Buenas, ¿cómo andan? En el medio de los calores de Febrero y los cortes de luz les traigo un nuevo ¡Ni Ahí!

La entrega anterior fue dedicada a un comic de Star Wars sobre Boba Fett, por la movida de la serie The Mandalorian. Y en esta ocasión le toca a la franquicia de la vereda de enfrente llamada Star Trek. Se estrenó la serie Picard, que implicó la vuelta del personaje interpretado por Patrick Stewart después de aquella última vez que lo vimos en la película Star Trek: Nemesis (2002), una cinta de despedida de la tripulación de la serie la Nueva Generación que dejó gusto a poco. Cuando ya todos pensábamos que nunca más tendríamos una aventura de Picard, aparece este nueva serie para darnos el epilogo que necesitábamos. Por ahora sólo salieron tres capítulos pero ya les puede decir que está gustando a los críticos y los fans. A mí en lo personal, me tiene muy enganchado.

Basta de tirarle rosas a la serie del pelado Patrick. Es momento de ponerme a reseñar el comic de la fecha. Estamos en 1989, cuando (después de una miniserie de 6 números realizada el año anterior por Mike Carlin y Pablo Marcos) DC Comics se larga a publicar una serie regular de Star: Trek the Next Generation. Ahora no está Carlin (el recordado super-coordinador de los títulos de Superman) sino que el guionista será Michael Jan Friedman, un super guionista de novelas de Star Trek, que le puso la firma a kilos y kilos de material de la franquicia, más algún título superheroico en DC, como Darkstars, una serie de su creación. ¿Se acuerdan de Darkstars? Ese grupo tipo Green Lanterns pero de la B… Yo algún vago recuerdo tengo. Pablo Marcos, el dibujante peruano que trabajó en títulos como Batman y Conan, siguió a bordo de la serie regular de ST:TNG

Yo sé que se están preguntado ¿cómo llegue a estos comics sobre la Nueva Generación? Bueno, fueron publicados por World Comics en España y se conseguían en cualquier comiquería amiga. La edición española no fue muy afortunada y sólo salieron 12 números, de los cuales yo conseguí seis. Y te admito que no me estoy muriendo por completarlos. En esos tiempos, cuando aparecieron, era la época de la primera Primavera Trek, en donde teníamos dos series de Star Trek en el aire: The Next Generation y Deep Space Nine, que se pasaban tanto en canales de aire como en cable. Y por si esto fuera poco, también podías ver la serie original, sin mencionar las películas que se pasaban todo el tiempo. Era inevitable no estar empapado de todo este universo Trek. Y ahí es cuando uno termina cayendo en las versiones en historieta de estas franquicias. Que en el caso de este ¡Ni Ahí! deja mucho que desear. En EEUU, la colección tuvo 88 números más anuales y especiales. Y la verdad tenemos que decir que -como pasa en las novelas- el nivel suele ser flojo.

Con respecto a esta serie de comics, al menos en sus primeros números no aportan nada. Historias super olvidables ajustadas a mantener un status quo sin poder jugársela para no contradecir a la serie de televisión. Es lo que suele pasar con los comics de Star Trek en general. La serie de TV está muy plagada de diálogos y por lo general poca acción. Entonces es complicado poder deslumbrar en el medio de la historia respondiendo a la esencia de la serie. Lógicamente siempre hay excepciones y algunos guionistas y dibujantes nos tiran magia. Pero en pocos casos se da. Por el lado del dibujo de Pablo Marcos, podemos decir que cumple pero “guitarrea” muchas cosas como fondos, naves y vestuarios. Por algún motivo, esto nos hace más “ruido” en la lectura que en el soporte audiovisual.

En conclusión, los comics de Star Trek: La Nueva Generación publicados por DC son sumamente intrascendentes. Si estás muy manija, chusmealos para divertirte un rato y ver escenas como el Capitán Picard diciendo “sacre bleu”, cuando en la serie de TV jamás lo dijo. Y hablando de manija yo sigo anotado firme semana a semana en las nuevas y locas aventuras de Picard. Ya renovaron para una segunda temporada en donde podremos vivir más Picardias.

Hasta la próxima entrega de ¡Ni Ahí! Yo me subo a la nave, me siento en silla y citando a Picard digo: ¡ENGAGE!