Le Jeune Albert, conocido en España como Albertito, fue uno de los personajes más fuertes e influyentes de los muchos que creó el malogrado genio francés Yves Chaland. Probablemente lo recuerdes si leías la versión española de Metal Hurlant, donde solía aparecer en la retiración de contratapa, en breves historietas que se extendían a lo largo de media página, a todo color.

O quizás lo hayas descubierto como personaje (no tan) secundario en Bob Fish, otra historieta de Yves Chaland que tuvo un solo álbum recopilatorio. En ese álbum, luego de las 34 páginas de “Bob Fish contra los gemelos siameses”, aparece una aventura de 11 páginas protagonizada por Albertito, en la que Chaland altera un poco su estilo para acercarse al de Will Eisner y se mofa sin piedad de los superhéroes nocturnos al estilo Batman. La temprana muerte de Chaland (ocurrida en 1990) hizo que Bob Fish no sumara nuevos álbumes, pero el que hay, es excelente.

Ahora bien, ¿por qué en España nunca se recopilaron las historietas de Albertito que aparecían en la Metal Hurlant? Ese es un misterio insondable. Mientras los editores españoles no se hacen cargo, la única opción para tener Albertito en libro es comprar las ediciones francesas, así que vamos a ver qué hay.

En 1985, con Chaland todavía vivo y la Métal Hurlant todavía en los kioscos franceses, Humanoides Associés lanza un recopilatorio de Le Jeune Albert con apenas 46 historietas, en formato apaisado (o “a la italiana”, como le dicen los galos). Nada, es un libro lindo, pero con poquito material. Tiene la chapa de haber sido el primero, y si lo buscás en internet, lo vas a encontrar en un rango de precios que va de los 12 a los 40 euros.

Obviamente, si sos fan de Chaland o de este borrego mala leche, mitómano, violento y con todos los números para dedicarse al crimen, seguramente querrás un tomo que tenga TODO Le Jeune Albert. Eso apareció en 1993, también editado por Humanoides Associés, y hoy se consigue gatillando entre 15 y 40 euros, según quién lo venda y en qué estado esté. Este es el libro que hay que tener, con 80 páginas, formato apaisado y un prólogo del maestro Jean-Luc Fromental.

También existe una edición limitada que salió en 2012, de la que se imprimieron sólo 1700 ejemplares numerados, en un formato apaisado, pero más grande (30 x 40). Cuando recién salió se conseguía a 40 euros. Hoy, es casi imposible encontrarlo a menos 80, y no falta quien pide más de 100 por uno de estos ejemplares. Por suerte en 2014 este libro se reeditó con una nueva portada, también en formato grande, y es el que hoy se consigue en un rango de precios que va de los 20 a los 50 euros.

Si no te gusta el formato apaisado, hay una opción más. Todas las planchas de Le Jeune Albert aparecen (junto con un montón de material más del glorioso Chaland) en el Intégrale Chaland Tome 4, publicado por Humanoides Associés en 2004. Es un libro enorme, de 136 páginas, donde además se incluye otro álbum mitológico, el de Adolphus Claar. Este tomo se consigue fácilmente a 25 euros y… ¿por qué nunca lo publicaron en España, si hasta llegaron a editar dos libros en este mismo formato con todas las aventuras de Freddy Lombard? Incomprensible.

Ahora supongamos que ya te decidiste y te compraste uno de estos libros para leer (o tratar de leer) Albertito en francés. Ya está, ya tenés el libro de Bob Fish, ya no te falta nada… Bueno, pero hay algo más.

En 1986, el sello L´Atelier editó Le Jeune Albert: Cauchemars (pesadillas), un estuche cubierto de tela, de 25.5 x 25.5, conteniendo ocho láminas creadas por Yves Chaland. La primera es una portada, la última una contratapa que incluye un texto del autor y las otras seis son unas ilustraciones magníficas (coloreadas por el propio Chaland) en las que vemos a Albertito enredado en situaciones surreales y jodidas, en trampas del subconsciente dignas de una pesadilla.

De esta oscurísima gema comiquera se imprimieron sólo 850 ejemplares. Los 800 que salieron a la venta en comercios están firmados por Chaland y numerados con los números arábigos, los que usamos todos los días. Y los otros 50, que se los repartieron entre el autor y el editor para regalárselos a quien ellos quisieran, están numerados con números romanos… y obviamente son los más difíciles de conseguir. Hoy, el estuche con las ocho láminas cuadradas de Le Jeune Albert: Cauchemars en buen estado puede costar alrededor de 400 euros. Algún alma caritativa lo ha ofrecido alguna vez a 265, y otros avechuchos inmisericordes suelen pedir 600 (a precio de hoy, un poco más de 26 lucas). Como todas estas rarezas surgidas en pequeñas editoriales boutique francesas, es un material que jamás se va a reeditar y que te condena a pagarlo una fortuna o mirar los dibujitos escaneados en la web. Pero mirale el lado positivo: son imágenes sin texto, que se disfrutan perfectamente sin saber francés.