Buenas, buenas. Llegó un nuevo ¡Ni Ahí!. Nadie lo pidió, nadie lo extraño pero acá estamos, firmes junto al pueblo comiqueril. Y como es costumbre, les traigo ciertas gemas que no tienen desperdicio.

Hoy hablaremos de la miniserie de seis partes Street Fighter vs G.I.Joe, dos franquicias a las cuales nunca nos imaginaríamos ver unidas, pero aquí están. La responsable de traernos esta magia es la editorial IDW.

Hablemos de los culpables. Sí, de los autores detrás de este curro, quienes “según fuentes oficiales” se declaran fans de las franquicias (la clásica “te sigo desde Cemento”). El guionista es Aubrey Sitterson, que ya trabajó en los comics de G.I.Joe para IDW, pero anteriormente fue coordinador de títulos de Marvel Comics como Ghost Rider, Blade, X-Factor y The Irredeemable Ant-Man, entre otros. Por el lado del dibujo tenemos al italiano Emilio Laiso, cuyos antecedentes incluyen la miniserie 3 Guns para la editorial BOOM!, varios comics de Star Wars, (entre ellos la adaptación de Rogue One: A Star Wars Story) y otros de Marvel bastante olvidables como Civil War II: Gods of War, Infinity Countdown: Champions y otros más.

¿De qué va la trama? Es más simple que la tabla del 1. Todos sabemos que 1×1 es 22. ¿No? Bueno, quizás nunca fui bueno en matemática. Como tampoco lo fui en Literatura y las demás materias. Pero esa es otra historia, que seguramente tampoco les va a interesara leer. ¿En qué estábamos? Ah sí, la trama. Bueno, en esta “inspirada” miniserie resulta que hay un torneo secreto (¿cuando no?), al mejor estilo Operación Dragón, la película de Bruce Lee. Y sí, 16 participantes de los bandos de Street Fighter y G.I.Joe se enfrentaran entre sí (¡bravo!).

Entre los participantes del torneo encontramos a personajes emblemáticos de las dos sagas: Ryu, Guile, Chun Li, Snake Eyes Scarlett, Duke, Jinx (por mencionar algunos) y los villanos detrás de todo son M. Bison, Destro y la Baronesa. Tengo que decir que aparecen algunos personajes del video juego que no tenía idea quiénes eran. Sí, me di cuenta que estoy viejo y hace mucho quen o me acerco a este juego.

Y así, en cada número van pasando las peleas al mejor estilo Dragon Ball Z y los combatientes van superando etapas hasta llegar al inevitable final. No hay mucho más que eso. Todo demasiado básico. Ya el primer capítulo comienza con una pelea y yo creí que al leerlo me había salteado algún número o algo, porque no entendía que la trama ya esté tan empezada. Un recurso bastante vago para saltear cualquier explicación e ir directamente a los bifes. Lo que podemos decir es que más que Street Fighter vs G.I.Joe es un comic 100% del clásico video juego de lucha. Porque lo que es la esencia de la franquicia de los Joes, se ve muy poco. Y acá hago una denuncia: No tenemos al Comandante Cobra, el villano principal de los G.I.Joe, y eso es un pecado mortal.

Les advierto que los seis números que componen esta miniserie se leen rapidísimo. Y hasta agrego que si no leés los diálogos y sólo te concentras en la acción, en el dibujo, entendés la trama perfectamente. Está clarísimo cómo está enfocado el producto. Pero me parece que el querido Sitterson le podría haber puesto un poco más de onda al guión y no entregar este producto tan mediocre.

Como dato curioso, les recuerdo que en los ´90 habían salido unos muñecos de Street Fighter de las mismas matrices y escalas que los de G.I.Joe. Prácticamente podías jugar con las dos franquicias y sus mismos vehículos. De hecho una de las portadas variantes del nº 1 muestra dos muñecos de las sagas. Ya sabemos de dónde surgió la génesis de este bizarro producto.

Como muchos de ustedes, jugué al fichin de Street Fighter y miré los dibujitos de G.I.Joe. Pero no se dejen engañar por esta trampa de la nostalgia: si quieren leer algo copado de G.I.Joe, recomiendo la etapa de Marvel, con guiones de Larry Hamma.

Street Fighter vs G.I.Joe es una bosta con ganas, hasta casi me animo a decir que la película de 1994 con Van Damme como Guile y Raul Juliá como M. Bison es mejor (¡ouch!).

Game over para mí y game over para todos. Nos vemos en el próximo ¡Ni Ahí! si consigo más fichitas para poder continuar la columna.

Pd: hago un llamado a la solidaridad ¿Alguno conoce un Sacoa cerca? Yo hace rato que no veo ninguno por Capital. Gracias.