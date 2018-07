Hace muchos años que soy fan de los Essentials, los magníficos masacotes que publicó Marvel desde los ´90 hasta fines de 2013, con muchísimas historietas en glorioso blanco y negro. En general, los coleccionistas más chetos los desprecian, porque están en blanco y negro y porque Marvel les ponía un papel bastante croto, para que salieran muy baratos.

Pero mirá lo que son las cosas: un Essential que salió en Junio de 2009 a muy accesibles u$ 19.90 hoy no se consigue ni siquiera usado a menos de u$ 60 y hasta hay asesinos seriales que te lo quieren cobrar u$ 375. ¿De qué estamos hablando? ¿De la Gloria Suprema del Noveno Arte? No, del Essential X-Men Vol.9, que trae los números 244 a 264 de Uncanny X-Men y el Annual 13. Es decir que empalma justo con los recopilatorios de Inferno, que alguna vez vimos en esta sección (Mayo de 2016, para ser exactos). Sin embargo, aquella vez convinimos en que el final de Inferno es un gran momento para abandonar a los X-Men, porque a partir de ahí se notaba un marcado bajón en la calidad de los guiones del maestro Chris Claremont. Entonces, si este tomo trae el material menos atractivo de la extensa etapa de Claremont en X-Men, ¿por qué está tan caro?

Un dato relevante es que los Essentials 10 y 11 se consiguen a precio de tapa o menos, en parte porque en 2012 tuvieron segunda edición. ¿Por qué no se reeditó el Vol.9? Ni idea, parece que alguien de Marvel se olvidó. Otro dato es que las revistitas que se recopilan en este tomo (todas publicadas originalmente ente 1989 y 1990) son muy caras. Acá están, por ejemplo, la primera aparición de Jubilee, la transformación de Psylocke de minita copada a ninja letal, Wolverine crucificado por los Reavers, Storm convertida de nuevo en nena de 13 años, Forge y Banshee tratando de armar un equipo con suplentes y pibes de la cuarta porque los X-Men posta están desaparecidos, Magneto y Rogue en un bizarro romance en plena Savage Land… y por supuesto alienígenas, Morlocks, Sentinels, la Serpent Society, el Shadow King… un bolonki atrás de otro como para mantener la ilusión de que pasan un montón de cosas impactantes e importantes para estos personajes.

La verdad que es todo bastante desgarrador, sobre todo comparado con lo que veníamos leyendo hasta ese punto. Pero bueno, supongo que al completista le interesará tener TODO lo que escribió Claremont en X-Men, y acá además está el atractivo de un puñado de buenos dibujantes: Rick Leonardi (que en esta época la rompía toda), Marc Silvestri (cuando parecía un sucesor más cool de John Buscema, antes de convertirse en un choto incapaz de contar una historia con sus dibujos) y sobre todo Jim Lee, cuya llegada a esta serie se da en esta etapa. Lee entra a cubrir un bache de un par de numeritos (recordemos que en esos años Uncanny salía 15 veces por año) y el impacto que produce en los lectores es tan brutal, que no pasa mucho tiempo hasta que desembarca en la serie como dibujante titular. Pobre, le toca dibujar unas historias bastante pedorras, pero el Chino pone todo en el dibujo (Scott Williams lo levanta mucho con las tintas) y las ventas se disparan al infinito y más allá. Y claro, en esa época de mucha rotación de dibujantes también había algunos medio pelo (Kieron Dwyer, por ejemplo) y otros decididamente horrendos, como Mike Collins, Rob Liefeld y Bill Jaaska.

Ahora bien, tenemos claro que no vamos a pagar entre 60 y 375 dólares por un tomo de 552 páginas en blanco y negro. ¿Qué opciones tenemos, que no pasen por salir a buscar una por una las revistitas? Lamentablemente una sola, también medio disparatada. En 2011 Marvel editó el X-Men By Chris Claremont and Jim Lee Omnibus Volume 1, un tremendo hardcover de 728 páginas, obviamente a color y con un papel de la San Puta. Acá tenemos básicamente lo mismo que en el Essential, con algunos agregados: los nºs 265 al 269 de Uncanny (acá está la primera aparición de Gambit, dibujada con los pies por Bill Jaaska, y aquel mítico team-up de Wolverine con Black Widow y Captain America) y una historia corta de Classic X-Men nº39, que tiene el atractivo de estar dibujada por el mismísimo Jim Lee.

Más allá del contenido, es un hermoso broli, que en su momento salió a la venta a u$ 125. ¿Te parece mucho? Hoy es imposible encontrarlo a menos de u$ 340 y si te ponés a buscar los precios más altos (yo lo hago, para cagarme de risa un rato) vas a encontrar criminales que lo ofrecen a u$ 3200 (más de $ 91.000 de los nuestros), que obviamente están a la pesca de un pichi a quien esquilmar y merecen la muerte. Es medio ladri que el libro lleve en su título el nombre de Jim Lee, porque de las 728 páginas debe haber… un tercio dibujadas por el Chino y el resto, ya vimos cómo se reparte entre otros dibujantes de dudosa profilaxis. Pero el libro se agotó, nunca se reeditó y hoy vale un huevo y la cáscara del otro.

O sea que si -a pesar de mis consejos- decidís bancar hasta el final a los X-Men de Chris Claremont, preparate para desembolsar cuantiosos morlacos, ya sea por el Essential Vol.9 o por este lujoso Omnibus. Y como siempre digo, si los tenés, no se te ocurra prestarlos. El que avisa no traiciona…