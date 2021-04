Cantinero, si es tan amable, le pedimos otra ronda más de ¡Ni Ahí!. Esta vuelta, nos vamos a tomar una copita verduril de X-Men. Marvel anunció con bombos y platillos la colección X-Men Legends donde autores de la franquicia mutante vuelven para contarte historias perdidas o revelar misterios. Vuelven viejas glorias como Chris Claremont, Louise Simonson, Peter David, Larry Hama, etc. Con esta premisa, prometía tirar la mansión de los X-Men por la ventana. Pero al leer los dos primeros números, descubrimos que no fue tan así. No puedo dejar de remarcar algo que me llamo la atención: las sagas van a ser de dos números. Extraño.

Como supuesto arranque fuerte, nos traen a los autores Fabián Nicieza en guion y Brett Booth en dibujo. Correcto Booth en su dibujo, pero nada más. Eso si transpira que ´90s. Los autores nos retrotraen a la etapa noventera de X-Men cuando los equipos eran Azul y Oro. La premisa es revelarrnos el misterio del tercer hermano Summers. Nicieza era el guionista de X-Men en 1993, y en el nº 23 nos reveló que –según Mr. Sinister, un tipo muy honesto y muy confiable- quizás Scott y Alex no eran los únicos hermanos Summers. ¡¿Qué?, ¿Cómo?! Bueno, parece que Ed Brubaker tomó esto al pie de la letra cuando hizo X-Men: Deadly Genesis y nos presentó a Vulcan como el tercer hermano Summers. Esto ya fue reseñado en un ¡Ni Ahí! anterior… Nota al margen: hay que dejar de robar con los hermanos Summers por lo menos dos años. Esta sería la revancha de Nicieza para contarnos lo que no pudo hacer en su época como guionista de los mutantes.

Después de tanta espera, por fin nos enteremos quién era el verdadero tercer hermano de Cyclops y Havok. Su nombre es Adam-X. Wow, qué nombre tan cool te pegaste hermanito. Esta historia continúa del X-Men vol 2 nº 39 y arranca cuando Erik el Rojo, el compinche del villano Sh`iar D`Ken, invade la Tierra y secuestra a los abuelos Summers. El turro de Eric les dice a Cyclops y Havok que si quieren volver a ver sus abuelos vivos tienen que encontrar a Adam-X. Para agregar más kilombo a los hermanos… aparecen los Starjammers que se suman a la búsqueda del tal Adam.

Resulta que Adam era un experimento genético Shi`Ar quien fuera rescatado de chico por un guardia de elite deshonrado por el emperador D`Ken. Pudo escapar a la Tierra, seguro se tomo un bondi que lo dejó en Constitución. Ahora vive escondido en una granja en Iowa. Tranqui 120. Los hermanos Summers lo encuentran en esa granja y ahí es donde descubrimos sus impresionantes poderes.

Tomen nota porque esto es muy fuerte. Según Wikipedia: “Manipulación de energía en la sangre oxigenada”, “Hematokinesis”. ¿LO QUE? Por eso nuestro Adam anda con unas cuchillas en los brazos, para poder lastimar haciendo sangrar a sus oponentes y así usar su hematokinesis para vencerlos. Parece joda, pero no lo es. Ah, no puede faltar en el personaje una gorra para acompañar su look noventero.

Después de un combate donde Adam-X vence a los Starjamers, y descubre que los poderes de Cyclops y Havok no le afectan, irrumpe en escena Corsair (el papá de los chicos Summers) para decirles que Adam es su hermano perdido, e inmediatamente dicho eso le pega un tiro en la cabeza… ¡CHAN! Tremendo final de primer número. Pero tranquilos, que no murió. ¿Cómo es eso posible? Según Adam-X: “Corsair sólo le disparo a una masa de las fibras del músculo piloelector”. ¡Faaaaaaaaaaaa!

Terminada la hermosa reunión familiar, llevan al tercer hermano Summers hacia el lado oscuro de la luna para entregárselo a Eric el Rojo y así poder rescatara los abuelos. ¿¡Alguien puede pensar en los viejos!? Después de una tremenda batalla contra el turro de Eric y sus secuaces aparece la guardia imperial de Lilandra y los llevan a todos a Shi`Ar. Y toman la decisión de que lo mejor es que todos olviden lo ocurrido para evitar una guerra civil y que Adam-X pueda tener paz. Por eso los Shi`Ar les borran la memoria todos. Los Summers no recordaran nada de su tercer hermano perdido y Adam podrá volver a su granja y su look noventero. Ojalá Oracle de la Guardia Imperial también pueda hacernos olvidar esta bazofia de historia que nos tuvimos que fumar. Tengo unas palabras para el autor: Nicieza, si nunca contabas esta historia no pasaba nada y todos estábamos felices con la verdura de Brubaker y el hermano Summers Vulcan. ¡Ah, importante! Todo esto está en continuidad. No sé cómo, pero está.

Para sacarme el mal sabor de boca que me dejó esta historia innecesaria, me voy a leer las 22 partes de X of Swords, el glorioso evento de la etapa de Jonathan Hickman en X-Men. 22 partes… ¿hacía falta? Dejen de robar.

Sólo resta decir que espero que X-Men Legends mejore en los siguientes números. Y con la conciencia tranquila puedo decir: gracias por nada Adam-X, espero no volver a verte en las páginas de los mutantes por mucho tiempo. Hasta el próximo ¡Ni Ahí!, mis mutantes amigos.