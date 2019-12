La historia oficial dice que en 1992, como parte de los festejos del Quinto Centenario del descubrimiento de América, el estado español co-produjo con la editorial Planeta-DeAgostini una colección de 25 álbumes de historieta, llamada Relatos del Nuevo Mundo. Eran libros grandotes, con lujosas tapas duras, y a todo color, que tenían 72 u 80 páginas (según los títulos) y que complementaban a las historietas (que ocupaban entre 46 y 52 páginas) con textos históricos, a cargo de investigadores y divulgadores de esa especialidad.

Cada uno de los 25 títulos publicados toca un tema vinculado al descubrimiento y la conquista de América por parte de los españoles, de un modo bastante atípico, porque en general los autores no mezquinan detalles escabrosos, de esos que hacen quedar a los europeos como unos genocidas codiciosos y venales, capaces de robar, violar y matar sin el menor reparo. La lista de los historietistas convocados para el proyecto es realmente escalofriante. La mayoría son españoles (están, entre muchos otros, Antonio Hernández Palacios, José Ortiz, Enrique Sánchez Abulí, Alfonso Font, Max, Miguel Calatayud, Rubén Pellejero y Antonio Navarro), pero también hay un francés (Paul Gillon), varios italianos (Lorenzo Mattotti, Atilio Micheluzzi y Sergio Toppi), un filipino (Alex Niño), un paraguayo (nada menos que Robin Wood) y unos cuantos argentinos: Carlos Nine, Lito Fernández, José Muñoz, Jorge Zentner, Enrique Breccia, y los autores del libro que hoy nos ocupa: los maestros Carlos Albiac y Alberto Breccia.

Albiac y Breccia se conocían desde los años ´50, pero nunca habían trabajado juntos. Cuando surgió la posibilidad de juntarse para este proyecto, sumaron al letrista Héctor Formento (quien rotulara las obras de los últimos 15 años en la trayectoria del Viejo) y dieron vida a El Delirio de Lope de Aguirre, una historieta de 48 páginas publicada como Vol.20 dentro de la colección Relatos del Nuevo Mundo y complementada con textos históricos a cargo de Manuel González Jiménez.

El guión de Albiac es muy bueno, pero claramente la estrella de este libro es el dibujo de Breccia, un Breccia ya mayor (de hecho, esta es la anteúltima historieta que llega a finalizar antes de su muerte) que no se guarda absolutamente nada. Sin desviarse un milímetro de la narratva clásica (porque el proyecto no se lo permitía) el Viejo detona en estas páginas todo su arsenal gráfico y pictórico y nos ofrece unas secuencias de una intensidad, un vuelo y una fuerza expresiva definitivamente irrepetibles.

No hay forma de que ningún fan del Viejo Breccia pueda resistirse a este libro y eso hizo que –lógicamente- su cotización se disparara al infinito y más allá. A esto hay que sumarle el detalle (bastante llamativo, por cierto) de que El Delirio de Lope de Aguirre se editó una sóla vez. No hay edición francesa, ni italiana, ni argentina, ni nada. Sólo existe la edición en castellano de Planeta-DeAgostini, que como ya dijimos salió en 1992 y está agotada hace décadas. Son muy pocas las historietas creadas para esta colección que se han reeditado fuera de la misma en los años posteriores y El Delirio… no es una de ellas. ¿Por qué? No tengo una respuesta categórica, pero parte del problema puede ser que los originales de esta obra estaban en la bóveda europea que fue robada en 2005 por los propios aseguradores, junto con muchos otros originales del Viejo. Casi todo el material fue recuperado y se encuentra en poder de Interpol, pero me imagino que los trámites para acceder al mismo deben ser complejísimos y requerir una burocracia mucho más intrincada que la de firmar un contrato y pagarle a los herederos de Albiac y Breccia.

Todo eso le da a este libro los visos de «obra maldita», de tesoro incunable que, si no lo compraste cuando salió (y se distribuyó en España y Argentina), cagaste. Hoy, si entrás a Mercado Libre, vas a ver que un demente lo tiene a $ 8.000. Parece un montón de plata, pero en los sitios web de España también hay un sólo tipo que lo vende, y lo tiene arriba de los 180 euros, que son bastante más que $ 8000. Para que te des una idea, la mayoría de los libros de la colección del Quinto Centenario se consiguen en España sin pagar más de 20-25 euros. Por un ejemplar de El Delirio… se pide unas 9 veces más que por los otros títulos.

Es que realmente este es un libro muy buscado, muy escaso, del que rara vez hay ejemplares a la venta. La última vez que yo vi más de un ejemplar a la venta, en un pilón grosso, mezclado con varios títulos más de la colección, fue hace más de 20 años, en una distribuidora que vendía revistas, libros y saldos a librerías y kioscos, que quedaba en la calle Pichincha, en algún lugar entre el Shopping Spinetto y la avenida Rivadavia. Ahí me compré varios tomos que me faltaban y le pasé el dato a amigos que capturaron gemas como esta, o el libro dibujado por Enrique Breccia, que también es jodido como enema de chimichurri.

Ojalá algún día se reediten en Argentina todos los tomos de esta colección en los que participaron autores de nuestro país, sin los textos históricos y en tapa blanda, para que queden álbumes más finitos y más accesibles. Mientras tanto, si tenés El Delirio de Lope de Aguirre no seas delirante y ni se te ocurra largarlo ni prestarlo. Esta es una gema única, que no se sabe si algún día se va a volver a publicar y cuyo valor va a seguir en alza.