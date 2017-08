Allá por el 2000, DC Comics inició un ambicioso proyecto: republicar en 24 tomos de lujo toda la serie de The Spirit, iniciada por Will Eisner en 1940, y publicada originalmente como suplemento de algunos diarios de EEUU.

Como todos sabemos, los primeros años de The Spirit no son precisamente los mejores. La etapa gloriosa, el momento del verdadero despegue de la serie, ese click que hace The Spirit que le permite convertirse en el hiper-clásico que es hoy, se produce cuando Eisner regresa a la vida civil, tras algún tiempo enrolado en las fuerzas armadas, como lógica consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. En Diciembre de 1945, el maestro vuelve a hacerse cargo de la serie (que había pasado a manos menos habilidosas) y ahí sí, Denny Colt deja de ser un mero detective con antifaz para ser una especie de catalizador, o incluso de testigo, de historias que trascienden las márgenes de los géneros y en las que Eisner (sin descuidar la veta aventurera) se anima a probar una infinidad de cosas nuevas. Esta etapa de The Spirit es lo que los críticos llaman “el Citizen Kane de la historieta”.

En la colección editada por DC, llamada The Spirit Archives, las historias post-1945 empiezan a aparecer en el Vol.12 y lógicamente, a partir de ese punto la demanda de los libros se incrementa. Así es como los Vol.12, 13 y 14 se agotan rápidamente, y (al tratarse de ediciones de lujo para coleccionistas) no se reeditan nunca más. De esos tres tomos, el que realmente se convirtió en una reliquia mitológica e inconseguible fue el Vol.14.

The Spirit Archives Vol.14 salió a la venta el 4 de Agosto de 2004, a u$ 49.95. En su interior tenemos 27 historietas de 7 páginas, originalmente aparecidas entre Enero y Junio de 1947, plena Era de Oro de la serie. Acá encontramos varias de las gemas definitivas de Will Eisner (asistido por Jerry Grandenetti, Jules Feiffer y un letrista que probablemente fuera Abe Kanegson), en las que Denny Colt, Ebony White, Dolan y Ellen se enredan en historias muy distintas entre sí. A veces en Central City y a veces en locaciones exóticas, a veces frente a villanos peligrosísimos y a veces frente a conflictos chiquitos, munícipes, de entre casa, The Spirit reparte y recibe trompadas y besos mientras Eisner narra cada vez mejor. Entre estas 27 historietas están, por ejemplo, School for Girls y Black Gold, dos clásicos definitivos protagonizados por la infartante P’Gell, y también apariciones de Saree, Hoagy the Yogi, Silken Floss y muchos más.

La colección de Archives llegó hasta el Vol.24 y recuperó todo el material aparecido en los suplementos de los diarios hasta 1952, cuando Eisner da por terminada la serie. Existen también un Vol.25 con todas las tiras diarias, un Vol.26 con las historietas de The Spirit realizadas por Eisner entre 1952 y 2005 (las rarezas, digamos) y un Vol.27 (publicado por Dark Horse en 2009) con el material realizado por distintos autores para la efímera revista de Kitchen Sink llamada Spirit: The New Adventures, ya en la década del ´90.

En 2008, justo cuando se estrena en los cines de EEUU la abyecta película de The Spirit dirigida por Frank Miller, DC trata de colgarse de las tetas del film con The Spirit: Femmes Fatales, un libro de tapa blanda que republica 23 historietas de 1940-49, entre ellas algunas de las que aparecían en The Spirit Archives Vol.14. Pero eso tampoco alcanzó para alivianar la presión de los fans, que aún hoy siguen en busca de ese tesoro de 2004, que parece cada vez más lejano.

Si te enganchaste tarde con los Archives de The Spirit vas a ver que los primeros 11 tomos se consiguen con bastante facilidad, al igual que los tomos posteriores al 15, cuando DC sube la tirada de estas ediciones de lujo. Los tomos 12 y 13 son bastante difíciles de encontrar al precio de tapa (recordemos, u$ 49.90) y el Vol.14 es el realmente jodido, por el cual vas a tener que hacer un desembolso más heavy.

¿De cuánto estamos hablando? Depende a quién se lo compres. Rastreando en internet, en páginas de dealers y comiquerías de EEUU, rara vez vas a encontrar ejemplares a menos de u$ 95. Y son ejemplares de segunda mano, que probablemente no estén en perfecto estado. Si querés un ejemplar nuevito flamante, en las mismas e impecables condiciones que cuando salió en 2004, preparate para pagarlo bastante más. Hay bestias crueles y despiadadas que te pueden pedir hasta u$ 335, y también algunas almas caritativas, dispuestas a soltarlo por u$ 200.

En el medio podés llegar a encontrar un montón de cotizaciones, pero la mayoría va a andar por ahí, entre los u$ 95 y los u$ 335. Vos sabrás cuánto estás dispuesto a poner para tener completa esa colección maravillosa que fuera The Spirit Archives, interesante de punta a punta pero especialmente imprescindible a partir del Vol.12.