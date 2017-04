Te dejé un mensaje

¿Hay un único tema que englobe a todo el comic de superhéroes? No sé, pero creo que hay una moraleja que se repite todo el tiempo, desde la primera aparición de Superman hasta hoy. Y cuando una misma moraleja se repite a lo largo de tantos años… por algo será, no? Quizás no sea una simple moraleja, sino un mensaje que estos personajes nos quieren transmitir.

Destilado a su esencia más básica, el mensaje (tal como lo entiendo yo) es contundente: El que tiene más poder que el resto, está obligado a usar ese poder en favor de quien tiene menos. Eso define al héroe: poner sus habilidades extraordinarias en favor de los demás, en lugar de usarlas para su propio beneficio. Esa es la responsabilidad de la que hablaba el Tío Ben, esa es la factura que Odín le pasó 50.000 veces a Thor. Los poderes (o las ventajas, como podrían ser el conocimiento científico, o el dinero) se usan para beneficiar al débil, para equilibrar la balanza y evitar injusticias.

¿Qué pasa si usás los poderes con fines egoístas y no altruístas? Sos un villano. En los comics de superhéroes, el villano es el que usa su poder extraordinario para beneficiarse a sí mismo, para potenciar o perpetuar la supremacía que tiene sobre aquellos que carecen de poderes o ventajas. El villano no se esfuerza por equilibrar la balanza sino que, por el contrario, aspira a que el poderoso sea más aún poderoso y que el débil se las arregle como pueda… o quede sojuzgado por siempre bajo el yugo del poderoso.

Por eso el héroe es un obstáculo para el villano, porque el héroe va a intentar impedir que el desquilibrio entre fuertes y débiles sea cada vez mayor. Proteger al que no se puede proteger a sí mismo es un componente central del código ético de los superhéroes. Impedir que la desmedida ambición de poder de los villanos deje a muchos a merced de unos pocos también es fundamental.

Esto, como casi todo, tiene una explicación. La ética de los superhéroes no nació por combustión espontánea, no fue una revelación mística que tuvieron Jerry Siegel y Joe Shuster después de fumarse un churro. Es la ética del New Deal, la ética que con el correr de los años ´30 fue reemplazando de a poco a la consigna del “vale todo”, que llevó a los Estados Unidos al colapso económico y social más profundo de su historia, allá por 1929. Los chicos que inventaron a los superhéroes entre 1938 y 1942 son hijos de la Gran Depresión, crecidos en hogares tremendamente golpeados por aquella crisis. Ellos vieron en primera persona cómo el New Deal, ese nuevo contrato social impulsado por el presidente Franklin Roosevelt, evitó la disgregación social, el caos, el hambre y la miseria que sus familias veían como una posibilidad muy concreta en 1930.

¿De qué se trata el New Deal? De un nuevo rol para el Estado. Detonado el circuito financiero, reducido el mercado a su mínima expresión, la alternativa a la pandemia de exclusión social era un Estado que tomara las riendas, que se volcara a un papel activo, dinamizador de la economía. Un Estado que (como los superhéroes) cuidara el equilibrio en favor de las mayorías sin poderes, que usara la fuerza de las leyes para beneficiar a los que se caían del sistema, a reducir la brecha entre ricos y pobres, a proteger a los que el mercado no supo o no quiso proteger. El New Deal fue, sin dudas, la brújula que orientó el mensaje que nos dieron los superhéroes.

Pero por más obvio que fuera este mensaje, aunque nos lo hayan explicitado de las maneras más burdas posibles, hay gente que no lo entendió. Por eso aún hoy hay fans de Superman que votan y apoyan a gobiernos de derecha, es decir, a los gobiernos que obran EXACTAMENTE IGUAL que los supervillanos. El neoliberalismo, por ejemplo, es un especialista en eso de usar las facultades del Estado para ampliar los privilegios de los que ya tienen inmensos privilegios. La concentración del ingreso, la baja de impuestos a los que más tienen, la posibilidad de despedir empleados sin pagarles un mango, o de contratarlos y pagarles salarios miserables… esos son superpoderes que los ricos adquieren bajo el sol amarillo del neoliberalismo. Invariablemente, estos procesos políticos logran que el poderoso se haga cada vez más poderoso, y al débil que lo defienda Magoya. ¿No tenés recursos? Jodete. Nadie te va ayudar. Es la cultura del sálvese quien pueda, donde el altruista es un boludo y el egoísta un crack.

Si sos fan de Superman y hoy bancás a Macri, a Trump, a Temer, a Rajoy o a cualquier otro Lex Luthor del mundo real, decime qué se siente. Decime cómo es haber leído toda tu vida comics de superhéroes y no haber entendido el mensaje más claro, más palpable, detrás de tanta capa, tanto músculo y tanto antifaz.