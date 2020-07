A brillar mi amor

Milky Way anuncia para fines de este mes el debut en castellano de Boku no Orion, que en nuestro idioma se titulará Mi estrella más brillante. Se trata de un shojo creado en 2018 por Shiki Kawabata, que actualmente se publica en la revista You (de la editorial Shueisha) y ya cuenta con 3 tomos recopilatorios.

El argumento se sintetiza de esta manera:

Samon Ôtsuki es buen mozo e inteligente; tan perfecto que todo el mundo lo alaba e incluso lo llaman «príncipe», aunque siempre oculta su auténtica personalidad a fin de adaptarse a los demás, y se odia por eso. Cansado de relaciones superficiales, conoce a Koito Kamehira, una chica de un curso por debajo del suyo en secundaria y que pasa totalmente desapercibida. Intrigado por la sonrisa que siempre le ilumina el rostro, Samon empieza a sentirse atraído por ella. Hasta que, el día de la graduación, Koito le entrega un sorprendente regalo que le cambiará la vida.

La obra más conocida de Shiki Kawabata (Sora Wo Kakeru Yodaka, de 2014, recientemente adaptada a película con actores) también apareció en España de la mano de Milky Way Ediciones, con el título de El patito feo que surcó los cielos.

Los fans de esta autora, o del shojo en general, le tienen que hacer un monumento a esta editorial asturiana.