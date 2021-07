Ya habíamos tenido una mirada al laburo de Jason Aaron en 2002 con su “back up story” de Wolverine en el nº175. Cuatro años más tarde, esta promesa de los guiones la rompe toda con una miniserie de cinco números para el sello Vertigo de DC, llamada The Other Side (El otro lado).

Jason nos lleva a la infame guerra de Vietnam, donde un pobre joven infeliz, Billy Everette de Rusellville, Alabama, es reclutado para combatir en el ejército (a pesar de todos los intentos de Billy para evitar que esto suceda). Lo mismo sucede con otro muchacho, Vo Binh Dai, de la villa de Nam Phong, quien se une a las fuerzas de Vietnam del Norte (con mucha más convicción y dignidad que la de su par estadounidense). La historia nos lleva por los caminos de ambos en el inicio de su vida militar, caminos que inevitablemente se cruzarán en el campo de batalla.

De más está decir que el relato es escalofriante debido a la meticulosidad con la que nos cuentan las atrocidades de la guerra, sobre todo aquellas cometidas por Estados Unidos, como las fosas comunes de las ejecuciones, el uso del Napalm y el Agente Naranja[1] y las infinitas violaciones de los derechos humanos. En adición, y a modo de eje central de la historia, vemos cómo la psiquis de los dos personajes se van deformando a causa de la exposición de los protagonistas a este infierno. Billy comienza a alucinar con cadáveres que lo siguen y lo atormentan al mismo tiempo que su rifle no para de hablarle induciéndolo a matar. Por su parte, Vo sueña con dragones, dioses y reyes de antiguas dinastías que lo animan a transitar un camino infernal.

Estas situaciones pueden leerse como la propia percepción de los protagonistas sobre el conflicto. Mientras que el soldado yanki promedio se ve en una batalla cuyas razones no comprende en un país a miles de kilómetros de su vida cotidiana y que ni siquiera sabe dónde queda, para el vietnamita es un viaje místico, casi iniciático, en la sagrada misión de defender su patria y su gente.

El problema empieza cuando, para su sorpresa, sus compañeros comienzan a desertar agotados de las vicisitudes en la que se ven sumergidos como consecuencia de un juego geopolítico que se juega mucho más alto que el hambre y la destrucción de sus aldeas en las que ellos están inmersos. La capacidad narrativa de Aaron sorprende al construir dos personajes notablemente humanos y antagónicos, con aspiraciones, miedos y dudas propios que con el correr de las páginas, son destrozados desde adentro y revelados así, como mucho más cercanos de lo que cabría esperar en un inicio.

La calidad narrativa de los guiones, fruto del dominio del registro histórico y geográfico de Aaron, se potencia con los dibujos del canadiense Cameron Stewart, quien en 2005 realizó un viaje a Vietnam y Camboya para la documentación gráfica de la obra[2] . El nivel de detalle en la parafernalia bélica (armas, vehículos, uniformes, etc) es solo superado por la habilidad de su lápiz para generar la atmosfera sucia, opresiva, húmeda y calurosa de la jungla vietnamita y hacerlas convivir en perfecta simbiosis con escenarios oníricos, a veces majestuosos y a veces tan extremadamente brutales y crueles, como la guerra que retrata. Otro punto el alto del trazo del dibujante es el nivel de expresividad los rostros, que crean un abanico de sentimientos que desfilan ante nuestros ojos. Parte del impacto gráfico es también responsabilidad de los más que correctos colores de Dave McCaig.

Al leer la historia nos dará una inevitable nostalgia de “Full Metal Jacket”, aquella memorable película de Stanley Kubrick, ya que The Other Side, según palabras de Jason Aaron, fue escrita como homenaje al trabajo de su primo Gustav Hasford, autor del libro “The Short-Timers” , en la que se basó el mencionado film. Aaron y Stewart nos ofrecen así un áspero relato crítico sobre esta (y cualquier otra) guerra, la idiosincrasia de los personajes que representan las esferas inferiores de esas grandes maquinarias sociales que se mueven en este tipo de conflictos y la eterna perdedora de cualquier combate: la humanidad de sus protagonistas.

Nominada en el 2007 a los premios Eisner en la terna “mejor serie limitada”, The Other Side es una obra que excede al circuito habitual de los comics, que puede (y debería) ser leída por cualquier persona con interés en la guerra de Vietnam, uno de los capítulos ineludibles de la historia del Siglo XX, que se cobró durante 20 años, más de 50.000 bajas de Estados Unidos y más de 1.100.000 de bajas vietnamitas.

[1] Un defoliante utilizado para desforestar y privar así de escondites a las guerrillas. Se calcula que para 1971 el 12% del territorio de Vietnam había sido rociado con este químico en concentraciones 13 veces superiores al umbral de tolerancia máxima. A causa de ello murieron más de 3 millones de vietnamitas y al día de hoy se han registrado más de 500.000 nacimientos con deformaciones congénitas como consecuencia del uso de este químico.

[2] Las fotos, sus notas, bocetos y una desgarradora imagen inédita pueden apreciarse junto a más material extra de los autores en la “Special Edition” del 2017.