Con casi 25 temporadas a cuestas, mucha gente va a decir que se agotaron hace años, o que desde que se fue Matt Groening la serie derrapó, o que las últimas temporadas ya no son tan chotas como las anteriores, o que lo único bueno son las primeras 6 o 7 temporadas. Pero la pregunta que yo me hago es ¿son de verdad buenos Los Simpson?

Sin duda, no puedo negar que fueron punta de lanza para que se empiece a tomar en serio a la animación como un género no necesariamente para chicos. En su momento fueron decididamente rupturistas y abrieron la puerta a un montón de series que antes de Los Simpson eran impensables. Y ahí nos metemos en el meollo del asunto y en un tema bastante áspero, en el que posiblemente cada uno tenga su opinión y jamás nos pongamos de acuerdo: ¿Ser el pionero en X tema nos hace automáticamente los mejores? Si todo esto existe gracias a lo que yo hice, ¿todos los que vinieron después tienen que rendirme pleitesía? Digo esto porque yo de verdad pienso que todo lo que vino después es infinitamente mejor: tipos como Mike Judge, Seth McFarlane, Trey Parker, Matt Stone, John Kricfalusi y un largo etc., le rompieron el orto en 5000 pedazos a la familia más famosa de la televisión, ¿pero hubieran existido sin ellos primero? O mas importante, ¿de verdad eso importa?

En lo personal creo que no, porque con ese criterio deberíamos considerar a los hermanos Lumiére mejores que a Orson Welles, a Siegel y Shuster mejores que Alan Moore y un largo etc., infinito.

La verdad es que Los Simpson fueron producto de una época y en aquel momento estaban bien, pero envejecieron muy rápido y cuando trataron de aggiornarse para parecerse a series más actuales no les salió nada bien. Cuando se ponen surrealistas, Family Guy les pasa el trapo; el “irreverente” Bart Simpson al lado de Eric Cartman es la Madre Teresa y así podría seguir horas enumerando factores en los que Los Simpson fueron superados.

Incluso sin irnos del mundo Groening, Futurama me parece una serie 100 veces más interesante; pero claro la gran diferencia está en que todo el mundo -mal que mal- tiene una familia, pero no todo el mundo vio Star Trek. Entonces se entiende que a mi viejo le gusten más Los Simpson, que se sostengan desde hace más de 25 años en la tele y que Telefé los pase todo el puto tiempo. Ese es el mérito que puede reconocérseles: hacer un producto masivo y digno, que sirvió para abrirle la cabeza a un montón de gente. Pero después, si me meto con la serie en sí, ya me aburrió hace años y prefiero mirar cualquier otra cosa.

Un puntó aparte me merece el doblaje: Cómo odio a los pelotudos que dicen que en castellano es mejor que en inglés ¿Qué les pasa? ¿Tienen mierda en la cabeza? De movida, en la versión en español adaptan toneladas de chistes, en muchos casos para hacerlos mucho más pelotudos, le agregan chistes propios y un largo etcétera que de verdad no entiendo. Porque más allá de que la serie no me guste, convengamos que tiene un equipo de 16 guionistas que se devanan los sesos pensando chistes y no precisamente para que algún doblajista pelotudo se le ocurra que la pelotudez que él tira en el momento es más graciosa que el trabajo de toda esta buena gente. En un mundo mas justo, ese tipo se quedaría sin trabajo y nadie iría a aplaudirlo a un evento como si fuera un héroe. Posta, es ridículo.

Para cerrar, me queda solamente manifestar mi deseo de que el año que viene, para aprovechar que llegan a la temporada número 25, le pongan un punto final a este serie que se hunde cada día que pasa en un pantano más profundo y que le quita todo mérito a aquello que alguna supo ser. Por favor, basta de Los Simpson por unos años, que ya no divierten a nadie.