Daredevil by Ed Brubaker Ultimate Collection Vol.3

Uno de los inventos más lindos de Marvel en lo que va de este milenio son los Ultimate Collection, o “TPB de TPBs”, como les digo yo. Después de reeditar en TPBs finitos de cuatro o cinco episodios toda una etapa importante de una serie, Marvel te la saca en unos mega-TPBs que traen adentro lo mismo que cuatro TPBs finitos, y eso se llama Ultimate Collection. No lo han hecho con demasiadas series, pero sí con las series correctas.

Una de las etapas definitivas de un personaje que me copa es la Ed Brubaker en Daredevil, casi siempre acompañado por el gran Michael Lark. Por supuesto ni se me ocurrió seguirla en las revistitas mensuales y tampoco me dio para comprar los TPBs finitos que traían cuatro issues. Esperé la Ultimate Collection y recontra-garpó: en tres tomos bien pulentosos tengo TODO el Daredevil de Brubaker. Además esta etapa continúa en forma muy lineal la etapa anterior, la de Brian Michael Bendis, que también tengo en Ultimate Collections, así que me quedó recontra-power en la biblioteca.

Todo muy lindo, hasta que decidís comprarte HOY los tres tomos que recopilan todo lo de Brubaker. ¿Por qué? Porque misteriosamente el tercer y último libro se convirtió en un Santo Grial, más escaso que las medidas económicas acertadas en el gobierno de Cambiemos. Los dos primeros tomos de la Ultimate Collection se consiguen fácil, a menos del precio de tapa (excepto en Mercago Libre, donde los avechuchos piden arriba de $ 2600 por libros que en EEUU valen u$ 20 o u$25). Pero el tercero es un dolor de huevos.

El libro ofrece 384 páginas y recopila los nºs 106 al 119 y el 500, donde la serie lanzada en 1998 retoma la numeración de la serie original. Salió a la venta el 26 de septiembre de 2012 al moderado precio de u$ 34.99 (bastante menos de lo que en ese entonces valían tres TPBs finitos). ¿Y ahora? ¿A cuánto se consigue?

A ver, repasemos páginas de los clásicos dealers de la web…

En Book Depository no está, en MyComicShop no está, en Mile High Comics tampoco, en la página de Amazon europea tampoco… A ver en Inglaterra… No, en Forbidden Planet tampoco. ¿Barnes & Noble? No está. Pero guarda, hay un marketplace de B&N, donde hay dealers que habilitan material usado y ahí hay alguno que lo ofrece a u$ 273. Sí, u$ 273, casi ocho veces más de lo que te cobraban cuando salió.

¿Te parece caro? Fijate en el Amazon de EEUU: Ahí hay almas caritativas que te lo venden usado a u$ 199, muchos entre u$ 200 y u$ 300 y hasta un desubicado que pide $ 609, siempre hablando del MISMO libro. Ah, la posta está en E-Bay, donde hay un ídolo que lo ofrece a u$ 60.

Como segunda opción, está el Daredevil by Ed Brubaker & Michael Lark Omnibus Vol.2, publicado en 2017. Como todos los Omnibus, este es un masacote de tapa dura, cuyo precio está fijado en u$ 75, pero en este caso se consigue por bastante menos, por ejemplo en Amazon. En vez de 384 páginas tiene 464, porque además de todos esos numeritos de la serie regular de Daredevil, el Omnibus incluye el Annual 1 (de fines de 2007, también escrito por Brubaker) y el one-shot Blood of the Tarantula (de 2008), a cargo de Bendis y el maestro Chris Samnee. Esas dos revistas no están reeditadas en ningún otro libro, con lo cual este segundo Omnibus se vuelve bastante atractivo, incluso si tenés los Vol.1 y 2 de la Ultimate Collection.

En cuanto al contenido, básicamente este mega-TPB podría dividirse en tres arcos argumentales. El primero (estirado hasta el infinito) narra la odisea de Matt y sus amigos para evitar que muera en la silla eléctrica un tipo de mierda, que en realidad es inocente. Una gran historia, con infinita chapa para Dakota North, que pasa de cero a la izquierda a personajón. El segundo tramo es el más pochoclero, el más jugado a la acción de palo-y-palo, muy centrado en la irrupción de Lady Bullseye como asesina estrella de The Hand. Acá Brubaker reparte el juego entre más y más personajes y brillan el Maestro Izo y Iron Fist, entre otros. Y el tercer tramo es la resolución: el regreso del Kingpin a New York, la guerra triple entre el ninjerío, el capo mafia y los buenos. Para el final, el giro magistral e impredecible con el que todo cierra: Daredevil desactiva la identidad de Matt Murdock y asume la conducción de The Hand para la estupefacción de propios y ajenos. Brubaker tomó las riendas de Daredevil con el protagonista en cana, y se va subiendo la apuesta, cantándole “quiero retruco” al pobre pibe que viene después, que es Andy Diggle.

Por supuesto que todo este descenso de Matt a los abismos de la corrupción está muy bien llevado. Todo el tiempo al héroe le pasan cosas horribles, que lo hacen caminar por una cornisa cada vez más finita. Rosquear con el Kingpin y The Hand es casi la solución menos asquerosa de todas las que se le aparecen a Daredevil, en un contexto que lo va asfixiando cada vez más, a medida que Brubaker le pisotea los ideales y le complica los vínculos. Gran laburo de este guionista fundamental que tiene hoy EEUU, muy bien complementado por un Michael Lark muy inspirado y muy comprometido, al mismo nivel (o un poquito por encima) de lo que vimos en Gotham Central.

Gran cierre de la etapa que tuvo que bancarle los trapos nada menos que a la de Brian Michael Bendis. Cualquier esfuerzo que hagas por completarla en cualquier formato, te va a resultar sumamente gratificante.