Como ya dijimos en las entregas anteriores dedicadas a Wolverine, durante su paso por el personaje, Jason Aaron buscó visitar algunas de las múltiples facetas que ofrece el personaje. Esta estrategia narrativa no será distinta en Wolverine and the X-Men (WATXM) y el autor hará énfasis en el que quizás sea uno de los más atípicos roles de Logan: el de docente formal.

Antes de meternos de lleno en la serie es importante hacer una breve visita al evento mutante llamado “Schism”, ya que servirá de punto de partida para la serie de WATXM. El mencionado evento tiene lugar durante esa época en que los mutantes encuentran su población profundamente diezmada por los sucesos de “House of M” y los X-Men tienen su santuario mutante, “Utopia”, en San Francisco. Como es de esperar, los mutantes continuando siendo temidos y odiados por la gran mayoría de la raza humana, situación que se agrava en extremo cuando en medio de una conferencia en la ONU, durante el discurso de Cyclops en su rol de líder mutante, Quentin Quire hace una de sus chanchadas habituales y genera una amenaza internacional por la cual la gran mayoría de los países deciden armarse hasta los dientes de Centinelas para defenderse de los mutantes (resultado de un plan elaborado por Kade Kilgore y su nuevo Hellfire Club). Ante este escenario se genera una cisma entre Logan y Scott: mientras que el primero se opone rotundamente a reclutar a los estudiantes de la escuela para que debuten como X-Men, Cyclops considera que debido a la fragilidad de la existencia mutante, mantener un alumnado es una ingenuidad irresponsable ante la inminente guerra que deberán librar para garantizar su supervivencia como especie. Con esta diferencia irreconciliable entre los referentes se generan dos bandos y es ahí donde WATXM nos cuenta las aventuras de Logan y aquellos que comparten su visión y deciden seguirlo. Y así como los X-Men se dividen, también lo hacen sus colecciones: Desde Octubre de 2011 el equipo de Scott (con guiones de Kieron Gillen) siguen sus aventuras en el volumen 2 de Uncanny X-Men, mientras Logan renegará de sus alumnos en la serie que nos compete en esta entrega, a lo largo de 42 números.

Como consecuencia de toda esta premisa recién descripta, Logan toma una decisión que será la columna conceptual de la serie: decide hacerse responsable de Quentin Quire y ponerlo en la escuela para que estudie, consciente que entregarlo a los Avengers en calidad de terrorista internacional tendrá como resultado un villano nivel Omega a futuro. Por eso inaugura (¿con qué otro nombre si no?) la Jean Grey School for Higher Learning, la versión 2.0 de lo que fue la escuela original de Xavier pero con una onda mucho más marcada de secundaria bardo. Como si al espíritu estético de 1963, con los alumnos (y decano) originales vestidos de forma impecablemente cheta les hubiese pasado un camión manejado por Grant Morrison y con los Ramones tocando Rock n´High School al palo sobre el acoplado. Y es que Aaron toma del ídolo escocés ese recurso de mostrar a los X-Men, o a los aspirantes a serlo en este caso, como un grupo de marginados por portación de mutación en una sociedad que les teme y los odia, mutación en la que la mayoría de las veces se manifiesta de una forma físicamente grotesca, con todo este drama potenciado por el transcurso de la adolescencia del alumnado. Para peor, la persona que debe dirigir esta bomba de tiempo es un tipo con una vida tan tortuosa como la de Logan, cuya experiencia más cercana a formación pedagógica podría atribuirse a su crianza entre una manada de lobos en las montañas canadienses.

Claro está, que nadie es profesor si no tiene alumnos, y a Logan le toca una clase tan brava como atractiva por la absoluta heterogeneidad del grupo entre los cuales destacan Broo, un miembro de la raza alienígena “Brood” cuya mutación es ser extremadamente inteligente, amable y correcto, Kid Gladiator (pasante Shi’Ar super quilombero y pedante e hijo del poderoso Gladiator) y el que sea probablemente el otro protagonista de la serie, Quentin Quire AKA Kid Omega, la joya de la corona de la herencia mutante que dejó Morrison y aquí pone todos sus esfuerzos en ser el gran antagonista de Logan con su irreverencia, su soberbia y sus diversos intentos de desestabilizar la escuela. Por supuesto que Wolverine no estará solo en esta tarea semi imposible y para ello recluta como cuerpo docente a algunos de los mutantes más carismáticos de la historia de los X-Men, como Kitty Pride, Iceman y Beast.

