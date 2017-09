Aprovechando que está todo el mundo al palo con la película de Superman y parece que no se puede hablar de otra cosa que no sea el héroe de Metrópolis, me voy a tomar el atrevimiento de defenestrar a su contraparte de Gotham City.

Desde chico tuve un problema con Batman, y era que me molestaba muchísimo el argumento de que era un personaje creíble. Porque -todo bien- es un chabón sin superpoderes y demás, pero pelea al lado de tipos como Superman y Green Lantern y no se nota la diferencia. ¿¿Posta?? Me costaba creerlo a los nueve y me cuesta ahora. Onda, Kal viene de otro planeta y los Corps manejan el arma más poderosa del universo. Bruce es sólo un niño rico con tristeza y mucho tiempo libre. No sé, nunca me cerró eso de que una vida de entrenamiento te equipara con fuerzas de otros planetas y mucho menos que encima seas el más poronga en todas las disciplinas. Y creo que partiendo desde ahí, si no te identificás con el hecho de que Bruce Wayne puede ser cualquiera de nosotros, no hay manera de entrarle al personaje.

De movida, me molestó siempre que sea un ancla que tiene la continuidad del DCU. En el Universo post-Crisis fue de los pocos personajes que continuaron sin un reboot real y que en cualquier momento -en pos de mantenerlo joven- iban a decir que Dick Grayson tenía más años que él. No jodamos: ¿cuántos años se llevaban? ¿Con toda la furia diez? Por suerte el reboot del 2011 barrió estos problemas debajo de la alfombra y tenemos de nuevo un Batman mas joven y rozagante, pero ¿por cuánto tiempo? Tan difícil era dejarlo muerto? Posta que en muchísimos años no disfrutaba tanto un comic de Batman como la etapa de Grant Morrison en Batman & Robin, con la dupla Dick/Demian. Me parece que ahí había una química brillante, incluso mejor que la de Bruce / Tim Drake (que por ahí es la que más revindican los fans del encapotado). Pero a lo que iba es que un personaje humano y que “envejece” a ritmo normal en un universo superheroico es un ancla difícil de levantar (lo mismo me pasa con Lois Lane y tantos otros personajes icónicos), a menos que cada 20 años inventemos un reebot, o que nadie crezca, pero ahí se pierde el truco de cambiar de Robin como de calzoncillo.

Lo que me lleva al otro punto: “el Joven Maravilla”. En este ámbito, discutir la sexualidad de Bruce Wayne carece de sentido, pero dentro del DCU ¿a nadie le llama la atención que un millonario soltero viva con pibes?? Por mucho menos, Michael Jackson fue tapa de todos los diarios. Onda ¿cómo nadie sospecha aunque sea un poquito de eso?, ¿Cómo a ningún guionista se le ocurrió explotarlo?. ¿Qué sé yo? Son cosas que me hacen ruido, como que toda la comunidad superheroica acepte tan alegremente que se ponga en riesgo la vida de un pibe para que sea tu sideckick. Pero bueno, ahí ya casi me estoy poniendo a cuestionar el género y no a Batman en sí. Lo que pasa que el encapotado, es casi el pilar fundamental de esa moda.

Ojo, que no se me malentienda: hay muchísimas historietas excelentes del personaje. Incluso debe haber tres ó cuatro entre mis favoritas de todos los tiempos, pero eso no quita que tenga las bolas al plato de Bruce Wayne y sus fans. Porque sin duda, lo peor que tiene Batman (como Kiss y los Redonditos de Ricota) son sus seguidores. Los talibanes del Caballero Oscuro son casi tan insoportables como un hincha de Boca. No les importan los comics, la calidad de las historias, los autores que las hacen… sólo que su ídolo quede bien parado y le pinte la jeta en el camino a todo el que se le cruce. Y guay del que se atreva a decir algo en su contra o del autor que ose dejarlo mal parado. Estos son los mismos que cuando apareció la película de Tim Burton puteaban a Adam West, y ahora con Christopher Nolan, se llenan la boca hablando mal de Burton. Que Batman es oscuro e infalible y los que no lo hacen así es porque no entienden al personaje y no porque este se pueda ver de alguna otra forma. Y podría seguir por horas, esgrimiendo patéticos argumentos de por qué Batman es el más grande, pero el sólo tipearlo me revuelve el estómago. Déjense de joder, muchachos: existen tantos Batman posibles como autores lo escribieron y todos son el personaje, no solamente el que a ustedes les gusta.

Ya está, ya lo dije, me saqué las ganas. Ahora me voy a hacer enemigos a otro lado.