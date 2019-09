Hola! ¿Cómo andan? Yo bien. Che, ¿andan al día con el X-Hickman? Se rumorea por los barrios que la viene rompiendo. ¿Y Doomsday Clock? Falta un numerito, Geoff, ponete las pilas y cerrame todo. Qué obra tan irregular. Hay números que los AMAS y otros te dejan un mal sabor de boca (inserte chiste aquí sexual, señor Federico Velasco). Pero como me gusta decir, hay que juzgar a la obra cuando termine y al último número le tengo FE Y OPTIMISMO.

Basta de cháchara y vamos con el ¡Ni Ahí! correspondiente. En este caso les traigo una particular obra que proviene de la Casa de las Ideas (qué GRAN idea) celebrando los 80 años de la editorial. Me refiero a Marvel Comics. ¡Qué idea taaaan original que tuviste, Cebulski! DC rompió todo con los nºs 1000 de Actions Comics y Detective Comics, y ¿qué hace Marvel? Marvel Comics nº1000, para no ser menos. ¿Alguien me puede explicar el por qué del mil? Me pase toda la madrugada haciendo cuentas y los números no me dan.

Te voy a contar un poco de trata este choreo… digo, esta historia loca loca definida como “un intrincado puzzle narrativo”. Básicamente hay un misterio que viene desde los orígenes del Universo Marvel, todo relacionado con un nuevo artefacto que es la Máscara de la Eternidad (¿¿???). El relato irá pasando desde 1939 a 2019, como para celebrar los 80 años del debut de los primeros personajes de Marvel. Así, como premisa, suena fantástico. Pero en la lectura se hace un poco caótico y termina por ser poco interesante. Llega un momento en que uno ya quiere que la historia se termine, y empezás a pasar la página quedándote con las historias más llamativas, ya sea por el guionista o el dibujante.

Y con respecto al misterio de la máscara de la Eternidad, importa tan poco que nadie le da relevancia. Pero según te dicen los autores, esto será fundamental en próximos eventos de la Casa de las Ideas. Ah, ahora sí, me re-importa. Un detalle: la mascarita me hace acordar mucho a la de Star Boy (el de la Legión de Superhéroes) en la época de la JSA de Geoff Johns, cuando se llamaba Starman y andaba perdido en nuestro tiempo..

Este numero 1000 tiene 80 páginas, repartidas entre 80 equipos creativos que realizan cada uno una página. Por los 80 años de Marvel, ¿lo cazaron? Yo tardé una bocha en darme cuenta, ja. Sin duda, esto es el plato más fuerte y tentativo de este proyecto. Entre los autores encontramos a Roy Thomas, George Perez, Alan Davis, Tom DeFalco, Mark Waid, Tim Sale, Walter Simonson, Peter David, Chris Claremont, Kurt Busiek, Rob Lifield (el mejor de todos nosotros), Neil Gaiman, Eduardo Risso, Erik Larsen, Alex Ross, Gerry Conway, Jonathan Hickman, Allan Heinberg, etc, y además se sumaron colaboradores no habituales en la editorial como Brad Meltzer, Jorge Fornés, Patrick Gleason, Joe Hill, etc. Sé que estoy dejando a muchos sin nombrar, pero si me pongo a nombrar a todos no termino más. No me puteen. El showrunner es Al Ewing, el guionista que s-egún me dicen por cucaracha- la está rompiendo con The immortal Hulk.

Pero pará, que esto no termina… porque ya anunciaron el Marvel 1001… ¿Cómo? Sí, así como lo leés. El choreo continúa y ahí viene otra tanda de autores… ¿Listos? Ahí va: Nick Spencer, G. Willow Wilson, Scott Aukerman, ACO, Brian Posehn, Howard Chaykin, Vita Ayala, Humberto Ramos, Audrey Loeb, Darío Brizuela, Ann Nocenti, Kim Jacinto, Jimmy Palmiotti, Amanda Conner, Declan Shalvey, Kaare Andrews, Amy Reeder, Natacha Bustos, Frank Tieri, Dan Panosian, André Lima Araújo, Bill Morrison, Trina Robbins, Marc Guggenheim. Al final todo esto es puro humo. No puedo esperar a que anuncien el Marvel 1002, y el 1003 hasta llegar al 2099. Ojalá que directamente saquen el Marvel 2099 y tiren la Casa de las Ideas por la ventana. Literalmente.

Esperen, esperen que todavía no me voy… tengo una Perla Negra (como diría Gullermo Nimo) para sumarle este ¡Ni ahí!. Al querido Mark Waid le modificaron su texto en su página de Capitán América. Porque no les gustó su dura crítica al sistema político actual de Estados Unidos. O sea, básicamente le censuraron un palito al Pato Donald Trump. Similar a lo que le pasó a Art Spiegelman (autor de Maus), al que le quisieron hacer cambiar un prólogo (en el que también mandaba una crítica a Trump), y por supuesto se negó. Pero no olvidemos que principales directivos de la empresa son simpatizantes del Pato Trump y comparten con él otro tipo de intereses. Complejo.

Me despido hasta el próximo ¡Ni Ahí! escuchando el melancólico tema de la banda de sonido de ¿Quién engañó a Rogger Rabbit?, particularmente el tema de “Valiant & Valiant” (posta, está sonando mientras termino la nota) ¡Eso es to… eso es to… eeeeso es todo amigos!