A mi entender, la onda “aventuras en las aulas” que propone la colección no siempre se mantiene con el correr el correr de los arcos, especialmente los números que se ven atravesados por el evento “Avengers Vs X-Men” donde el reparto funciona más como un grupo de superhéroes que como una escuela. De todas formas, Jason Aaron se las rebusca siempre para que todo lo narrado esté lo más posible bajo el paraguas temático escolar como el viaje de estudios a la Tierra Salvaje, excusa que sirve para contar una aventura fuera de la escuela pero en onda “currícula educativa”. Las amenazas a las que se enfrentarán Logan y sus estudiantes vendrán de enemigos clásicos como Mystique y Sabretooth, más contemporáneos como Dog o novedosos como el zoólogo extremo Professor Xanto Starblood, pero los grandes villanos a vencer serán los miembros casi infantiles de la nueva cúpula del Hell’s Fire Club cuyo debut vimos en los eventos de Schism.

Desde el aspecto gráfico la serie cumple aunque es medio oscilante, ya que empieza muy arriba con unos lápices zarpados de Chris Bacchalo pero como es de esperar, rápidamente es reemplazado por Nick Bradshaw quien sabe traducir a su estilo el espíritu de la serie y será uno de los que más trazos aporte al total de la colección. Por suerte Bacchalo vuelve para algunos arcos y tambièn participa un plástico Ramón Pérez. Mención especial de honor para el número 17 dibujado por Mike Allred y coloreado por su esposa Laura, al nível altísimo al que nos tienen acostumbrados y donde ponen su talento al servicio de un guion desopilante que nos cuenta el rol basal que cumple Doop en la plantilla docente de Logan.

WATXM es básicamente una serie de aventuras en tono predominante de comedia que se dedica a revisar y caricaturizar algunos de los elementos ineludibles en la confección de historias de los X-Men, como en una escena en la que Quentin Quire se quiere chamuyar a una joven Jean Grey de otra línea temporal y le dice algo así como “ey, somos X-Men además de los viajes en el tiempo la otra cosa que hacemos siempre es engancharnos entre nosotros”. Además de ser una carta de amor a los X-Men, sobre todo a Logan y Quire, Jason Aaron nos habla de lo difícil y duro que es crecer y de lo importante que es hacerlo rodeado de amor, tolerancia y contención emocional. Prácticamente todos los personajes tienen un viaje de crecimiento a lo largo de la serie y es el de Logan, obviamente, y el de Kid Omega los que más destacan. Quentin Quire comienza en quinta a fondo para ser el villano definitivo, pero sus intenciones se desestabilizan al ver como sus pares no compran el humo que vende, sino que le dan escasa bola en su demencia y lo tratan como a un par. El sacerdocio de Logan y demás profes por tenerle paciencia y enseñarle a ser su mejor versión, hace que al pendejo le caiga la ficha que quizás le importa a otra gente y que tal vez está piola poner sus increíbles dones al servicio de un bien mayor.

Por su parte Wolverine se dará cuenta el enorme laburo que él mismo le daba a Charles Xavier cuando se unió al equipo, una ironía en el hecho de que sea él quien asuma el legado de Xavier como director de la nueva escuela y cuánto esfuerzo y dedicación exige seguir sus pasos y lidiar con su propio alumno problemático. Como bien dice el Profesor X el primer día de clases ante un Logan que no puede arreglar los problemas administrativos y pedagógicos de la escuela a puro garrazo y violencia y frente a unos alumnos que no le tienen demasiado respeto: “Ahora sos el director, profesor Logan. Aceptá mejor el hecho de que nunca más volverás a parecer ni remotamente «cool» a ninguno de tus estudiantes”. Y así como en el primer número de la colección Xavier unge a Wolverine en su nuevo rol y le advierte sobre lo que le espera, en el último será el canadiense quien le dirá a Quentin “Todavía nos queda un largo camino por recorrer, pibe. Pero tal vez juntos podemos hacerlo”.

Al final del día, WATXM es la forma de Jason Aaron de hablar de su amor por Logan y dejarlo en un lugar sin dudas insospechado, pero también es la forma de decirnos bien fuerte que ningún pibe nace chorro, o villano para el caso, y que todos nos merecemos una oportunidad más de insertarnos en el sistema, educarnos, estimularnos y de recibir el afecto, el apoyo y la confianza que nos puede dar una escuela y docentes con vocación, una familia, amigos, o cualquier otra fuente de cariño, aceptación y respeto genuino.