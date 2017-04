Ken Ishikawa comenzó su carrera trabajando como asistente de Go Nagai, y con el tiempo se convirtió en uno de sus colaboradores habituales y su mejor amigo. Su creación más famosa, Getter Robo (1974), surgió de entre bocetos y conceptos descartados durante la creación de Mazinger Z. Irónicamente, su decisión de darle crédito a Nagai como co-creador, a pesar de que su participación fue mínima, tuvo como consecuencia que muchos pensaran que esta era otra creación del autor de Mazinger Z y el nombre de Ishikawa fuera prácticamente olvidado. Sin embargo, la confusión con respecto a la autoría de la obra tiene su lógica; porque si bien es el trabajo de Ishikawa casi en su totalidad, la influencia y estilo de su mentor son evidentes.

Getter Robo fue una pieza clave en la evolución del género, al introducir el concepto de máquinas separadas que eran capaces de combinarse entre sí para formar un super robot, lo cual requería que los pilotos trabajaran juntos en armonía para obtener los mejores resultados. También, el hecho de tener varios pilotos le agregaba una cuota de drama a la historia; las fuertes personalidades de cada uno eran fuente de constante conflicto.

EL MANGA Y LA CONTINUIDAD PRINCIPAL

En esta historia, la amenaza para la humanidad es el Imperio Dinosaurio, una civilización de reptiles evolucionados que sobrevivieron a la extinción viviendo bajo tierra y buscan recuperar el control de la superficie y exterminar a sus habitantes. El Profesor Saotome creó un robot capaz de enfrentar esta amenaza, pero el prototipo necesita de pilotos con fuerza de voluntad extraordinaria. El primer piloto será un joven artista marcial llamado Ryoma Nagare; el segundo, otro luchador llamado Hayato Jin; y el tercero, el propio Profesor Saotome. Cada uno de ellos estará al mando de un jet de combate especialmente diseñado para combinarse con los otros y formar un súper robot para cada necesidad: el Getter-1 para combate aéreo, el Getter-2 para combate terrestre, y el Getter-3 para combate marítimo. Los pilotos no se llevan bien, por lo que deberán hacer un gran esfuerzo por superar los conflictos y formar un verdadero equipo. El manga se caracteriza por una gran violencia gráfica, por lo que es más apropiado para un público adulto.

Luego del manga original hubo cuatro arcos argumentales más hasta la muerte de Ishikawa, en 2006: Getter Robo G (1975), Getter Robo Go (1991), Shin Getter Robo (1996) y Getter Robo Āḥ (2002), cuya historia termina en un cliffhanger debido a que el autor murió antes de completarla.

EL ANIME DE L ´74

Esta serie no era una adaptación de la historia del manga sino una versión alternativa, con el formato “monstruo de la semana” característico de Mazinger Z. Una de las diferencias más notables era que el Profesor Saotome no era el tercer piloto, sino otro personaje llamado Musashi Tomoe. Si bien el tono de la serie estaba bastante suavizado en comparación al manga, aún así tuvo detalles impactantes considerando la época en que fue emitida. Los héroes recibían palizas tremendas con frecuencia, y la serie culminaba con el sacrificio de Musashi para vencer al enemigo y salvar a sus compañeros.

Por supuesto, como buen anime de los ´70, era bastante inverosímil y para disfrutarlo hay que dejar de lado cualquier pretensión de lógica o coherencia. La combinación era increíblemente simple, con los jets prácticamente chocando entre sí mientras aparecían piernas y brazos vaya uno a saber de dónde. ¿Pero qué importa? Aún así es un clásico por derecho propio, aunque injustamente opacado por el éxito de Mazinger Z.

OTRAS ADAPTACIONES Y VERSIONES ALTERNATIVAS

Desde su creación, Getter Robo ha tenido varios spinoffs y versiones alternativas con marcadas diferencias entre sí, además de crossovers con creaciones de la factoría Nagai. De entre todas las encarnaciones que conforman la saga vale la pena destacar dos series de OVAs. Getter Robo: Armageddon (1998) está ubicada en una realidad alternativa, en la que el Profesor Saotome es el villano y aliado de los invasores de turno. Un nuevo equipo de pilotos combate a los invasores con el poderoso Shin Getter Robo, uniéndose eventualmente al viejo equipo. A pesar de que los cambios drásticos en la continuidad provocaron descontento entre muchos fans, esta serie es fiel al espíritu crudo y sombrío del manga original. Los pilotos originales son más adultos, las alianzas y traiciones están a la orden del día, las escenas de acción abundan, y los diseños están mejorados y al mismo tiempo mantienen un estilo retro (pero con una animación gloriosa).

Por otra parte, New Getter Robo (2004) fue en esencia una adaptación más fiel del manga original de Ishikawa, conservando un look retro con un toque de animación digital. En lugar del Imperio Dinosaurio, los invasores son criaturas demoníacas llamadas Oni, y los pilotos son más adultos y violentos. No tiene pretensiones de ser más de lo que es: un festival de mutilaciones de demonios y locura sin límites. Es un buen punto de partida para los que recién se inician en la saga.