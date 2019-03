Buenas, buenas. Sí, soy yo, su humilde servidor.

Volví para traerles más lindos momentos boñigueros. En esta ocasión les traigo una de Manara. ¿Lo tienen a Manara? Ese con el que ustedes se mandaban la parte diciendo “mirá qué lindo comic europeo que ando leyendo” y te lo llevas al “tocador” a “leerlo”. Pillines, picarones, picaflores. Si, si, no te hagas el distraído diciendo que andas leyendo a Miguelaxo Prado, que te estoy hablando a vos.

Bueno, hoy les traigo Viaje a Tulum. Seguro les suena de la Biblioteca Clarinete de la historieta. Resulta que Manarita se junto con Federico Fellini, el director de cine, el que hizo La Dolce Vita, 8 1/2, Amarcord y la mar en coche… esas pelis raras, sin superhéroes ni explosiones, que los críticos de cine aman como locos. La cuestión es que Fellini necesitaba unos manguitos para pagar unos alquileres y financiar una peli. Así realizaron este particular experimento. Se rumorea por los barrios que esta es una versión de una película que Fellini nunca llegó a realizar. O al menos algunos elementos de la obra. La cuestión es que no entendí un carajo. La leí una y otra vez hasta que me di cuenta que tenia la historieta al revés. Entonces la volví a leer y tampoco entendí un carajo.

La cuestión es que los protagonistas, una chica y un gordito simpático llegan a la Cinecittá, el famoso complejo de cine y televisión donde se filmaron más de 3000 películas (¿cómo???) a buscarlo a Federico Fellini. ¿Les conté que Fellini era fan de Marvel? Bueno, lo era che. Mientras lo buscan a Fellini, pasan por un montón de referencias y escenarios de películas. Hasta que lo encuentran. Fellini se había quedado dormido. Sí, como nosotros los lectores. Después se despierta, arrancan un vuelo “metafórico”, donde se desarrollara la historia. ¿Qué historia? Ni idea, yo todavía la estoy buscando. Todo muy lindo la metáfora, los homenajes al cine, los personajes que aparecen, pero la verdad es que me importó menos que un partido de Flandria contra Chacarita. Pero tranquilos, que la protagonista en algún momento de la obra se queda en pelotas .Que lindas chicas que te dibuja Manarita. ¡Mamita!

Lo bueno es que ya estás listo para ponerte a leer Gulliveriana. No te mandes la parte y te hagas el snob con que te gusto el Viaje a Tulum, que la que tenés ganas de pispear es a la Gulliveriana.

Antes de despedirme, quiero dejar algo en claro, fuera de que soy un gil. Eso sí que está bien clarito. El dibujo de Milo Manara es impecable. No será Naoko Takeuchi, como diría un ilustre comensal de comiquería de calle Corrientes, pero es un diez.

Bueno, ya no los molesto más. Me retiro a leer un comic super profundo, novedoso y sincero: Doomsday Clock, que con los retrasos que tuvo a esta altura va a terminar en el año 2099. Pero qué aaaarrrrte el de Gary Frank. ¡Mamita!

Chau, goodbye, adieu, ciao, tschüss, adeus, tchau, Wakanda Forever.