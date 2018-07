20 Años con Inodoro Pereyra

Hace 20 años, en 1998, Ediciones De la Flor festejó los 25 años de Inodoro Pereyra con un contundente masacote de 678 páginas en tapa dura y formato grande, que hoy es una leyenda urbana, prácticamente imposible de encontrar.

Recordemos que De la Flor comenzó a recopilar en libros las historietas del inolvidable personaje del no menos inolvidable Roberto “Negro” Fontanarrosa a mediados de los ´70, y llegó a publicar 32 tomitos con las aventuras del Renegáu. Pero claro, eran esos libritos cuadrados, con las viñetas remontadas de un modo espantoso, en el que muchas veces se rompían las secuencias imaginadas por el autor cuando planificaba las páginas que publicaba en Hortensia, Mengano, Siete Días o la revista dominical de Clarín. Incluso cuando Fontanarrosa empezó a publicar Inodoro Pereyra a todo color, los tomitos de De la Flor seguían recopilando ese material en blanco y negro.

Imaginate la felicidad de los fans del Negro cuando en 1998 aparece este librazo, que reeditaba todo el material de los 20 primeros tomitos, pero conservando el formato de página original, sin remontar las viñetas. Además el mega-libro traía un artículo extenso sobre Inodoro Pereyra y una completa cronología de la vida y la obra de Fontanarrosa, hasta ese momento, claro. En 1998, este mega-hardcover costaba $ 50, que eran lo mismo que u$ 50.

Para cuando De la Flor perdió los derechos, el libro costaba $ 324, que también era un precio muy cercano a los u$ 50. ¿Por qué nunca se reeditó? Porque poco después de la muerte del Negro Fontanarrosa (aquel triste 19 de Julio de 2007), la mega-editorial Planeta logró algo que parecía imposible: convenció a los herederos del artista para que rompieran el contrato que durante varias décadas unió al Negro con Ediciones De la Flor. Así se firmó un nuevo contrato, con el que Planeta se preparaba a reeditar toda la obra literaria, de historieta y de humor gráfico del genial rosarino.

Después de varios años de publicar sólo libros de cuentos, novelas y algún que otro recopilatorio de chistes, en 2013 Planeta empieza a publicar Inodoro Pereyra en libros dobles, o sea, cada tomo de la nueva edición ofrecía lo mismo que dos de los editados por De la Flor. En total salieron 12 libros, que coinciden con los Vol.1-24 de la edición original. Y por supuesto, conservaron ese formato choto, con las viñetas remontadas y demás.

¿Por qué no publicaron cuatro libros más, como para cubrir los 32 tomos de Ediciones De la Flor? Ni idea, esas son conjeturas para otro día. La pregunta es ¿por qué no reeditaron nunca el 20 Años con Inodoro Pereyra? Pregunta más que lógica, si pensamos que Planeta reeditó el Todo Boogie, el otro mega-hardcover dedicado a Fontanarrosa que había publicado De la Flor en los ´90. Nada, nunca sucedió. ¿Sucederá en algún momento? Mmmm… es más probable que te atropelle un micro escolar un sábado a las 4 de la mañana en la esquina de Florida y Lavalle.

Así que no queda otra que buscar el Santo Grial, el 20 Años con Inodoro Pereyra de 1998. ¿Cuánto me dijiste? ¿324 mangos? Dame dos. Ah, no? Bueno, ¿cincuenta dólares, habíamos quedado? Serían a precio de hoy… $ 1400. Bueno, dale. Ah, tampoco? ¿Y cuánto están pidiendo, se puede saber?

Hoy, varios años después de que dejó de circular en librerías, el libro se consigue sólo en sitios de compra-venta, donde corrés serios riesgos de ser decapitado. En Mercado Libre, cada tanto aparece un ejemplar y te pueden pedir tranquilamente entre $ 3000 y $ 4500.

–Uh, más de u$ 160. Te fuiste al carajo.

Bueno, si u$ 160 te parece una animalada, no lo busques nunca en Amazon, donde un demente pide u$ 1.130. Sí, leíste bien. 1.130 dólares.

En fin… ahora que sabemos que el 20 Años… vale forrrrtunas, es un buen momento para barajar alternativas. A ver… si te comprás los Vol.1-10 de la edición de Planeta, tenés las mismas historietas. Pero guarda: vienen sin los extras, en ese formato nefasto y además cada uno de esos libros hoy vale $ 315, con lo cual comprando los 10 superás las tres lucas que te pueden pedir en Mercado Libre por el hardcover mitológico.

Si no te calienta el completismo y preferís una selección de material de distintas épocas, hay dos opciones, a saber:

1) En 2004, Clarín le dedicó el Vol.11 de su Biblioteca de Historieta a Inodoro Pereyra. Es un libro de 322 páginas donde las viñetas NO están remontadas, con historias elegidas entre los 30 años de historia que acumulaba el personaje para ese entonces, algunos extras e incluso algunas historietas que (andá a saber por qué) De la Flor nunca había incluído en ninguno de sus recopilatorios. Es un libro sumamente recomendable, que hoy se puede conseguir sin mayores sobresaltos desembolsando entre $ 70 y $ 100.

2) En 2017, al cumplirse 10 años de la muerte de Fontanarrosa, Clarín vuelve a la carga con la “Colección Homenaje”, 15 tomos con material de todas las épocas de Inodoro, y con muy lindos extras a cargo de grandes humoristas gráficos. Son libros chiquitos, también con las viñetas remontadas para el infra-ojete, y lo mejor que tienen es que muchos se consiguen en las librerías de saldos (por lo menos en Buenos Aires) a precios que van entre los $ 45 y los $ 70.

O sea que opciones, por suerte hay. Vos sabrás hasta dónde querés llegar con tus ansias por poseer esta gema inmaculada de la historieta argentina. Y si ya lo tenés, ya sabés: ni se te ocurra prestárselo a nadie. Yo mientras tanto, sigo soñando con un segundo hardcover en el mismo formato del 20 Años… con todo el material de los tomos 21 al 32 y todo lo que De la Flor nunca recopiló en libros…¡Qué lindo sería, que lo parió!