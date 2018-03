Allá por 1984, unos años antes de que se descubrieran las innumerables virtudes del formato prestige, DC lanzó su línea de novelas gráficas, muy parecidas en tamaño a las de Marvel, que a su vez se parecían bastante a los álbumes europeos.

En Marzo de 1985, DC editó su cuarta novela gráfica, The Hunger Dogs, una epopeya en la que se suponía que Jack Kirby, el Rey de los Comics, le iba a dar un final definitivo a la saga de los New Gods, que había creado a principios de los ´70 y retomado un año atrás. The Hunger Dogs tiene varios problemas y uno de ellos es que no es autoconclusiva. Ya de arranque, retoma puntas argumentales de una historieta que Kirby le agregó a la miniserie de seis episodios que (durante 1984) republicó los 11 episodios clásicos de New Gods. El sexto y último de esos comic-books ofrecía una historieta 100% nueva, llamada “Even Gods Must Die”, y The Hunger Dogs (publicada cuatro meses después) empieza donde termina esa historia. De hecho, los especialistas afirman que de las 62 páginas que tiene The Hunger Dogs, 23 fueron entregadas por Kirby como parte de “Even Gods Must Die”, y luego re-mezcladas, re-masterizadas para formar parte de la novela gráfica.

Pero es todo muy raro, hay varias puntas argumentales que aparecen en “Even Gods Must Die” y no continúan en la novela gráfica. Por motivos ineluctables, Kirby borra de un plumazo a Kalibak, Steppenwolf y Desaad y los reemplaza por nuevos esbirros de Darkseid… a los que les da bastante protagonismo y desarrollo a lo largo de la novela. ¿No hubiese sido mejor desarrollar a los personajes ya conocidos? Personajes como Lightray o Lonar aparecen un toque, pero no cortan ni pinchan. Y otros conceptos clásicos del Rey, como los Forever People, Mister Miracle o Big Barda, apenas se mencionan. Vos dirás “bueno, necesitaba páginas para la machaca final entre Darkseid y Orion”. Pero no, tampoco. El desenlace no pasa por el combate final entre padre e hijo, y deja gusto a poco. En realidad, da la sensación de que Kirby tenía una idea más grande, que hubiera necesitado muchas más páginas para plasmarse como él la concibió, y afectar realmente a todo el Cuarto Mundo. De hecho, sobre el final los habitantes de New Genesis hablan de “una nueva era”, pero no sabemos bien de qué se trata. Puede que fuera un plan de Kirby para relanzar el Cuarto Mundo (o Quinto, andá a saber) o que simplemente dejara abierta la puerta para que otros autores vinieran a hacerse cargo de los personajes y darle otra dirección a la saga.

De todos modos, cuando en el Universo DC (ya post-Crisis) se retomó la historia de los New Gods, tanto “Even Gods Must Die” como The Hunger Dogs fueron barridas abajo de la alfombra por la mayoría de los autores. El único que las reivindica es John Byrne, que tira menciones a ambas historias en el nº3 de Superman y el nº600 de Action Comics. Y el que más en serio se toma todo lo que pasa acá es el propio Kirby, que mete muchísimas referencias a The Hunger Dogs (de hecho, la continúa en forma directa) en la segunda miniserie de Super Powers, que obviamente nunca estuvo pensada para ser canónica. Se ve que a Kirby, ya sesentón, le costaba distinguir una serie regular de una novela gráfica, de una colección de reprints o de una miniserie para vender muñecos. O las distinguía, pero le chupaba un huevo.

Por supuesto que si sos fan de Kirby, The Hunger Dogs te va a resultar cautivante. A pesar de ser confuso en algunas cosas, y notarse cierto apuro por resolver otras, el guión es impactante. New Genesis termina destruída, Darkseid destronado, Orion en pareja con la hija de Himon, Metron buscándole un nuevo hogar a los New Gods… Si algo no le falta a la novela gráfica son sacudones al status quo, que después no se respetaron, pero bueno.

A la hora del dibujo, Kirby cuenta con la colaboración de Greg Theakston, su asistente de aquel entonces, que se hace cargo del entintado y (supongo) del color. Si bien prueba cosas nuevas para aprovechar el formato más grande y la mejor calidad impresión que le daba la novela gráfica, estamos hablando del Kirby de los ´80, que obviamente está lejos del Kirby mitológico de los ´60 y ´70. Aún así, esto se ve bastante mejor que el resto de los trabajos del Rey de aquella década.

Ahora vamos a suponer que querés comprar un ejemplar de The Hunger Dogs, ese que en 1985 costaba u$ 5.95. En EEUU te van a querer cobrar por un ejemplar nuevo, en perfecto estado, entre 100 y 148 dólares. Un ejemplar usado normal, cuidado, presentable, puede andar entre los 65 y 130 dólares, según a quién se lo compres. Uno medio baqueta, por ahí te lo largan a u$ 48 o u$ 50. ¿Es mucho? En Europa vale más. Hoy un Hunger Dogs en buen estado está cotizando entre 90 y 162 euros.

¿Y no habrá alguna reedición? Sí, la novela gráfica The Hunger Dogs se republicó en Marzo de 2008 en el Vol.4 de la colección Jack Kirby’s Fourth World Omnibus, un mega-broli en tapa dura cuya cotización se disparó a las nubes (lo he visto a más de u$ 3000). ¿Y se reeditó en tapa blanda? Sí, pero también está agotadísimo y los avechuchos te pueden llegar a pedir entre u$ 200 y u$ 985. Por suerte ahora está saliendo una nueva edición del JKFW Omnibus, que va por el Vol.1. Son libros grandotes, para nada baratos. Pero el Vol.4, cuando salga, te dará la posibilidad de comprar The Hunger Dogs sin tener que subastar tus órganos en E-Bay.