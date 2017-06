Aunque el crédito por haber reinventado el género de mechas le corresponde a Mobile Suit Gundam, sin dudas la serie original de Macross es de igual importancia por el rol fundamental que cumplió en popularizar la versión renovada del género. No tocaremos el tema Robotech ahora; ya demasiado se escribió al respecto (en su mayoría, puteadas). Lo cierto es que, más allá de cualquier cuestionamiento, y ya sea en su forma original o en su versión editada, ésta es más que una serie: es una leyenda del anime. Super Dimensional Fortress Macross agregó sus propios condimentos: el concepto de los jets transformables, los Valkyries, que aún hoy siguen siendo por lejos el más grandioso diseño mecánico que se haya visto en el anime; el triángulo amoroso que hacía oscilar la historia entre la ciencia-ficción y el culebrón; y la figura de la idol singer, cuyo protagonismo a su vez hacía que la banda sonora se volviera otro elemento clave en el éxito.

El eje central de todo fue Shoji Kawamori. Fan de Yamato desde la adolescencia, un día llegó junto a otros compañeros de secundaria de visita al Estudio Nue, responsable de la serie. Conocer al equipo creativo del estudio le dio la oportunidad de empezar a mostrar algunos de sus diseños, y eventualmente comenzó a trabajar medio tiempo para el estudio cuando aún no había terminado la escuela. Ya en la universidad, comenzó a coquetear con la ingeniería mecánica con la ilusión de diseñar autos o aeronaves; mientras tanto, el trabajo en el estudio le ocupaba cada vez más tiempo. Darse cuenta de que la animación era terreno fértil para sus diseños fue el momento decisivo en su carrera.

A sus originales diseños y su concepto general para la serie se sumó el incomparable trabajo de Haruhiko Mikimoto en el diseño de personajes, en uno de esos encuentros fortuitos que terminan logrando una combinación perfecta de talentos. También hubo una gran dosis de suerte, considerando que Macross estuvo a punto de ser cancelada varias veces incluso antes de comenzar. Luego de retrasos y contratiempos, a comienzos de octubre de 1982 se emitían los dos primeros capítulos juntos, cuando solamente había tres listos.

La historia comienza en 1999, cuando una nave alienígena no tripulada se estrella en la isla de Ataria del Sur. Al quedar en evidencia la existencia de otros planetas habitados, los gobiernos terrestres se unen (muchos de ellos a la fuerza) e inician un proyecto para reconstruir la nave y estudiar su tecnología. Diez años después, la fortaleza está lista para ser inaugurada con su nuevo nombre: Macross. Para sorpresa de todos, los sistemas de la nave se activan con la aparición de una flota alienígena, y de golpe la humanidad se encuentra bajo ataque de los Zentradi. Un error durante el salto espacial hace que la nave quede varada en los límites del Sistema Solar, llevándose con ellos a la isla y su población. Con los sistemas dañados, una tripulación inexperta, miles de refugiados a bordo y bajo el acecho de la flota enemiga, Macross inicia un largo camino de regreso a la Tierra.

El glorioso diseño de los Valkyries VF1 y el tratamiento que se le daba a los mechas en el contexto de la historia marcaron una notable diferencia con sus predecesoras. Los VF1 fueron los primeros robots transformables que tenían alguna lógica en su diseño, y el hecho de que en esencia eran aviones de combate más que robots le daba un tono diferente a la serie. Había detalles que aportaban un poco de credibilidad; por ejemplo, el VF1 era continuamente modificado (nunca reemplazado por un mecha más avanzado) y no existían los super prototipos. Lamentablemente, la visión artística del equipo creativo se vio limitada por el escaso presupuesto, lo que se vio reflejado en la precaria animación de varias secuencias; incluso en algunos episodios se notan variaciones en los colores y trazos algo torpes en el diseño de los personajes. Es justamente en esos detalles donde la serie pierde puntos, pero aún así, ver jets transformables lanzando misiles a enemigos gigantes no pierde su encanto.

Sin embargo, en el fondo Macross no es una historia de guerra y robots espectaculares. Es una historia acerca de cómo la gente se relaciona entre sí, y de cómo tratan de mantener lo que sea que los convierte en seres humanos en medio del caos. En el centro de todo se encuentra Hikaru, el joven e ingenuo piloto amateur a quien las circunstancias llevan a formar parte del ejército. Hikaru no es “el elegido”, sino un chico promedio; no es el mejor piloto, no tiene un rol decisivo en los eventos, y es tan inmaduro que una minita calientapavas suele ser su centro de atención cuando a su alrededor ocurren cosas mucho más importantes. Solamente es un ser humano común y corriente que hace lo mejor que puede aunque no siempre le sale bien.

La guerra en realidad funciona como contexto para la interacción entre personajes, y ahí es donde se nota el impecable trabajo de caracterización. El hecho de que el triángulo amoroso se prolongue demasiado antes de que alguien decida hacer algo al respecto es desesperante por momentos, pero ésa es una cuestión aparte.

Un año después del final de la serie de TV, Estudio Nue anuncia la producción de una película, que genera una expectativa sin precedentes. Macross: Do you remember love? se estrenó en 1984, replanteando la historia de la serie de TV con una animación gloriosa. En 1987 llegaba Macross: Flashback 2012, un video musical que presentaba la despedida de la nave Megaroad (homenaje al nombre original de Macross) cuando parte hacia el espacio.

Como era de esperar con el tremendo éxito, la serie se convirtió en una franquicia que nos dejó ya varias entregas y que aún hoy es adorada por los fans.