Scalped (parte 1)

Tras haberla descosido en críticas con “The Other Side”, Jason Aaron tiene la oportunidad de mostrar que su éxito previo no había sido una sola pegada, que su talento no se quemaba en los 100 metros llanos y que estaba para correr una maratón de 10km. Es así como en Marzo de 2007, con el sello de Vertigo, ve la luz el nº1 de la que probablemente sea su obra definitiva: SCALPED

La serie es una mezcla de policial “hard boiled” y “western” contemporáneo que tiene como escenario la ficticia reserva india “Prairie Rose”, hogar de la tribu Oglala Lakota1, en Dakota del Sur, Estados Unidos. En este contexto, la historia comienza con la inminente apertura de un casino en la mencionada reserva, casino regenteado por Lincoln Red Crow, un personaje arrollador en su concepción y desarrollo, quien es a su vez el líder del consejo tribal de Prairie Rose (casi tan transparente como poder emitir deuda soberana y a la vez, dirigir un fondo de especulación financiera que la compra). Con la instalación del casino, además de las promesas de campaña de desarrollo y prosperidad para la comunidad lakota (como si la timba en cualquiera de sus versiones fuera capaz de tal cosa) llega también a la reserva Dashiel Bad Horse, un joven violento y muy picante para la pelea, quien había dejado su hogar natal hace varios años para escapar de la pobreza y la falta de futuro absoluto que ofrece la vida en Prairie Rose y sin embargo, ahora está de regreso con una agenda secreta. Tras ser detenido y llevado ante Lincoln, Dash comienza a laburar como matón/protegido del jodido capo. Claro que esto es solo la punta de un iceberg profundísimo y la vida, la psiquis y la moral de Dashiell se ven divididas entre el deber ser de su trabajo y los excesos por todos los frentes en los que rápidamente su realidad se ve me inundada.

Tanto Dashiel como Red Crow son hilos de un tejido de personajes sumamente rico, complejo y profundo, cada uno con sus motivaciones, sus mochilas y personalidades entre los que se destacan, por mencionar sólo algunos: Gina Bad Horse (la mamá de Dashiel y antigua compañera de militancia de activismo de Lincoln); el agente Nitz, un cana hiper desagradable del FBI en una cruzada casi personal contra Red Crow; “The Catcher”, una especie de shamán/oráculo rodeado de misticismo y tradiciones (también ex activista junto a Gina y Lincoln), y así un largo etcétera con el aditivo que al elenco “titular” que aparece de principio a fin de la historia, se amplía el coro de personajes arco a arco. Y si bien algunos tienen su “ascenso y caída” en un solo volumen otros llegan para quedarse a fuerza de roles de peso dentro de la trama, incluso en la recta final de la historia. Y el telar sobre el que monta ese tejido es la propia reserva que funciona como una caja de petri (sumamente inflamable) en la que se mezclan y reaccionan la naturaleza de los diversos personajes. Es también la cruz llena de espinas que cargan cada uno de sus habitantes y que -salvo algunas escasas y honrosas excepciones- genera un deseo de huir de ahí tan grande como la impotencia que genera la imposibilidad de concretarlo. Además, esta locación sirve para presentar la realidad espantosa de un lugar prácticamente excluido por el sistema que funciona con sus propias reglas y características, como si de un portal a la Narnia de la miseria se tratase.

El aspecto visual fue concebido con el trazo del serbio Rajko Milosevic Gera, más conocido como R.M. Guéra, quien con su estilo de “álbum europeo” le dio una impronta gráfica poco habitual en el mainstream yanki. Si bien el serbio está al frente de la mayoría de los números, muchas veces es reemplazado por el italiano Davide Furno. Y a veces los reemplazan vacas sagradas como John Paul Leon, Danijel Zezelj y Jason Latour. Los coloristas Giulia Brusco y Lee Loughridge se ocuparon de armar una paleta cromática respetuosa en la mayoría de los casos de la atmósfera opresiva, sucia y angustiante que describen los guiones y los lápices. Claro que al ver los dibujos de Guéra en blanco y negro o con fuerte uso de acuarelas de color te preguntas dónde hay que poner la guita para que se reedite todo en esas versiones.

En cuanto a los formatos disponibles para conseguir esta obra maestra, hoy puede estar medio complicado en inglés, ya que varios de los 10 volúmenes originales pueden estar agotados y sin miras de reedición. Sin embargo, entre 2015 y 2016, la historia se republicó en un formato “deluxe edition” de 5 volúmenes con tapa dura y sobrecubiertas diseñadas por Guerá exclusivamente para la colección. Además de los alicientes que puede haber para comprar esta edición, como los extras onda bocetos y muestras de los guiones, las ilustraciones nuevas (una delicia absoluta) y el tamaño un poco mayor que el querido TPB permiten disfrutar plenamente y al detalle de los majestuosos dibujos que narran la serie. Una alternativa quizás más accesible puede ser la edición en español que emula la deluxe original, aunque en la traducción se pierde una riqueza importante de la caracterización de los personajes debido al uso de distintos slangs. Una advertencia sobre ediciones para distraídos: En 2017 DC/VERTIGO comenzó a publicar en formato trade paperback la edición deluxe pero la cancelaron en 2018 después del número 3 (coincidentemente con la cancelación de una adaptación para TV) por lo que en este formato la historia quedó trunca.

A lo largo de cinco años, 60 números y más de mil páginas que componen esta obra (que como bien dijo Andrés Accorsi en una de sus reseñas, redefinió el Grimm n’ Gritty2) Scalped, a pura contundencia y calidad, nos llevó agarrados de la garganta por un mundo repleto de mala leche, angustia, desesperación y violencia tan grande y cruel que ya nos ataca desde el título (Scalp es el verbo en inglés para describir el acto de desollar el cuero cabelludo de alguien) y que nos narra sin chicanas berretas ni clichés una realidad desesperante con una de las ejecuciones más acabadas que puede alcanzar el Noveno Arte.

(Muy pronto, la segunda parte)

1.Los Oglala (que significa algo así como esparcirse/esparcidos) son una de las siete tribus que forman el “concilio de los siete fuegos” del gran grupo de los Lakota.

2. http://365comicsxyear.blogspot.com/2011/11/10-11-scalped-vol6.html