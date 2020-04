Estamos en 1981 y el cineasta británico Peter Hyams le está dando los últimos toques al largometraje de ciencia-ficción titulado Outland, que se estrenará el 22 de Mayo de 1981 en los Estados Unidos. Con un consagradísimo Sean Connery como protagonista, la película es un thriller de ambientación espacial, en el que un veterano comandante del espacio investiga las sospechosas muertes de una colonia minera en una luna de Júpiter. Como sabrá cualquiera que la haya visto, Outland (conocida en castellano como “Atmósfera Cero”) no es una maravilla del Séptimo Arte ni mucho menos; de hecho huele a afano a mano armada de High Noon (o “A la Hora Señalada”), el famoso western con Gary Cooper. Pero esta vez se dio la ilógica: de una película del montón salió una adaptación al comic gloriosa, quizás la mejor obra de uno de los grandes maestros del Noveno Arte.

La distribuidora que iba a estrenar Outland en EEUU llegó a un acuerdo con la revista Heavy Metal para que ofreciera en sus páginas una adaptación al comic del largometraje y el elegido para realizar la adaptación fue nada menos que Jim Steranko, quien llevaba años alejado de Marvel, pero muy activo como ilustrador, diseñador, autor de varios libros sobre la historia del comic, y de Red Tide, una versión de la novela de Raymond Chandler en la que Steranko mezclaba ilustraciones con secuencias desarrolladas en varias viñetas, como en los comics.

En el nº 51 de Heavy Metal (Junio de 1981) apareció la primera parte de la adaptación de Outland, acompañada de un artículo acerca de la película recientemente estrenada. Steranko publicó estas 46 páginas muy de a poquito, con nuevas entregas en los números 52 al 55 y una última bastante demorada, que apareció en el nº58 (Enero de 1982). Por supuesto la adaptación resultó mucho más interesante que la propia película, porque Steranko se destaca como nunca en el dibujo y además juega con la narrativa y la puesta en página con altíismos niveles de talento, originalidad, riesgo, elegancia y solidez.

Ya te la querés comprar, no? Bueno, bancá que buscamos cómo conseguirla. Estos seis números de Heavy Metal son caros (rondan los u$ 20, en promedio), pero –dentro de todo- no son difíciles de conseguir. ¿Y no hay un TPB? No, no existen recopilaciones de Outland en inglés.

¿Qué onda en castellano? En 1982, Outland se editó en España como Atmósfera Cero. Fue el Vol.4 de la colección Humanoides, de la editorial Eurocomic. Salió directo en un álbum de 48 páginas, tapa blanda, sin serializarse previamente en ninguna revista. En 1982, el libro costaba 350 pesetas. Hoy… no existe. No hay ejemplares de Atmósfera Cero a la venta en ningún sitio web, ni de librerías, ni de comiquerías, ni de contacto directo entre coleccionistas. En Marzo apareció un ejemplar que un demente vendió al irrisorio precio de 22 euros, pero hacía muchísimo que nadie lo ofrecía en ningún lugar, y los precios que se pagaron las veces anteriores estuvieron muy por encima de los 100 euros. O sea que en castellano también se complica.

¿Se editó en algún otro idioma? Sí, en el único país en el que hay DOS ediciones de Outland es en Francia. En Septiembre 1981, casi en simultáneo con la edición de Heavy Metal, se empezó a publicar en el nº67 de Métal Hurlant, donde se fragmentó en cuatro partes, para llegar al final en el nº70, de Diciembre de 1981 (un mes antes que la Heavy Metal de EEUU). Esas revistas son MUY baratas. Se consiguen en distintos grados de conservación entre los 0,90 euros y los 6 euros, sin mayor dificultad. Pero claro, están en francés, y repletas de “fetas” de otras historietas que quizás no te interesen, o ya tengas en álbumes, o traducidas al castellano en otras antologías.

Ni bien terminó la serialización en Métal Hurlant, Outland apareció en un tomo recopilatorio. Les Humanoides Associés lo lanzó en Francia en Enero de 1982, en tapa blanda. No encuentro el dato de cuánto costaba en aquel entonces, pero las cifras actuales son alarmantes. En el Amazon de Francia, un ejemplar usado vale 173 euros. En el Abe Books (también de Francia), alguien lo ofrece a 154.75 euros. Y en el Rakuten francés hay un alma caritativa que pide sólo 58 euros, una ganga.

La pregunta del millón es ¿por qué carajo no hay reediciones de esta gema? ¿Cómo puede ser que llevemos casi 40 años apuñalándonos unos a otros por un ejemplar de Outland (o Atmósfera Cero) en vez de tener acceso a nuevas ediciones? La clave está en el origen del proyecto: una rosca empresarial para promocionar una película. ¿De quién son los derechos sobre la obra? El film Outland es propiedad de The Ladd Company (productora británica) y Outland Productions, y el copyright sobre la historieta lo tiene Ladd. La empresa que le pagó a Steranko fue 21st Century Communications, que fue quien importó la cinta a los EEUU y le consiguió distribución en las salas de cine de ese país. Lo más probable es que una de esas empresas no exista más, o no tenga ganas de sentarse a negociar con una editorial de comics, o sí, pero pida una guita que haría imposible la reedición.

Mi vaticinio es que esta gema perdida de Jim Steranko no va volver nunca a las bateas. O sea que si no la tenés y la querés sí o sí, te espera un via crucis comiquero que traerá graves consecuencias para tu economía. Y si la tenés, ya sabés… no la prestes ni drogado.