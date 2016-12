The Question Vol.1

Cuando uno no es un salame, se pregunta cosas, se cuestiona cosas. A los curiosos, la vida nos ofrece muchos interrogantes, pero quizás el más enigmático sea ¿por qué carajo DC no reedita el primer TPB de The Question?

Repasemos: En Octubre de 2007, DC comienza a reeditar The Question, la maravillosa serie de los ´80, en la que brillaron como nunca los maestros Denny O´Neil y Denys Cowan. El primer TPB se llamó Zen and Violence, constaba de 176 páginas y el precio de tapa era de u$ 19.99. Era la primera vez que se reeditaban los seis primeros números de esta serie emblemática, de la que se había hablado bastante desde su cancelación en 1990, pero que nunca había pasado de ese status de “hitazo de culto” como para justificar una gran apuesta por parte de la editorial.

A este primer TPB (en el que O´Neil nos contaba el origen del personaje, lo enfrentaba a Lady Shiva, lo cruzaba brevemente con Batman, lo vinculaba a Richard Dragon y lo rodeaba de un atractivo elenco de personajes secundarios), le siguieron cinco recopilatorios más, cada uno con seis episodios. Así es como el núcleo de la serie (los 36 números aparecidos entre 1987 y 1990) fue reeditado en forma completa, en estos seis tomos, el último de los cuales salió en 2010.

Pero, ¿qué pasó? El primer tomo, Zen and Violence, se agotó hace años y DC jamás lo reeditó. ¿Tuvo una tirada más baja que los otros cinco? Es probable. Lo cierto es que los Vol.2 al 6 se aún consiguen sin mayor dificultad a precio de tapa, mientras que por el Vol.1 hace tiempo que los coleccionistas se apuñalan unos a otros y pagan cifras desorbitadas, a tal punto que conviene mucho más comprar las seis revistitas de 1987. Si recorremos algunos sitios de compra y venta de comics, o las páginas de dealers virtuales de EEUU, nos vamos a encontrar con que es casi imposible que alguien nos ofrezca Zen and Violence por menos de u$ 100, y que hay varios asesinos seriales que piden hasta u$ 2000 por un ejemplar en buen estado de este libro. Un disparate absoluto.

Lo más loco es que sucedió exactamente lo mismo con la edición británica. El sello Titan recopiló los 36 números de The Question en seis tomos y –de nuevo- los Vol.2 al 6 todavía se consiguen fácilmente, mientras que el Vol.1 es una quimera inalcanzable de ambos lados del Océano Atlántico.

¿Tan bueno es el material como para que haya gente que pague esas burradas? La verdad que es un comic exquisito, quizás la mejor obra en la extensa carrera de Denny O´Neil. A lo largo de la serie, el veterano guionista no sólo construye personajes perfectos sino que los usa para pensar acerca de un tema central en las historias de los justicieros: la violencia. Todo el tiempo O´Neil juega (a veces desde la filosofía, a veces desde la ironía y a veces desde la violencia misma) a preguntarnos si salir a repartir piñas y patadas por la calle sirve o no para acabar con la violencia. Además retoma personajes cuasi-olvidados de los ´70 (Richard Dragon y Lady Shiva) y le aporta al Universo DC la inconfundible Hub City, una ciudad que ya existía en los comics de la Charlton, en aquella primera versión de The Question creada por Steve Ditko, pero que acá cobra tanta dimensión como los mejores personajes de la serie.

A pesar de la proliferación de patadas de artes marciales (dibujadas como los dioses por un inspiradísimo Denys Cowan), The Question no se parecía a ninguna otra serie de las que se publicaban a fines de los ´80. El énfasis en el contexto político, los contrapuntos filosóficos de Vic Sage y Tot Rodor, la conciencia social, la fuerza de los personajes femeninos como Shiva y Myra Fermin, la lupa puesta sobre el rol de los medios de comunicación, el propio espesor de los dilemas morales que debía resolver el protagonista ponían a esta obra en otro plano, mucho más cerca del comic de autor que del mainstream dominado por los superhéroes.

Pero volvamos a lo importante: ¿qué hacemos con este maldito Vol.1 que no aparece y que nos des-estimula a comprar el resto de las reediciones? Mi consejo es esperar. Tengo amigos que miran las series de TV con los personajes de DC y me dicen que en varias de ellas ya se ha hecho mención a Hub City. Eso nos permite inferir que, en un futuro no tan lejano, The Question puede llegar a sumarse al elenco de alguna de estas series, en cuyo caso la editorial tendría que ser MUY necia para no plantearse una nueva reedición de los primeros episodios.

Es más, tampoco sería ilógico descatalogar por completo esa colección de seis libros y reeditar todo de nuevo en menos tomos (como sucedió, por ejemplo, con la Doom Patrol de Grant Morrison o la Wonder Woman de George Pérez). En ese caso, estaría bueno que la nueva colección incluyera también los Annuals 1 y 2 (de 1988 y 1989, respectivamente), que nunca fueron recopilados, y las cuatro historias largas que escribió Denny O´Neil para The Question Quarterly, la colección trimestral que se inició cuando se canceló la serie mensual y duró apenas cinco números. Ese material tampoco se reeditó nunca y -si bien no está al nivel de los 36 episodios centrales- es digno de ser descubierto por los nuevos lectores que se interesen por el personaje a raíz de una hipotética aparición en una serie de TV.

Pero esas son especulaciones. Lo real es que, inexplicablemente, DC no reeditó nunca Zen and Violence y eso hace por un lado que el TPB sea un Santo Grial que vale fortunas y por el otro, que el que quiere empezar a coleccionar The Question en libro lo dude demasiado… o empiece a coleccionar desde el Vol.2.