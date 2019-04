Estimados amigos, ¿cómo les va? Estamos de vuelta con esta sección con la cual seguimos robando mes a mes.

¿Vieron que se estrenó el Capitán Marvel en el cine? Perdón, ahora es Shazam! Qué picardía que el original Capitán Marvel no se pueda llamar así por temas legales con la editorial vecina y sana competencia. Pero bueno, la vida y los litigios legales que tanto abarcaron a este querido personaje son así.

Con la excusa del estreno de la película del “Gran Queso Rojo” (qué gran apodo) estuve leyendo el relanzamiento del personaje de la mano de Geoff Johns y Gary Frank. Me puse a pensar un poco (sí, a veces ocurre el milagro y pienso): ¿cuántos relanzamientos tuvo el querido Capitán Marvel? Un montón, tantos que ya perdí la cuenta. Parece un personaje mal parido en ese punto. Más incluso que Miracleman (ja). Después de la Crisis en Tierra infinitas (no la Macrisis, ojo, aunque son igual de apocalípticas las dos) lo agarró Roy Thomas con su mujer e hicieron una versión Oscuranto del personaje. Está bien, yo te entiendo que eran los´80, estaba de moda The Dark Knight Returns, Watchmen y que había que ponerle oscuridad a las versiones modernas de los personajes. Pero con el Capitán Marvel esa mala onda no me terminaba de cuajar. En mi humilde opinión, esa miniserie no caminó ni para atrás ni para adelante y fue olvidada. Pero en 1994 vino Jerry “Cherry” Ordway y nos trajo la versión definitiva del personaje con su novela grafica The Power of Shazam!. Ordway se mandó un lindo laburito. Y le fue bastante bien, ya que le permitieron seguir choreando en la serie regular. Banco fuerte lo de Cherry.

Pasa bastante tiempo en donde el personaje va y viene, con muchos autores y cosas destacables como “Shazam!: The Moster Society of Evil” de Jeff Smith, y llegamos al New 52. Y la verdad que el New 52 merece un ¡Ni Ahí! Enterito. Entonces sehace cargo Geoff Johns acompañado de los dibujos de Gary Frank y te relanzan el personaje pero como back-up de Justice League. Parece que no daba para serie propia, che. Bueno, esto sería como una versión Ultímate del personaje. Muchos elementos de esta serie fueron utilizados en la película que está en los cines. Pero por suerte en la película lo hicieron mucho mejor. La versión de Geoff de Billy Batson está totalmente desacertada. Es lógico que son tiempos modernos y Billy Batson no va a ser el pibe más bueno del mundo, y tampoco naïf, pero acá te cae para el orto. Es insufrible el pendejo mala onda. Por el lado de los villanos, tengo que decir que están bien. De eso no me puedo quejar. Encuentro versiones aceptables de los mismos. Me estoy refiriendo a Silvana –perdón, Sivana- y Black Adam. En la miniserie de Thomas también los utilizaba a los dos. No da para variar mucho en eso ¿no? Y como no podía faltar, además teníamos que tener a la Familia Benvenuto del Capitán Marvel, la Marvel Family. Pero acá le dan un giro medio fumariola y -sumándose a la movida de la diversidad racial- amplían la familia. Ahora tenemos una negrita, un oriental y un latino. ¿Dónde quedaron el Tio Dudley y el conejo Tarantino? Cómo los cagaste, Geoff. Tranquilos amigos, que siguen existiendo Mary Marvel y Captain Marvel Junior (pero es Rubio, OUCH!). Te dije que había diversidad racial. El que avisa no traiciona.

Con respecto a los autores tengo unas palabritas que decir: Geoff Johns, ¿vas a hacer todo??? Agarrás la Liga (clinc caja), agarrás Aquaman (clinc caja), agarrás Watchmen y también clinc caja. ¿Qué sos? ¿Jim Shooter, editor, guionista y arreglalotodo? Pará la mano Geoff, que ya aburrís un toque. Gary Frank es una masa, pero no lo veo para dibujar al Gran Queso Rojo y todo su universo. Salvo Black Adam, ahí sí. Y además tiene un problema al dibujar chicos. Les quedan raros. Como sus narices.

Seguro que te quedaste pensando qué fue de la vida del entrañable tigre Mister Tawny Tawny. Bueno hace una aparición medio en la onda de Battlecat de He-Man, pero ahí… No hay que olvidar que el concepto de He-Man y Príncipe Adam del dibujito de Filmation esta choreado de Shazam. A todo esto, ¿intentaron volver a ver a He-Man? Es una patada en los huevos/ovarios.

Bueno, gentes lindas y monstruos mitológicos, los voy dejando. Me voy a seguir puteado un rato de la escena de cómo pierde el ojo el boludo de Nick Fury en la película de la Capitana Marvel. Hasta la próxima entrega de este choreo llamado ¡Ni Ahí! Chau, goodbye, adieu, ciao, tschüss, adeus, tchau, Shazam!