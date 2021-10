Bienvenidos a una nueva entrega de ¡Ni ahí!, la sección donde recorremos las mejores historietas del comic mundial. O quizás todo lo contrario a lo que dije en la oración anterior.

Hoy no podemos evitar reseñar una obra de la extensa carrera del recientemente fallecido guionista Robin Wood. Por más que sea una reseña negativa, no quería dejar de recordar a Robin, que nos dio gemas y también verduras. Tampoco quería ser menos y sumarme a la movida porque las redes interneticas explotaron con posteos y recuerdos sobre el guionista.

Sin dar más vueltas, que ya parezco la calesita de Plaza Irlanda, me meto en la reseña de Raycon. Con guion de Robin y dibujos de Oscar Garibaldi, quien dibujó la primera historia y después siguió Emiliano Parmeggiani hasta el final de la serie. Porque por suerte, Raycon tiene final. De los dibujantes quería mencionar que Garabaldi tiene un estilo muy “clásico” de la época de ediciones Record. Trabajó en “Shunka” con guion de Oesterheld, para la revista Skorpio. En cambio cuando toma la posta Parmeggiani, Raycon cambia totalment,e ya que su dibujo es muy al estilo de Carlos Meglia. Tal es así que terminaría trabajando en Cybersix.

Y ahora hablemos un poco de qué va Raycon, publicada entre 1990 y 1994 en las páginas de la revista Fantasía. La historia es bastante básica y la trama ultra-gastada. Un astronauta (el que le da el nombre a la serie) al salir de su hibernación descubre que el mundo fue arrasado por la barbarie. Si te suena a un especie de “Planet of the Apes”, estás en lo correcto. Y si también te hace acordar a Kamandi de DC Comics, también estás en lo cierto. Y por si esto fuera poco, además recordás a “Mark”, del mismísimo Robin Wood con dibujos de Ricardo Villagrán, no te equivocás. Esto es un refrito del refrito. Una premisa ya agotada en la época que fue publicada esta historieta.

Nuestro Raycon, al despertar en este mundo post-apocalíptico, se cruzará con una chica “mutante” que además de ponerla un poco al corriente de lo sucedido será su primera compañera de aventuras. Nuestro héroe, mientras recorre este nuevo mundo, se cruzará con otros mutantes malvados y obviamente la chica en cuestión será secuestrada y habrá que rescatarla. Raycon, al enterarse de que hay otros humanos vivos, se propone en ir en su búsqueda. Y ese será el leit motiv de la historieta.

En un episodio, Raycon está muy consternado por vivir en este mundo destruido y no entender qué paso. Su compañera mutante que no mencione (que es una rubia hermosa de ojos brillantes) usará sus poderes para ayudar a Raycon a “despertar” de este mal trago que está viviendo. De pronto, nuestro héroe despierta en su nave que está estrellada en la Tierra y vive con su compañero astronauta (¿?). La mutante rubia hermosa desapareció y Raycon nunca más se pregunta por ella. Y esto será una norma en la historieta: el personaje irá saltando de historia en historia donde conocerá mujeres hermosas y muy voluptuosas que lo acompañarán en sus aventuras y en la búsqueda de otros humanos. Las chicas son tan sexis y aparecen en poses tan provocativas que hasta te distraen la lectura. Pobre Raycon, qué mala suerte de tener que cruzarse con chicas tan bonitas y tener sexo con ellas.

Pero en esta travesía no estará solo acompañado de señoritas bellas, sino que también tendrá compañeros bizarros como androides, enanos y hasta una chica con su bebé. Por supuesto, con el paso de los episodios estos personajes irán quedando en el camino sin que sepamos qué les pasó. De pronto no están más y a otra cosa mariposa.

Como para cerrar, yo sé que estás preguntando “¿Qué fue lo que pasó en este mundo para terminar así? ¿Fue una crisis económica como vivimos cada cinco minutos en Argentina? ¿Messi ganó el mundial? ¿Trump se convirtió en el presidente del mundo?”. Pues ninguna de estas opciones es correcta. Posibles sí, pero correctas no. Resulta que hay una raza de extraterrestres llamados los “Primordiales”, que son los grandes enemigos de fondo en esta historieta. Estos villanos vinieron a la tierra expulsados de otras galaxias y la descontrolaron. Ellos son los responsables de la aparición de mutantes y otras yerbas. Pero por suerte para nosotros, amiguitos y amiguitas, lo tenemos a Raymond Chandler— perdón me confundí, me refiero a Raycon, para salvar a nuestro planeta y darles una patada en el culo a los Primordiales y junto con los humanos recuperar nuestro querido planeta. Eso sí, siempre acompañado de alguna bella mujer muy sexy para que lo haga todo más placentero.

No me quería despedir sin decir: Gracias, Robin Wood, por la magia.

Los dejo, mis estimados colegas, para seguir viviendo en nuestro propio mundo post apocalíptico. Será hasta la próxima entrega de esta loca, loca sección denominada ¡Ni ahí!