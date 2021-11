Hace 30 años, un ya consagrado Katsuhiro Otomo concretaba el sueño de incursionar en el cine “de verdad”, no con dibujos animados, sino con actores de carne y hueso. Le tocaba dirigir la película World Apartment Horror, en cuyo guion colaboró también Keiko Nobumoto (guionista de Cowboy Bebop o Wolf’s Rain entre otras). En la etapa incial, la del desarrollo de la idea, había colaborado con Otomo un joven mangaka que también trabajaba en diseño de producción y story boards para animación: un tal Satoshi Kon. La película cosechó muy poco éxito y prácticamente no se proyectó fuera de Japón, pero la editorial Kodansha encargó una adaptación al manga que se publicaría en la revista Young Magazine y se extendería a lo largo de 100 páginas. Como a Otomo le daba fiaca dibujarlo, se lo encomendó a Satoshi Kon. Satoshi, que admiraba profundamente a Otomo, se puso a trabajar y el resultado es un manga absolutamente atípico.

Al igual que el film, el manga de WAH nos cuenta qué pasa cuando los yakuza se proponen desalojar a un grupo de okupas que habitan ilegalmente en un edificio viejo, bajo, venido a menos y que, una vez que se convierta en escombros, pasa a valer fortunas, porque en ese terreno se puede edificar una mega-torre llena de departamentos lujosos. Una vez que fracasa el primer enviado (el trastornado Jefe Hide) es el turno de un matón de la B Metropolitana llamado Itta, quien deberá convencer de que se vayan de ahí a un montón de inmigrantes clandestinos que vienen de los distintos países asiáticos para conseguir trabajo en Tokyo. Kon, con su dibujo más exagerado y caricaturesco que el de Otomo, logra que nos cause gracia la idiotez de Itta, la violencia de sus jefes, y hasta la sordidez de las condiciones en las que viven los inmigrantes. A pesar de lo heavy de lo que nos están contando, la historia mantiene un clima casi festivo, o por lo menos de bizarreada que impacta más de lo que perturba.

La mejor parte de la obra llega cuando aparece un shaman a exorcizar a Itta, convencido de que está poseído por un demonio que habita hace milenios el predio invadido por los okupas. Ahí el gangster de cuarta vive una experiencia totalmente alucinógena, que Kon ilustra de modo desbocado y sencillamente genial. No tengo idea de cómo habrá filmado Otomo la escena de las alucinaciones de Itta, pero dibujada por Kon es una de las secuencias más grossas que recuerdo haber visto en un manga. Kon, además, no oculta en lo más mínimo su fanatismo por Moebius, que supera al de Otomo. Mete enfoques, gestos y rayitas muy típicos del maestro francés, y se nota que leyó no sólo los laburos fumancheros de ciencia-ficción, sino también lo que hacía Jean Giraud en el Teniente Blueberry.

Ahora, si querés tener esta gema en tu colección porque te hiciste fan de las películas o los mangas que nos dejó Satoshi Kon antes de su prematura muerte (en 2010, con solo 46 años), preparate para vivir otro tipo de horrores, igualmente pesadillescos.

En Japón, el manga de World Apartment Horror se reeditó al toque, en 1991, en un libro de 224 páginas con ese mismo título, que incluía otras tres historias cortas de Kon: Visitors, Waira y Joyful Bell. Pero en 2011 se armó otro libro de historias cortas del ídolo, Dream Fossil, que compila 16 trabajos y deja afuera a WHA, que nunca se reeditó en japonés. Pasados 30 años, obviamente aquel primer libro es muy difícil de encontrar. Hoy, por el tomo ponja de 1991 en el Amazon nipón están pidiendo 10.100 yenes, en el de Estados Unidos u$ 165, en el del Reino Unido 110 libras esterlinas y en los de los distintos países europeos (Alemania, Francia, España) anda en torno a los 138 euros.

Más difícil que desembolsar 138 euros es leer en japonés, con lo cual vamos a barajar otras opciones. Milagrosamente, en 1994 Planeta-DeAgostini editó esta obra con el nombre de ¡Qué Horror de Apartamento!, en formato de novela gráfica, espejada para que se lea en sentido occidental y en un libro de 112 páginas, sin otras historias de Kon a modo de complemento. Es un libro excelente, en el que el dibujo de Satoshi se aprecia en todo su esplendor… pero no se consigue. Ni en el Amazon de España, ni en Todo Colección, ni en Busca Libre, ni en Mercado Libre de Argentina… nadie parece tener este manga en venta, salvo uno en el sitio Wallapop, que lo ofrece a 100 euros.

¿Y ahora? Ahora tenés que aprender a leer en italiano, mascalzone. En 1996, World Apartment Horror se publicó (estimo que cortada en fetas) en la revista Kappa, un mensuario de la Edizioni Star que traducía mangas al italiano y los publicaba en sentido de lectura occidental. Diez años más tarde, en 2006, WHA apareció en la colección Storie di Kappa, en un hermoso tomo de 224 páginas que también incluye historias cortas de Satoshi Kon (en este caso Joyful Bell y Waira). Se supone que el libro está descatalogado (no sería ilógico, porque se publicó hace ya 15 años), pero si lo buscás en los sitios de compra-venta de Italia vas a ver que se consigue MUY barato, entre los 6,65 y los 7 euros. Sin dudas esa es la mejor opción para capturar esta gema sin fundirte.

¿Por qué hace 30 años que esto no se reedita en Japón? ¿Por qué hace 15 años que no se reedita en ningún lugar del mundo? ¿Cómo carajo no hay ediciones ni en inglés ni en francés? Misterio insondable. Lo importante es que leas World Apartment Horror, aunque sea en una cueva de tradumaquetadores. Es una gran, gran comedia fuera de control, que habla de la xenofobia, pero que no se queda para nada en la bajada de línea, una montaña rusa de emociones una más sacada que la otra, un festival de risas, asco, violencia e imágenes absolutamente inolvidables. Y como siempre digo, si la tenés, ni se te ocurra prestarla.