¿Otra vez ustedes por acá? Ya que son masoquistas, les doy la bienvenida a un nuevo ¡Ni ahí!

Hoy les traigo una de las taaantas encarnaciones del Suicide Squad. Para ser más exactos me refiero a la quinta serie, que coincide con el relanzamiento de DC en la época de “Rebirth”. Hace unos meses tuvimos el estreno de la segunda película del Squad (en esta ocasión de la mano del Director James Gunn), a la que podríamos considerar en mi humilde opinión como una verdadera primera película, y olvidar el fallido intento de David Ayer. Igual hay hinchada esperando el corte denominado “Ayer Cut”, veremos si eso ocurre en algún momento. Yo por mi parte te digo que no me puede importar menos ese corte del director. En esta última película titulada “The Suicide Squad” al menos hay un cameo de John Ostrander, el guionista de la GRAN etapa que nos hizo hinchas del Squad.

Pero dejemos atrás ese buen pasado y metámonos con esta boñiga más actual, del año 2016. Como mencioné antes, ese año se estrenaba la primera película del este particular grupo y DC vio la oportunidad de acoplarse a la movida editorial titulada Rebirth y relanzar al Escuadrón con una formación más parecida a la de la película (un clásico de clásicos hacer esta movida) y poner a Jim Lee como dibujante principal.

El guion corre de la mano de Rod Williams, quien escribiera títulos como Martian Manhunter, The Royals Master of War y Unfollow, estos dos últimos para el sello Vertigo (Dios lo tenga en la Gloria). Para ser sinceros, títulos que no tengo en el radar. Casi,casi que podría decir ¿Rod, quién te conoce? ¿Vos, lector de Comiqueando, los leíste? Si es así y te gustaron, recomendámelos en los comentarios. Si no quedate en el molde. La cuestión es que el amigo Rod junto con Jim Lee se manda a full a romper todo con este nuevo Suicide Squad. Y la realidad es que no rompieron nada, solo las pelotas… o ni siquiera.

Hablemos un poco de qué va esta nueva encarnación del grupo. Los primeros cinco números serían el arco titulado “La Cámara Negra” (wow, qué titulazo), donde nos cuentan que la infaltable Amanda Waller convence al presidente Obama de la necesidad de la existencia del Squad. Yo me pregunto: ¿el arco se llamara “Cámara Negra” porque arranca con Waller y Obama discutiendo en Salón Oval? ¡Uff, estoy CANCELADISIMO! Perdón, perdón, me vuelvo a incorporar.

Waller logra la continuidad del Escuadrón frente a Obama con la incorporación de un nuevo personaje: ¡Rick Flag! Que de nuevo no tiene nada… pero en los nefastos New 52 lo habían borrado de la continuidad y acá se suma al equipo por primera vez, claramente por su presencia en la nombrada película. A mí en lo personal me cuesta pensar un Suicide Squad sin Flag. Es como una selección argentina sin Messi. Por eso celebramos de pie el retorno de este personaje icónico.

El resto del equipo estará formado por Harley Quinn, (OBVIO, hasta en la sopa. Levantás una baldosa de la calle y aparece Harley Quinn), Killer Croc, Enchantress, Deadshot, Captain Boomerang (estos dos últimos, un clásico en la formación del grupo) y Katana, tradicionalmente asociada a los Outsiders. Vos te estarás preguntando por qué esta formación tan peculiar del Squad. La respuesta es muy simple y te la vengo diciendo, pero esta vez la quiero gritar: ¡POR LA PELICULA!

En esta primera misión, el grupo va buscar un artilugio cósmico que aterrizó en suelo ruso. Ese artilugio es la “Cámara Negra”, que consiste en una esfera gigante de que la surge una energía que atrae e influye en lo que está a su alrededor. ¿Pero qué es lo que contiene esta denominada Cámara? ¿Chocolates? No. ¿Un juguete de regalo, como el huevo Kinder? Tampoco. Adentro de la Cámara Negra está… el General Zod. ¿Lo que? Esta no te la veías venir, piscuí. Rod Williams como guionista te la re puso a vos como lector. Y así el Squad se va a enfrentar a Zod. Lo que no puedo evitar mencionar es que este General es GIGANTE. No entiendo el por qué, pero está muy crecido y desproporcionado. La re flashearon.

Y como no podía ser de otra manera, en un titulo donde es clásico que algún personaje muera, acá tenemos una perdida que sorprende. El turro de Zod se lleva al querido Capitán Boomerang. Pero tranquilos: va a volver. No en forma de fichas, sino de holograma. ¿No estás entendiendo nada? Tranquilo, yo tampoco lo entendí cuando lo leía. La cuestión es que Boomerang vuelve. Y si esto te pareció un spoiler, entonces no te quiero arruinar la escena inicial de la película de James Gunn, donde el personaje también muere. Bueno, tampoco es un gran spoiler. Pasa al inicio de la peli y a ese Boomerang no lo quería nadie.

Ah, me estaba olvidando de algo fundamental. En esta misión se les une Hack, una joven africana que admira a Harley Quinn y desea formar parte del equipo. Ella tiene poderes computacionales (¡!) y es la que traerá de vuelta al borracho australiano. Hack es un personaje creado para esta nueva serie, que pasará sin pena ni gloria. Hack, no vuelvas, no te extrañamos. Ni a vos ni a Pandora.

Hasta aquí los primeros cinco números. Después de este primer arco, vendrá otro donde siguen con Zod, a quien lo tienen prisionero en Belle Reve y se armará tremenda trifulca. Jim Lee seguirá un par de números más hasta retirase olímpicamente de la colección. O sea, básicamente lo que tiene que hacer un lector de este Suicide Squad.

Ahora hablando en serio, tienen que dejar de robar con los comics del Squad por lo menos dos anos. Creo que es una colección muy hija de su época y Ostrander la supo llevar muy bien. El grupo en mi opinión ya está muy sobreexplotado (cuac) pero usted ya sabe cómo es esto: Mientras haya películas (con actores y animadas), el Squad va a resurgir de las cenizas con nuevos comics, por quinceava vez, con un fresco y nuevo reboot.

Personalmente quiero que Amanda Waller apreté el botón y haga explotar mis sesos por el aire, así ya no leo más estas bostas comiqueriles.

Hasta la próxima entrega de ¡Ni ahí!, mis suicidas lectores.