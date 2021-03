Buenas. Nos encontramos en otro ¡Ni Ahí!. Parece que no puedo escapar del género post-apocalíptico y hoy les traigo un manga titulado Violence Jack, obra de Go Nagai, autor de gemas como Devilman y el histórico Mazinger Z.

Para algunos Violence Jack es un clásico, no se los discuto. Pero sí puedo decir que es un clásico bastante verduleril. Este manga tuvo varias serializaciones e historias que se publicaron desde el ´70 hasta el 2000. Muchas se recopilaron en el formato tankoubon. Como era de esperarse, tuvo adaptaciones en tres OVAs independientes. Parece que el mérito de Violence Jack fue haber sido “el padre” de mangas como “Puño de la Estrella del Norte”, aquel referente del género post- apocalíptico que apareció en 1983. En tu cara, películas de Mad Max.

La historia de Go Nagai nos cuenta que el mundo fue destruído por un gran terremoto y que los sobrevivientes deberán luchar por sus vidas, con la famosa “ley del más fuerte”. Lo tremendo es que no sólo fue un terremoto, sino que hubo maremotos, tifones, volcanes y movimiento de montañas. Pará un cachito, pasó de todo y encima todo junto. Un terrible Game Over para la humanidad. En mi opinión, se pasa un poco de rosca con esto y se hace un poco saturador para el lector. Al protagonista del principio se le mueren los compañeros de curso, la familia y después también la hermana. Llega un momento en que decís: “¡al pibe le pasan todas, basta!“.

Como resultado de toda esta debacle, Tokio es la ciudad más afectada y queda aislada. Batman, no llores, esto fue publicado antes que las saga No Man’s Land, donde después de un terremoto Gotham queda aislada, a la buena de dios. En ese contexto de Tokio desolado, aparece Jack. Ni el del extraño mundo, ni Nicholson: este es Violence Jack. Que es un gigante… ¿Lo qué? Bueno, por ser un manga del autor de Mazinger Z, no se podía esperar menos que un protagonista gigante. La cosa es que Jack no recuerda su pasado. Típico recurso narrativo. Logan, esto no sólo te pasaba a vos, macho. Bueno, este Jack, con su enorme altura y fuerza, ayuda a los más débiles. Un campeón.

Lo bizarro es que, a medida que avanza la historia, aparecen elementos sobrenaturales muy fumados, como que Jack puede cambiar de forma (¿?) a una forma femenina y a un adolescente salvaje. Y se suma la aparición de un ave que le avisa cuando su presencia es requerida porque alguien está en problemas. El reloj de Jimmy Olsen para llamar a Superman resulta un poroto al lado de este pájaro dorado. Y por si esto fuera poco para nuestro gigante Jack, una energía que viene del cielo le devuelve su vitalidad y hasta le reconstruye miembros amputados. Si esto no es droga, no sé qué lo es.

En definitiva si te gusta la violencia, los desmembramientos, las explosiones, los cuchillos gigantes, los hombres-perro (mejor no preguntes), féminas asesinas, chicos al estilo Kamandi, villanos muy turros y la falopa, este manga es para vos. A mí, a pesar de tener todos estos condimentos, no me convenció. Me voy a ver la película Terremoto, con Charlton Heston, que fue una de las que marcó el género catástrofe, del cual Violence Jack al inicio tienen un montón.

Hasta el próximo ¡Ni Ahí!, mis apocalípticos amigos.