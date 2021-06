Estamos en 1998, una época en la que prácticamente todos los meses aparecían en EEUU historietas en las que se juntaban personajes de distintas editoriales, como para impactar a los fans y sacarles fácilmente su dinero. En general, eran aventuras muy autoconclusivas y sin consecuencias notables para ninguno de los personajes involucrados, cuyas historias “canónicas” continuaban en otras revistas, en las que rara vez se mencionaban los sucesos de estos crossovers, team-ups o choques con personajes de otras editoriales. Pero hubo una excepción.

En Agosto de 1998, Image y Dark Horse unieron fuerzas para producir el one-shot WildCATs/ Aliens, escrito por Warren Ellis y dibujado por Chris Sprouse, con las tintas del elegante Kevin Nowlan y colores de la increíble Laura Depuy. Esta vez, el mítico coordinador Scott Dunbier le dio luz verde al guionista británico para que matara a todos los personajes que se le diera la gana y Ellis, que tenía a su cargo la serie mensual de StormWatch, aprovechó para hacer una limpieza a fondo en ese grupo creado por Jim Lee y Brandon Choi en 1993. Entonces, si venías leyendo Stormwatch, sí o sí tenías que leer WildCATs/ Aliens, porque ahí se veía la masacre que le cambiaría por completo la cara a esa revista y le permitiría a Ellis relanzarla en una nueva (y mucho más atractiva) dirección, con otra onda y otros personajes.

Pero después pasaron cosas. En 1999, toda la línea de WildStorm se escindió de Image y pasó a la órbita de DC. Lo cual no generó demasiado ruido, porque DC y Dark Horse siempre tuvieron buena onda. Y claro, en 2001, cuando DC reeditó en TPBs esa etapa de Stormwatch, incluyó el crossover con los xenomorfos en el libro titulado “Final Orbit”, porque si no, no se entendía una chota lo posterior. El estallido llegó en 2019, cuando Disney compró a Fox, la empresa propietaria de los derechos sobre Aliens. Y lógicamente, le quitó a Dark Horse los derechos para publicar comics de esta franquicia… y (como ya había hecho cuando compró LucasFilms) se los dio a Marvel, otra de las subsidiarias del inconmensurable imperio del entretenimiento. O sea que un proyecto gestado entre dos editoriales medianas y amigas entre sí, ahora estaba mitad en manos de DC y mitad en manos de Marvel, dos editoriales grandes y de pronunciada rivalidad.

La consecuencia es muy obvia: Wildcats/ Aliens no se va a republicar nunca más, porque Marvel y DC no se van a poner las pilas para llegar a un acuerdo, y menos cuando es una historia que involucra a personajes que DC usa poco y de vez en cuando. ¿Qué va a pasar con ese lindísimo one-shot de 1998? Se va a convertir en un Santo Grial inalcanzable, que muy pocos van a poder tener en sus colecciones.

Originalmente publicado a u$ 4.95, en E-Bay ya se vende a u$ 50. Por el lado de Amazon, los más amistosos lo ofrecen a u$ 30 y los más criminales a u$ 40. En los sitios de compra-venta más populares, o no lo tienen, o aparece a u$ 40 la portada principal y u$ 50 la portada alternativa (obra del maestro Gil Kane). Por esa guita, conviene más comprarse el TPB Stormwatch: Final Orbit, que además trae dos episodios de esa serie a cargo de Warren Ellis y Bryan Hitch, y está más o menos al mismo precio, entre los u$ 40 y los u$ 60, según la edición. Y va a seguir subiendo. De hecho, en algunas páginas de Europa ya pasó la barrera de los 50 euros.

¿Y si lo querés tener en castellano? En ese caso, me parece que la opción más razonable debe ser comprarte el mega-broli DC Comics/ Dark Horse Comics: Aliens, editado por ECC en 2017, que trae esta historieta y un montón más. Es un masacote de 400 páginas en tapa dura que en España salió a 35,50 euros, y que cuando lo ves en Argentina, está siempre arriba de los $ 5000. Pero trae mucho material y puede seguir subiendo de precio, por esto de que hoy es imposible que se reediten los encuentros entre los Aliens y los personajes de DC.

Che, ¿y algo más económico, no hay? Está difícil. En 1999, los derechos de DC los tenía la editorial mexicana Vid, que editó Wildcats/ Aliens en una edición nac & pop, una grapa bastante presentable que en su momento costaba u$ 6, o sea, seis pesitos argentinos de los tiempos del 1 a 1.

¿Sabés a cuánto lo venden hoy los delincuentes más jodidos de Mercago Libre? A $ 10.000. Sí, diez lucas. Pero pasa algo similar en el resto del mundo. En el Amazon francés, esa edición mexicana cotiza a 104 euros, en el Amazon inglés está por encima de las 80 libras esterlinas, y hasta en Filipinas (donde se habla castellano) también se convirtió en una pieza muy buscada por los coleccionistas. En el Mercado Libre de México no lo ves ni por casualidad, y en España cuando alguien ofrece un ejemplar, dura segundos a la venta.

Repito: esto va a seguir subiendo de precio, en la medida en que más gente descubra que, sin Wildcats/ Aliens, no se entiende la historia de StormWatch y –por ende- la de The Authority. Más allá de la calidad de la historieta en sí (que es muy digna), ningún fan de Warren Ellis (siempre hablando de los que coleccionan comics en papel) se va a querer quedar sin su ejemplar. En ese caso, mi consejo es que le metas pata, para conseguirlo antes de que se vaya más a la mierda de lo que ya se fue.

Y obviamente, si lo tenés, ni se te ocurra prestarlo.