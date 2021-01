Buenas y santas. Damos inicio al primer ¡Ni ahí! del año y, como no me quiero quedar afuera de la pomada, les voy a hablar de lo que a todo el mundo le importa en este momento. Me refiero a los personajes de la Visión y la Wanda, mejor conocida por los amigos de la casa como la Bruja Escarlata.

El 15 de enero en Disney Plus se estrenó la primera serie de Marvel/Disney titulada WandaVision. Digo la primera porque las otras eran de Netflix, ABC, Hulu, etc. Al salir esta serie, las páginas de internet se llenaron de notas de “todo lo que tenés que saber antes de morir y de ver WandaVision” o “todos los comics que tenés que leer antes de sentar tu culo en una silla y mirar WandaVsion”. Yo no quiero ser menos. No me quiero dejar de subir a este bondi mediático y hacer una reseña que tenga que ver con la Brujan Verón y la Visión.

Como les decía, me leí una de esas locas reseñas donde te cuentan los comics fundamentales de estos personajes y me topé con una que nunca había leído y que promete estar muy relacionado con la serie de Disney (todo sabemos eso es una gran sarasa). Así fue que di con la miniserie de The Vision and the Scarlet Witch publicada en 1982. Admito que se me había escapado del radar. Forum la había editado en su momento y más recientemente Panini.

Esta miniserie está escrita por Bill Mantlo, de destacada taryectoria en los ´80. Fue guionista de Hulk, Rom, Micronauts y el creador de Cloak and Dagger y Rocket Raccoon. En 1992 quedó inválido por un accidente y muchas veces autores amigos hacen campañas para juntar plata y poder ayudarlo ya que Marvel Comics lo había dejado de lado y no le pasaba un mango para ayudarlo en su recuperación. Flojo es poco. Por el lado del dibujo tenemos a un primerizo Rick Leonardi, a quien después lo ficharíamos más en títulos mutantes, Spiderman 2099, o Nightwing, por nombrar algunos títulos destacables.

¿Pero de qué trata Vision and the Scarlet Witch? Es para un ¡Ni Ahí!? ¿O nos estás cagando, Leito? Si, lamento informarles que pasó la prueba del verdulómetro.

La pareja feliz de Wanda y Vision deciden desligarse del grupo de Vengadores y mudarse a una linda casita en un barrio para vivir una vida más tranquila. Pero como es de esperar, eso no ocurrirá. En su nuevo hogar los recibe Jarvis. ¿Qué hace el mayordomo de los Avengers ahí? Claramente Jarvis le quiere ganarle el mundial de mayordomos a Alfred, ya que se encuentra acomodando la nueva casa de nuestros protagonistas. Un poquito obsesivo con el trabajo, el loco Jarvis. Además le trajo un libro druida de hechizos, regalo del Capitán América. El Capi, sin saberlo, la bardeó, porque ese libro de hechizos les causará problemas a la pareja. Capi, tenés que ser boludo, ¿cómo le vas a regalar un libro embrujado a Wanda? Encima justo en vísperas de Halloween.

La cuestión es que tres pibitos que andaban pidiendo “truco o golosinas” se meten en la casa para manguear unos dulces y se terminan trasformando en unos demonios. La próxima ya saben, amiguitos: no se les ocurra colarse en la casa de ningún superhéroe porque la pueden pasar muy mal. Estos demonios atacan a la Bruja Escarlata y a la Visión pero estos logran detenerlos y derrotar al turro hechicero Druida que había salido del libro. Y como si esto fuera una sitcom (jo, guiño, guiño), al final del episodio aparece Robert Frank… ¿Quién? El padre adoptivo de Wanda y Pietro (Quicksilver), también conocido como Whizzer, que viene a pedir ayuda. Aplausos…

En el segundo número acompañan a Robert Frank, ya que su hijo de sangre Nuklo (que tiene un poder imposible de controlar) permanece en una guardería y quiere que Wanda lo ayude a liberarlo y llevarlo con los Inhumans para curarlo. Un kilombo. Encima este episodio tiene una narrativa desordenada: en un momento te parece que estás leyendo el comic con las páginas cambiadas. Como si fuera un error de imprenta. No puedo dejar de mencionar el rollo novelesco del capítulo. Robert Frank descubre que Wanda y Pietro no son sus hijos de sangre. Ah, no les dije que él no lo sabía, mala mía. En el tercer capítulo, Vision se encuentra en el hospital porque Nuklo (si, es un nombre de mierda) lo dejó de cama. Entonces aparece Simon Williams, alias Wonder Man. ¡Vieja, poné la pava que estamos todos! Simon viene a ayudar al sintezoide, ya que lo considera un hermano. Pero por si faltara algo, también aparece Grim Reaper, el verdadero hermano de Wonder Man a descontrolar todo. ¡BASTA! Lo bueno es que al final ganan los buenos.

Para terminar esta “novela” que deja a Rolando Rivas Taxista y Rosa de Lejos como bebés de pecho, descubrimos que hay una misteriosa figura de blanco que está averiguando por el paradero de los mellizos Maximoff, ya que él es verdadero padre. Me imagino que a esta altura ya saben de quién hablo, pero igual se los digo: ¡MAGNETO!. Ojo, no confundir con el grupo musical. La Bruja Escarlata y Vision se encontraban en el hogar de los Inhumans porque fueron a visitar a Pietro, así Wanda podía conocer a su sobrina y de paso hacerle chapa y pintura a su marido, que había perdido un brazo en las batallas anteriores. Cuando nuestra pareja protagonista estaba tranquila disfrutando la estadía en la base de los Inhumans, aparece Magneto a romper las pelotas y les confiesa su paternidad. El villano después de una batalla recapacita y demuestra arrepentimiento sosteniendo a su nieta en brazos. Magneto confiesa que su único anhelo es ser aceptado como padre por sus hijos. FAAAA ¡Qué final! Alberto Migré, esto te haría sentir orgulloso.

Así termina esta primera miniserie de Vision y Scarlet Witch. Muy rocambolesco todo. Demasiado, diría Mirtha Legrand. Bueno, casi como el inicio de la serie WandaVision. Dicen que los primeros capítulos serán de los “homenajes” a las sitcoms y con el resto se pone. Que explota todo. Que se viene el multiverso, la academia, el Snyder Cut de la Liga y la mar en coche. Eso espero, porque si no me martillo las partes nobles. Mientras que dure la fiebre de CurroVision sigo sintonizado como un campeón. Hasta el próximo ¡Ni Ahí!, a la misma batihora y por el mismo baticanal.