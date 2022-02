XIII integral, Vol.1

Allá por Marzo de 2014, la editorial francesa Dargaud decidió festejar los 30 años del debut de XIII con una reedición en tomos integrales de la popular serie creada en 1984 por Jean Van Hamme y William Vance. Una serie atípica en el mercado francés, primero porque se empezó a publicar directo en álbumes, sin serializarse previamente en revistas: y segundo porque construyó su inmenso éxito poco a poco, a lo largo de varios años en los que pasó de ser un título de ventas humildes, casi del montón, a ser un furor que arrasa con todo cada vez que sale un nuevo álbum.

En 2014 había 19 álbumes de XIII publicados, y Dargaud los convirtió en cinco potentes tomos de más de 180 páginas. El Vol.1 es muy especial, porque además incluía una sección extra de 14 páginas en la que Van Hamme y Vance contaban cómo se realizaban los guiones y dibujos de XIII. Ya desde la portada (lujosa, con relieve), la editorial advertía que se trataba de una “tirada limitada”. Y así fue.

El que durmió en 2014 y no se compró el primer integral de XIII a 34,90 euros, hoy está en el horno. Los tomos 2 al 5 se siguen consiguiendo a ese precio, pero el Vol.1 se convirtió en un Santo Grial por el que los impiadosos avechuchos te decapitan sin la menor compasión. En FNAC (la principal cadena de librerías del mercado francófono) no está. En Decitre (otra gran cadena de librerías) no está. En Amazon Francia, un copado lo ofrece a 215,50 euros. En Chasse aux libres, hay un ejemplar un toque más caro, a 218,50. En BD Fugue (un excelente sitio dedicado al coleccionismo de historietas) lo ofrecen a 250 euros. Y en Rakuten (lo que vendría a ser el Mercago Libre de Francia) un genocida lo tiene a 999 euros.

O sea que la mejor opción es pagarlo más de seis veces lo que salía cuando apareció en 2014. Ni en pedo. ¿Hay otras alternativas?

Veamos: en 1999 salió un integral de XIII en tamaño bastante más chico que los típicos álbumes franceses (20 x 25 cm), en blanco y negro y con 150 páginas que recopilan los tres primeros álbumes de la serie. No es lo mismo, ni a palos, pero en casi todos estos sitios lo encontrás sin mayor inconveniente a 20 euros y en Rakuten puede aparecer algún ejemplar usado a 5 euros.

¿Qué onda en castellano? Bueno, ahí tenés la muy buena labor de Norma, que publica XIII con muy poca diferencia respecto de Francia, y ya lleva 26 tomos, todos en formato de 48 páginas y tapa dura. O sea que si comprás los cuatro primeros en la edición de Norma vas a gastar un poco más de los 35 euros que valía el primer integral cuando salió. ¿Y en inglés, no existe? Sí, lo publica la editorial británica Cinebook, pero tampoco editó los integrales. Lo único bueno que tiene Cinebook es que lanza los álbumes de 48 páginas en tapa blanda, a 10 euros. O sea que también sale más caro comprar los Vol.1 al 4 en inglés que el integral a su precio inicial, pero al pesar menos que los álbumes de tapa dura, probablemente te rompan menos el culo con el envío. Y ya está, esas son todas las opciones que te puedo ofrecer.

Otro día podemos hablar de lo importante que es que las series largas del mercado francobelga se recopilen en integrales, y que estos estén siempre disponibles para captar nuevos lectores. Y de ahí podemos pasar a lo ridículo que resulta seguir sosteniendo el formato de 48 páginas en tapa dura, sobre todo cuando este material se publica fuera de Francia. Pero quería hablar un poquito de XIII y tirar alguna punta de por qué es tan atractiva esta serie y por qué se ganó el status de tanque insumergible en un mercado tan competitivo como el del comic francófono. XIII es una historia de misterio, de conspiraciones y secretos enroscados de manera magistral y condimentados con rosca política, asesinatos y mucha acción. Los cuatro primeros tomos (Le jour du soleil noir, Là où va l’Indien…, Toutes les Larmes de l’Enfer y SPADS, reeditados en el integral en cuestión) aparecieron originalmente entre 1984 y 1987 y nos trasladaron a Estados Unidos, donde Van Hamme y Vance nos hicieron vivir en carne propia la tragedia de un tipo que aparece vivo de milagro, pero amnésico, y que tiene que recuperar su identidad mientras se lo acusa nada menos que de haber asesinado al presidente de EEUU. Así se empieza a urdir una trama repleta de operaciones turbias de las agencias de espionaje, el FBI, los milicos yankis, y gente que trata de ayudar a XIII y casi siempre termina muy mal.

Para el final del cuarto tomo, ya sabemos bastante más acerca del misterioso hombre sin memoria (que a lo largo de la saga adoptará muchísimas identidades falsas), pero la conspiración no hace más que cobrar más espesor y enchastrar a más sectores del gobierno y las agencias de seguridad de EEUU. Por supuesto, la complejidad de la trama en un punto excederá las fronteras del gran país del Norte, y XIII vivirá peripecias imposibles en otros parajes del globo, en su lucha por la verdad, la memoria y la justicia.

XIII es una aventura cautivante, que toca de refilón un montón de temas relevantes del ámbito social y político de su época, y que muestra a dos creadores belgas correrse un poco del tono infanto-juvenil que tan bien manejan en ese país para plantearnos una serie mucho más adulta y oscura. Vance se retiró en 2010 a causa del parkinson, y falleció en 2018. El dibujante llegó hasta el Vol.19, y ahí también se bajó el guionista original, Jean Van Hamme, con lo cual esos 19 tomos se consideran la etapa “clásica” de la serie, que al día de hoy continúa a cargo de Yves Sente y Youri Jigounov.

Nunca es tarde para engancharse con XIII y alucinar con esta conspiración de identidades volátiles, traiciones y roscas espurias, pero bueno, si te decidís a leerla en francés y querés apostar al formato integral, preparate a desembolsar una guarangada de guita por el esquivo Vol.1 de la magnífica edición 30º aniversario. Y ojalá Dargaud festeje los 40 años de XIII con una nueva edición de esta gema.