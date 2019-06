Hola! ¿Cómo andan, estimados lectores de Comiqueando? Yo acá en la batilucha que es larga y mucha. Hoy subiéndome a la moto de que en breve Jonathan Hickman les trae un super relanzamiento de la franquicia que viene en debacle hace un tiempo. Me refiero a los mutantes. Mira si vendrá en debacle que hasta su saga fílmica esta en terapia intensiva (X-Men: Dark Phoenix). Pero los mutantes ya tendrán su oportunidad de volver con todo, o eso es lo que nos van a prometer desde Marvel Studios en su Fase 5. Y Hickman nos prometió devolverlos a la gloria a los X-Men con sus House of X y Powers of X, así que andá a saber qué nos trae el futuro de la franquicia X.

Por otro lado no quería dejar la oportunidad de comentar lo lindo que se puso Doomsday Clock con el nº10. Nos volvió el alma al cuerpo después de leerlo ¿no?. Geoff nos había prometido que le había puesto todo a Doomsday Clock… bueno, tardó un poquito. Por momentos parece que a la saga la escriben dos personas diferentes. Hay números realmente flojos y otros como el 10 que decís… ¡que magia! Eso sí, es innegable el laburo de Gary Frank. Campeón, que deja todo en la cancha. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuándo saldrá el numero 11? Según fecha estimada seria el 11 de agosto. Pero con tantos retrasos ya no les creo nada. ¿Y Héroes in Crisis nº 9? Solo diré una cosa: ¡Tom King, metete el “Bros before heroes” en el orto!

¿En que estábamos? Ah, si. El Ni Ahí mutante del día de la fecha. Hoy les traje uno bastante jugoso. Sí, me refiero al polémico X-Men: Deadly Genesis. Guión de Ed Brubaker y dibujos de Trevor Hairsine. Miniserie de seis números publicada en el 2005. Hay tanto para decir y tan poco tiempo… Puedo empezar con el tema de la retro-continuidad. Un elemento comiqueril que grandes autores han utilizado tan bien y otros tan mal. Bueno, en esta ocasión, con el querido Brubaker, fue muy mal utilizado. Respeto a Brubaker por grandes gemas como su Daredevil, Gotham Central, Capitán América, etc. En este caso el meterse en el terreno de la retro-continuidad puede ser un camino pantanoso.

Esto es post-House of M y el kilombito que nos dejó Wanda con la ya mítica frase “No more Mutants” en donde dejó 198 mutantes, aquella movida editorial para purificar y simplificar a los mutantes. Bueno, la historia que les trae hoy el tío Leo arranca justo después de ahí. Charles Xavier está desaparecido y un grupito de X-Men lo anda buscando. Pero algo ocurre y con la llegada de Vulcan (no es Spock y no viene del planeta Vulcano), un mutante muy poderoso, ya nada nada será igual. Ni para los X-Men ni para nosotros los lectores que puteamos con esta historia.

¿Te acordás del mítico Giant-Size X-Men nº1 donde Xavier formó la nueva Patrulla X (¡grande Forum!) para rescatar a la antigua formación de X-Men, atrapados por la isla viviente Krakoa? Bueno, en esta saga te enterás que el bueno del Profe formó otro grupo antes del ya conocido: un auténtico escuadrón suicida.¿Pero cómo?, se preguntaban los lectores. ¿No fue el grupo de Wolverine, Storm, Nightcrwaler, Colossus, Banshee y Thunderbird el que rescató a la valiente primera generación de X-Men? Pues no, según Brubaker. Resulta que Moira McTaggert tenía un grupo de estudiantes a su cargo. Ellos eran: Sway, con el poder de controlar el tiempo, Petra que podía controlar la tierra a nivel molecular (¿Terra, so vo?), Darwin, con el poder de adaptarse a cualquier condición de ataque y por último lo tenemos a Vulcan, cuyo poder es manipular la energía. Este grupo acepta la propuesta de Xavier de unirse a los X-Men y rescatar a sus antiguos alumnos.

Si ya la historia te parece bizarra, todavía hay más. Xavier los entrena mentalmente en un curso intensivo de la Sala del Peligro y así nomás los manda a la peligrosa misión de rescate. Bueno, no hace falta que te diga que a estos jóvenes inexpertos Krakoa los hace bosta. Y si algo le faltaba a esto para sumar polémica es que te enterás que Vulcan es el tercer hermano de los Summers. Brubaker llamó a Franco Bagnato en Gente que busca Gente y descubrió que este Vulcan era el tercer hermano perdido de Cíclope y Havok.

La verdad que las cuentas no te dan, ni a vos ni a mí, ni a nadie. ¿De dónde salió este pirulo? Resulta que cuando los padres Summers fueron aducidos por los Shi´ ar, la madre estaba embarazada y este niño fue sacado del vientre cuando la madre murió. Y los Shi`ar lo hicieron crecer con su super tecnología extraterrestre y así quedo Vulcan. Que en esas cosas de la vida se fugo de Shi´ar y termino en la Tierra. La cuestión es que después del fracaso de la misión y comerse las puteadas de Moira, Xavier decidió suprimir los recuerdos de esta situación al pobre de Cíclope y al resto. Formó un nuevo grupo, el ya conocido por todos, y los mandó. Bueno, ahí si la misión fue un éxito. Y lo ocurrido anteriormente fue archivado bajo cuatro llaves. Pero como vivimos en la era de post-verdad, la verdad salió a la luz de la mano de Vulcan, que regresó para vengarse de su mentor maligno y traer luz a los X-Men. Qué forro que resultó ser Xavier, no? Más forro que el “jefe” de la Doom Patrol, Niles Curren. En medio de todo este kilombo muere Banshee, que justo había traído de la isla Muir un expediente en donde se mostraban todas las pruebas de la ruta del dinero K… perdón, las pruebas de video de lo acontecido con este fallido y fenecido grupo X. Pero no todos murieron: Vulcan zafó y por esos giros locos de la vida y gracias a su poder mutante Darwin también, pero dentro del cuerpo de Vulcan. No entendí nada de esto, posta.

Así se inicia la etapa de Ed Brubaker en la Patrulla X, de una manera muy particular y manchada de tragedia. ¿Y Vulcan? ¿Y Xavier? Vulcan se va a la mierda para revolucionar el imperio Shi´ar en una saga de 12 números bastante floja. Y Xavier se quedó sin poderes mutantes gracias a la magia de la Bruja Escarlata y desterrado de los X-Men. Qué polémico, no? Qué cagada también, no? Bueno, ya los voy dejando, no insisto más. Y esperemos que la nueva movida de Hickman traiga un soplo de aire nuevo a la decadente franquicia mutante, salvando X-Men Red (si no digo esto, unos amigos me matan).

Hasta la próxima entrega de ¡Ni ahí! en donde repasaremos grandes gemas del comic mundial. Me despido haciendo la x con los brazos. Chau, hasta la victoria siempre.