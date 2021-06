Buenas, nos encontramos en nueva entrega de ¡Ni Ahí! y como soy masoquista volví a caer en una obra del autor francés Cristophe Bec. ¿Recuerdan aquella historieta que reseñe anteriormente llamada Cero Absoluto? Espero que no, porque era un plomazo. Bueno, en esa Christophe Bec era el dibujante. Acá el autor oficia de guionista y lo acompaña en dibujo Alexis Sentenac, para darnos Siberia 56. Se trata de una historieta franco-belga de tres álbumes, publicada a partir de 2014 por la editorial Splitter.

Otra vez nos encontramos en el famoso caso en donde una reseña te promete mucho y después te comés un flor de chasco. Como nos pasa en muchas ocasiones en esta sección. Pero, ¿de qué va Siberia 56? Ahí transcribo la premisa de la contratapa del primer volumen:

“Un planeta que está completamente cubierto de nieve y escarpadas montañas, -200ºC en los polos, helados vientos de 300 KM por hora.

En este infierno, un equipo de cinco científicos tienen que llegar hasta su base, después de haber viajado 80 millones de años luz a través del espacio. Durante las maniobras de aterrizaje su cápsula espacial es azotada por feroces vientos, estrellándose en la superficie blanca e inmaculada de este mundo hostil.

Los supervivientes se ven obligados a cubrir 250 kilómetros a través del paisaje inhóspito hasta su campamento base… ¡A pie!

En vista del frío cortante, las violentas tormentas y los terribles depredadores que acechan, las posibilidades de supervivencia son prácticamente nulas.”

Wow. Cómo prometía, no? Lo primero que te voy a comentar es que sentí que estaba leyendo una historieta llena de clichés. Toma elementos de películas importantes de ciencia-Ficción como The Thing, Alien, Aliens y hasta Tremors. Si, Tremors, la peli de los gusanos gigantes que salen de la tierra y se morfan gente que la protagoniza Kevin Bacon. No paraban de pasarla en los canales de aire, jo.

A pesar de estar bien dibujada y con una buena disposición de viñetas organizada en forma lineal y perpendicular que permite una fácil lectura, la narración se hace muy tediosa y es inevitable que con el correr de las páginas uno vaya perdiendo el interés en la obra. Con un inicio muy apresurado en donde de pronto ya los científicos se encuentran estrellados en el planeta, se inicia la travesía hacia la base y los días van pasando. Pero como lector sentís vacios en este transcurrir del tiempo. Además los personajes son super básicos y monótonos. Realmente no encontras conexiones entre ellos. Como pasó con el comic Cero Absoluto, te perdés con los nombres de los personajes y tampoco te trasmiten nada. No te importa realmente quién se muere y quién sobrevive en la travesía. Es es uno de los peores pecados de esta historieta.

Como mencioné antes, al estar llena de clichés, Siberia 56 hace que la obra sea muy predecible por más que el autor trata de disimularlo. Algo que no puedo dejar de mencionar y que noté al leerlo es que nunca me quedó claro para qué carajo colonizaron ese planeta. Porque realmente no dan una explicación. O quizás fui yo que me quedé dormido y me perdí esa parte. Obviamente esta historieta no puede dejar de tener como “enemigo” a una corporación que está detrás de algunas penurias que vivirán nuestros protagonistas, porque a estas corporaciones sólo les interesa el dinero. Claramente, otro tópico de película de ciencia ficción que el comic utiliza. Siberia 56 realmente no nos aporta nada nuevo en el horizonte comiqueril.

Encima de leer un comic en donde los protagonistas se cagan de frio en un planeta helado, por acá también estamos viviendo un frio polar. ¡La pucha! Me voy a poner un poncho y tomar un té al lado de la chimenea. Hasta el próximo ¡Ni Ahí!, mis congelados amigos.

Y guardiola si van de visita al planeta Siberia 56, que parece que hay monstruos invisibles QUE NUNCA DETECTARON a pesar de haber colonizado el planeta y mandar un montón de misiones.