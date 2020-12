Nos vamos a España, año 1977. La muerte de Francisco Franco, sucedida en 1975, le puso fin a una sangrienta dictadura y el país avanza hacia una transición democrática de la mano de Adolfo Suárez. Las expresiones políticas y culturales largamente silenciadas por la tiranía reverdecen, la juventud empieza a adquirir un rol protagónico y en las grandes ciudades se empieza a cocinar un movimiento underground llamado a revolucionar no sólo las artes, sino la vida cotidiana en su totalidad. Todavía faltaban unos años para que explotara el boom de las revistas de historietas para adultos, pero ya había una vanguardia lista para decir “presente”.

Con sólo 21 años, Max (cuyo nombre real es Francesc Capdevila) ya tenía una amplia experiencia en proyectos de historieta publicada y distribuida de modo autogestivo y artesanal, muchas veces en la clandestinidad más absoluta. Por supuesto, su etapa más conocida se iniciaría en 1979, cuando se suma al staff de El Víbora, la publicación emblemática donde se reúnen los autores más rupturistas de su generación y donde lo veremos evolucionar hasta convertirse en uno de los autores más importantes de su país. Y con sus 20 años, Paco Mir era un historietista incipiente, que probablemente no tenía idea de lo que le esperaba en el futuro. Más adelante, Mir se convertiría en un famoso humorista gráfico, actor, director, guionista y miembro del trío humorístico Le Tricicle. Hoy, cualquier español que haya consumido historietas, revistas, radio, televisión, cine o teatro, sabe quién es Paco Mir.

Estos dos jóvenes catalanes se embarcan, entonces, en la realización de una historieta absolutamente atípica, una de las joyas más raras en el fascinante universo del comic español de la transición: una adaptación al comic del primer libro de El Capital (Das Kapital), el seminal texto de Karl Marx. Sí, de verdad. Esta obra clave para entender la economía política, originalmente aparecido en Alemania, en 1867, se convertía 110 años después en un álbum de historietas, publicado por la editorial Pastanaga, un pequeño sello de la ciudad de Barcelona.

El libro ofrece 68 páginas en blanco y negro y portada a color. Se dio a conocer en España en 1977 (algunos dicen 1978, también puede ser) y cuando apareció costaba 180 pesetas. Según el sitio Tebeósfera, los muchachos trabajaron con textos que Teresa Gómez Torres tradujo del francés. Y se repartieron las páginas, de modo que Max dibujó 28 y Mir 31. Ambos tomaron las ideas y textos de Marx y las convirtieron en breves historietas, de dos, tres o cuatro páginas, cada una centrada en uno de los temas que toca el libro: la sociedad, la producción y el intercambio de mercancías, el dinero, la plusvalía, la división del trabajo, la acumulación del capital, etc..

Si leíste alguna vez la obra de Marx (algún fragmento, en una de esas, en la Universidad), seguramente te habrá llamado la atención la aridez del texto, que por momentos (sobre todo en las notas al pie) se hace agobiante. Bueno, Max y Mir lo hacen mil veces más llevadero. Todo eso que en El Capital es denso, complejo y puede resultar tremendamente aburrido, en la versión de Max y Mir es ameno, sencillo, divertido, pero a la vez –y acá está el gran mérito de la obra- no pierde rigor ni profundidad. Como puerta de entrada a las ideas de Marx, es un material sumamente efectivo, atractivo, incluso muy gracioso, porque los autores (especialmente Mir) echan mano al humor para ilustrar y explicar los conceptos con los que El Capital transformó la historia del pensamiento económico.

Ojo: si sos muy fan de Max, no te zambullas en El Capital pensando que vas a encontrar el mismo nivel de magia que en Peter Punk, Mujeres Fatales o las obras posteriores del ídolo. Este es un Max incipiente, con algunos rasgos personales mezclados con la fuerte influencia de Joost Swarte (y en menor medida de Elzie Segar), al que todavía le falta un poco de sopa para alcanzar esa perfección con la que nos va a deslumbrar en los ´80. Pero la base está, diría el Bambino.

Misteriosamente, esta obra nunca se reeditó. Hay un manga que adapta El Capital traducido a muchos idiomas, hay una adaptación realizada por autores alemanes (Ploeckinger y Wolfram) que apareció también Italia y Francia, pero la mejor versión en historieta de la obra de Marx, es sin dudas esta. ¿Por qué no se reedita? No tengo la menor idea. Probablemente porque, en sintonía con la esencia de pensamiento marxiano, es muy fácil encontrarla digitalizada en la web y leerla o descargarla en forma gratuita. Yo creo que, aún así, no seríamos pocos los fans de Max que querríamos pagar por tener El Capital en nuestras bibliotecas. Sin hablar de los fans de Paco Mir, que deben ser muchos más, ni de los fans de Karl Marx, que también tiene su hinchada.

No sólo esta obra no se reeditó nunca: tampoco se publicó nunca fuera de España. Así que la única forma de tenerla en papel es conseguir ese librito de Pastanaga, con más de 40 años de rodaje, que no debe ser fácil de encontrar en buen estado.

–Ya sé, no me digas nada: se fue al carajo la cotización y hoy, si lo quiero comprar, tengo que subastar mis órganos en E-Bay…

No. Extraña y afortunadamente, en los sitios de compra-venta online de España cada tanto aparecen ejemplares (no siempre en perfecto estado) y los precios son muy accesibles. Repito: no se consigue siempre, pero a veces alguien lo ofrece en sitios como IberLibro, Uniliber o Mil Anuncios (en Amazon no lo vi nunca), a precios para nada delirantes. Generalmente se piden por El Capital unos 18-19 euros, y puede llegar a los 25, e incluso aparecer mágicamente por míseros 8 euros.

Si te gustan la historieta y las ciencias sociales, si sos fan de Max, o si simplemente querés ver cómo dos pibes catalanes destruyen el concepto de que la historieta es una gilada para nenes tontos que sólo sirve para contar aventuras pavotas, rompé el chanchito y lanzate a la aventura de conseguir El Capital. Te va a dar una plusvalía de diversión y reflexión que va a justificar ampliamente el esfuerzo.