Allá por Septiembre u Octubre de 1993, Ediciones Record tuvo la brillante idea de editar un tremendo libro de 272 páginas que reunía los 22 primeros episodios de Nekrodamus, una de las series más longevas y más populares de la legendaria revista Skorpio. Entre estos 22 episodios están todos los que escribió Héctor Germán Oesterheld entre 1975 y su desaparición a manos de las fuerzas represivas de la última dictadura cívico-militar, y algunos más, escritos por Carlos Trillo y Guillermo Saccomanno. Ya sólo por eso, es un libro importantísimo, sobre todo si pensamos que a principios de los ´90 no circulaban reediciones de prácticamente ninguna de las obras de Oesterheld.

Y además está Horacio Lalia en estado de gracia. En la extensa e ilustre trayectoria de este enorme maestro, mi etapa favorita es sin dudas esta: la de los primeros años de Skorpio, cuando metía esas tramas mecánicas fascinantes que tan bien se complementaban con su asombroso manejo del claroscuro. Este Lalia (joven pero experimentado) te masacraba con el dinamismo que desplegaban sus figuras, el dramatismo que transmitía con sus expresiones faciales, y –como lo seguría haciendo en el resto de su carrera- con los climas ominosos y con ese trabajo impresionante en la creación de ambientes y paisajes tétricos, principalmente vinculados a la Europa medieval. Si sos fan de Lalia actual, seguramente el Lalia de los ´70 te va a partir la cabeza en millones de astillas.

Para que el libro pasara de atractivo a irresistible, Record le sumó un prólogo de Walter Slavich (el guionista que recuperó a Nekrodamus en 1990 y escribió la mejor etapa del personaje) y una portada de Ariel Olivetti demasiado buena para ser real. El libro apareció en kioscos (en esa época casi no había comiquerías, ni historietas en las librerías) a un precio de $ 10 (o sea, 10 dólares), en una época en la que una revista como la Skorpio valía $ 6 y traía 120, o 128 páginas. Sin dudas era un libro sumamente accesible. ¿Está buena la edición? Más o menos. Alguien le sacó los títulos a los episodios, de modo que no sabés bien dónde termina uno y dónde empieza el siguiente, excepto porque Lalia solía poner su firma en la última viñeta de cada entrega. No hay un índice de episodios (para saber que son 22 los tuve que contar) y además no aparece ningún dato de cuándo y dónde se publicaron originalmente, ni se detalla cuáles escribió Oesterheld, cuáles Trillo y cuáles Saccomanno. El único dato que aporta el libro y no estaba en las revistas donde se originaron las aventuras de Nekro es que el rotulado estuvo a cargo del maestro Héctor Formento, quizás el mejor letrista que tuvo la historieta argentina en toda su historia.

Por supuesto que nada de esto es óbice para el disfrute de las historietas incluídas en el tomo, que en su mayoría envejecieron muy dignamente. Sin embargo, hace casi 30 años que no se reeditan, y eso hace que este libro sea cada vez más difícil de encontrar. ¿Hay ejemplares en venta? Sí, en Mercado Libre encontré un alma caritativa que lo vende usado a $ 1850 (no muy lejos de los 10 dólares originales). No aparece muy seguido, así que dudo que ese que anda por ahí dure mucho tiempo disponible. Mucho más complicada la tenés si lo querés comprar en España, donde por la edición argentina (y única en castellano) están pidiendo 40 euros.

¿Hay una edición en tapa dura de este libro? No. Lo que sucedió es que, un par de años después de editado el tomo, un dealer de saldos compró por centavos los ejemplares que Record tenía sin vender (no más de 300), les sacó las portadas originales y las reemplazó por tapas duras. O sea que en vez de venderlos como saldo, por debajo del precio de tapa original, los vendió como “edición limitada para coleccionistas”, muy por encima de los $ 10. Una avivada notable, que le levantó mucho el valor a esos últimos ejemplares. Hoy, por el “hardcover” hay gente que pide $ 4000. Lo que no sé es si hay gente que los pague.

¿Hay alguna otra edición en libro de este material, o las opciones se limitan a este tomo de 1993 y las Skorpio de los ´70?. Más o menos el mismo material que recopiló Record en este libro apareció en Marzo de 1997 editado por Eura Editoriale, en un tomo llamado Nekradamus (que así le dicen al personaje en Italia), Vol.3 de la colección “I giganti dell’ avventura”. En vez de 272 páginas tiene 306, y en vez de 22 episodios trae 25. O sea que cubre un poquito más de ese período raro de 1977-78, entre que desaparece Oesterheld y que la serie se relanza con Ray Collins como guionista titular. El libro italiano salió a 9000 liras y aún hoy se consigue sin drama a 15 euros en el sitio de la editorial. Quizás eso explique por qué en Italia tampoco hubo ediciones posteriores a esa, que ya tiene casi 25 años.

¿Qué hay que hacer para que en Argentina se vuelva a editar Nekrodamus, empezando por lo de Oesterheld, sin dejar afuera las aventuras “del bache”, ni el material de los ´80 (que no es el mejor, pero ya que estamos, dame todo), ni la etapa en la que Slavich y Lalia llevan al personaje a su pico más alto? En total son 95 capítulos, y es cierto, son muchas páginas. Pero la obra lo amerita. Por la chapa del personaje, por Oesterheld, por Lalia (cuya popularidad sigue intacta y casi todos los años edita libros nuevos), obviamente por Slavich, y hasta por la curiosidad de leer historietas de Trillo en las que el mítico guionista escribe a personajes que no son de su propia creación, algo que –creo- no volvió a hacer nunca más después de su breve paso por Nekrodamus. ¿Qué falta para que alguien se decida a recuperar este material? ¿Que el tomo de 1993 supere la barrera de las tres lucas en el mercado de usados? Dale, déjense de hinchar las pelotas. Ya hay tomos nuevos y lindísimos de Bárbara y de Alvar Mayor y hasta de material que salió en revistas menos populares de Record, como Nadie. Ya es hora de resucitar a Nekrodamus.