Bienvenidos al último ¡Ni Ahí! del año, siempre transmitiendo ininterrumpidamente desde mi bunker en Caballito. Un apocalíptico 2020 nos va dejando. Admitamos que fue mas apocalíptico que los comics que reseñamos en esta sección. Pero hablando de historietas catastróficas, hoy les traigo una fenomenal para despedir el año. Me refiero a (suenan los tambores) TOTAL JUSTICE. Seguro a muchos les debe sonar este título, que nació por una línea de juguetes con la que flasheamos cuando éramos chicos y no tan chicos,. Recuerdo la foto del especial de Wizard sobre la JLA, donde el guionista Grant Morrison sostenía en sus manos varios de estos muñecos y decía: “Míos, Todos míos” ese especial traía una entrevista donde el autor comentaba cómo seria su etapa en los comics de la JLA. Estoy seguro de que ese fue uno de mis primeros acercamientos con esa línea de juguetes de Kenner. Después tengo recuerdos de que en un momento los regalaba una marca de patitas de pollo. Yo iba a los supermercados a revisar las bolsas para ver qué figura traían y así me hice de algunos personajes.

Antes de llegar al “maravilloso” comic que nos compete, tenemos que hacer un poco de historia de esta línea de muñecos. Kenner la empresa que sacó la gloriosa línea de Super Powers (Super Amigos) había perdido su licencia a manos de la compañía Toy Biz, que tuvo su propia línea que no funciono tan bien. Se llamo DC Comics Super Heroes. Con el tiempo, la recuperó y en 1996 lanzó Total Justice. Con una primera tanda de juguetes que incluía a Aquaman, Batman, Darkseid, Flash (Wally West), Green Lantern (Kyle Rayner) y Robin (Tim Drake). Para acompañar a estos juguetes, DC publicó una miniserie de tres números escritos por Cristopher Priest y dibujados por Ramón Bernado, Tom Morgan y Denys Cowan. En las tintas tenemos firme como rulo de estatua al GRAN Dick Giordano. La elección del guionista para esta miniserie tiene una lógica: Priest era el escritor de la muy olvidable Justice League Task Force. No quiero dejar de mencionar que el nivel de los dibujantes esta al mismo del guion. Una bosta cósmica.

Hablemos de la historia, si es que la hay, porque de movida ya sabemos que esto un terrible curro, una excusa patética para que los héroes usen unas armaduras y enfrenten al villano sólo para vender los muñecos. Acompáñenme a leer el plot, que seguro les va a encantar: “En un planeta distante, un ser maligno conocido como Darkseid se prepara para su invasión y destrucción de la Tierra. Batman se entera de este plan diabólico y recluta a los superhéroes más poderosos del mundo en un asalto total contra las fuerzas de Darkseid”. Faaa! Con esta premisa tirás la casa por la ventana. Batman siempre en primera línea convocando al resto de los héroes. Y sí, es Batman, él todo lo puede.

Lo loco e interesante, si se quiere, es que el al principio el protagonista de la historia es Robin. Tim Drake viaja con su papá a una isla donde su padre planea construir casas, casinos y hoteles. Lo que cualquiera haría en una isla tropical ¿no?. Pero al llegar, son atacados por un parademonio de nombre “Mike”. Si, se llama Mike, no es joda. Es ahí donde Robin emite un alerta para que llegue el resto de los muñecos, digo personajes de la Justice League. Pero esta no es la “isla del Sol” de aquel famoso temita. Acá está todo mal: la isla nulifica los poderes de todos los superhéroes, salvo de Aquaman, calculo que es porque es un grosso, ya que está en su etapa de barba y gancho en la mano. Un jodido. Al llegar a la isla Flash, Green Lantern y Aquaman encuentran a Tim Drake con un traje improvisado de Robin, que parece un Robinson Crusoe moderno. No hace falta aclara el chiste de “Robin”son no?

Al darse cuenta de que no pueden usar sus poderes para enfrentar esta misteriosa amenaza y rescatar a la gente desaparecida, se reunen con todos los miembros de la Justice League Task Force, que sólo aparecen para figurar. El GRAN Batman y Bluee Beetle diseñan esas armaduras para que puedan usar sus poderes en esa isla y principalmente vender esa línea de figuras. Ya en el lugar, con sus tremendas armaduras, encuentran una cueva donde nuestros héroes serán manipulados mentalmente con apariciones de Barry Allen, el hijito de Aquaman y Jason Todd (basta de currar con este recurso). Pero si algo faltaba es la aparición de Darkseid. Lamento informarte que su presencia en esta historia es puro verso. Tendrás que esperar a la Justice League del New 52 para la machaca. ¿Y qué onda con el parademonio llamado “Mike”? Resulta que Darkseid lo había dejado ahí custodiando una poderosa arma para poder utilizarla en algún momento, unas esferas cuyo propósito no terminé de entender. Tiene que ver con la anti-vida y todo ese rollo. Un tremendo MacGuffin, peor que el del secuestro del Baby Yoda en la serie The Mandalorian. Ese Mike era un loquillo, de aburrido empezó a atraer barcos a la isla. Y no estaba solo: lo acompañaban otros parademonios. Al resolverse el kilombo, se quedan en la isla con la promesa de que se van a portar bien. Les dan una muy buena tele y un sillón. A los Simpson les daría mucha envidia.

Yo ya me hinché las guindas con este desperdicio de papel, pobres arboles utilizados para hacer esta bosta cósmica. Al menos podemos decir que las figuras estaban buenas. Yo todavía tengo un par. Y seguro que muchos de ustedes también en sus casas las tienen. Me voy a jugar con ellas y a mirar The Mandalorian, que quiero saber qué carajo paso con el Baby “Joda”. Además me tengo que apurar porque ya anunciaron que se vienen miles de series de Star Wars y no me va a alcanzar la vida para verlas a todas. No puedo dejar de mirarlas, tengo que estar al día con todo. Uhhh, encima arranca Wanda-Vision también y después The Falcon and the Winter Soldier. Aflojá, Disney Plus, déjame ir al baño al menos. Les deseo unas felices fiestas y un 2021 mucho más mejor. Corto la transmisión desde el bunker de Caballito, hasta el próximo enlace de ¡Ni Ahí!

PD: Supongo que a la gente que estaba prisionera en la isla la rescataron. La verdad ni me acuerdo, quizás aparecieron en la serie de Lost y no me di cuenta.