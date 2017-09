La contratapa de Clarín

A esta altura putear al Gran Diario Argentino es deporte nacional, pero lejos está mi reseña de levantar banderas políticas. La realidad es que hace muchísimo tiempo que la contratapa del diario no tiene una tira como la gente: las que están desde hace mucho tienen un horrible olor a naftalina y las nuevas… hacen que uno empiece a pensar que las viejas no son tan inmundas.

Si me tengo que poner a pensar cuándo empezó esto, creo que tengo que tengo que irme como 15 años para atrás. Ya en ese momento no todo era bueno, pero todavía quedaba algún dejo de esperanza. Con el correr de los años, no sólo bajó la calidad del material que se publica, sino que encima también disminuyó la cantidad de tiras, también se reestructuró la página de tal manera que no sea necesario reemplazar a las tiras que iban dejando el diario. Igual, viendo las decisiones que se toman al respecto, no sé si esto no es algo para agradecer. Si pensamos en las últimas dos tiras que fueron reemplazadas (La Nelly y Clemente) y sus patéticos reemplazos, por ahí nos conviene esperar a que un día no publiquen más tiras antes de que las reemplacen por material tan choto.

Así que sin más arranquemos por el repaso de lo que hoy tiene para ofrecernos el bastión comunicacional de la Corpo.

Crist: Por ahí lo único más o menos revindicable, pero más que nada por el talento para el dibujo del cordobés, porque los chistes (si los podemos llamar así) en muchísimos casos no son graciosos y tiendo a pensar que jamás lo fueron. Si pensamos que haciendo lo mismo (me refiero a humor de un cuadro) tenemos en La Nación al formidable “Humor Petiso” de Diego Parés, como que nos dan ganas de pegarnos un corchazo en las pelotas. Pero seamos justos: podría ser mil veces peor. Claramente este es el punto alto de lo que podemos leer.

Yo, Matías: Acá yo me pregunto si Sendra alguna vez fue gracioso. De verdad lo pregunto, ¿hay alguien de más de 6 años al que le cause gracia este tipo? Voy a decir algo horrible, que no se lo merece ni el peor de los enemigos, pero la verdad es que el humor de Matías no me parece mucho mejor que el de Gaturro. Listo… lo dije. Igual, con tremenda acusación, tengo que aclarar que Sendra no es un chorro como Nik. Me parece más bien que está un poco viejo y se olvidó cómo es hacer reír.

Diógenes y el Linyera: A veces pienso que las tiras deberían venir con fecha de vencimiento. Convengamos en que no todo el mundo es Charles Schulz como para mantener un buen nivel por 50 años. Así y todo, el eximio dibujante de Peanuts en algún momento decidió terminar la tira y por ahí es hora de que Tabaré se decida a hacer lo mismo. Claramente 36 años son más de los que Diógenes y el Linyera se banca. Y no sé si me pasa a mi solo, pero me da la sensación de que todo lo que pasa ya lo leí, como si se publicaran una y otra vez las mismas tiras. Las situaciones se repiten y entramos en un loop creativo similar a verse una maratón de El Chavo. El dibujo sigue estando bueno, pero claramente no alcanza.

Es lo que hay (reality): Lo primero que me gustaría saber es que mierda significa la palabra reality entre paréntesis. ¿A qué poronga hace referencia? ¿Por qué está ahí? De verdad, por ahí soy medio pelotudo, pero no lo entiendo. Si alguien sabe, le voy a agradecer que me lo aclare, posta.

Ahora sí, yendo a la tira, el dibujo de Altuna es incuestionable, aunque esté hecho con fritas y para cumplir a duras penas, como en este caso. Se nota a kilómetros que es un laburo hecho sólo por el billete, donde no se le cae una idea y dibuja lo mínimo e indispensable para cumplir. Pero está bien, hay formas más indignas que ganarse la vida haciendo una tira de mierda. Aparte como dije antes, nada nos asegura que si Altuna se va, lo van a reemplazar con algo mejor. Lo más probable es que sea todo lo opuesto, así que prefiero pensar que el maestro está choreando, haciendo algo que ni él respeta y listo. Es una buena forma de creer que en algún lado sigue existiendo aquel Altuna que me voló la cabeza con El Ultimo Recreo, El Loco Chávez y tantas otras historietas gloriosas.

Donatela: Me guardé para el final lo mejor (o debería decir lo peor). ¿Qué carajo es esta mierda??? Digo, Caloi es irremplazable, okey, pero ¿era necesario poner algo tan, pero tan choto para que lo extrañáramos todavía mas? No es fácil publicar en la contratapa de un diario, porque los diarios no son muchos y los espacios son limitados. Por lo tanto la salida de Clemente generó un montón de expectativa de quién lo iba a reemplazar y de pronto apareció esta poronga. ¿De donde mierda salió Diana Raznovich? ¿Quién mierda le dijo que sabía dibujar, que tenía nivel como para estar en un diario o al menos que lo que hacía era gracioso? A esa persona hay que buscarla y juzgarla por ser cómplice de delitos de lesa humanidad, y no es que en ese diario no estén acostumbrados a esas acusaciones. Posta, esta tira le falta el respeto al intelecto de millones de argentinos todos lo días.

Igual no sé para qué me gasto. Ahora que lo pienso, la contratapa refleja casi lo mismo que la portada. Claramente Clarín quiere faltarle el respeto a los argentinos y lo hace en todas sus páginas. Aún así da un poco de pena, que con tanto humorista grafico talentoso que tenemos, se desperdicie de semejante manera una de las vidrieras mas importantes que tiene el medio. Una cagada.