombies vayan apareciendo en cada franquicia mencionada. Lo cual, como mencioné, es una estafa y las historias quedan demasiado autocontenidas, siempre con la aparición de Britt ajironada en cada universo para desatar esta epidemia.

Así es como cada grupo de héroes deberá enfrentarse a la plaga y resolverla sin ninguna intervención o ayuda del resto de las franquicias. ¡MALISIMO! Sinceramente daba para mucho mas… Bah, ¿daba para mucho más? Como destacados, rescato los dos números de Star Trek, que me parecieron los más divertidos y con una vuelta de tuerca al final. Pudimos disfrutar de algo que nunca ocurrió en la franquicia: ver a Kirk, Spock y McCoy lidiar con zombies. Momento Kodak: McCoy diciendo su famosa frase a un zombie. “Está muerto, Jim” y para hacer honor a la franquicia, los que se convierten en zombies son los “Remeras Rojas”, que en Star Trek es una fija que terminan en un destino trágico.

Para el final, te dejo los responsables de todo este choreo, por si querés mandarles una horda zombie para que se los coman crudos: Infestation 1 y 2 está escrito por los queridos y reconocidos Dan Abnett y Andy Lanning, con dibujos de David Messina. Los números de Star Trek tienen guiones de Scott Tipton, David Tipton y dibujos de Casey Maloney. Transformers, con guion de Abnett y Lanning y dibujos de Nick Roche. Ghostbusters, escrito por Erik Burham y dibujado por Kyle Hotz. G.I.Joe, con guion de Mike Raicht y dibujos de Giovanni Timpano.

Bueno, ahora sí, terminé ¡Basta de Zombies! Necesito un respiro. Me voy a despejar mirando la temporada mil de the Walking Dead y su spin off: Fear the Walking Dead y Walking Dead World Beyond. Eso sí es material de calidad y cero choreo, no como Infestation. Hasta el próximo ¡Ni Ahi!, mis horroríficos amigos.