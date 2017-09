A falta de cuatro…

Después de dar mil vueltas, Marvel confirma para Diciembre el lanzamiento de Marvel Two-in-One, una nueva serie que (como la que llevó el mismo título en los ´70 y ´80) estará centrada en Ben Grimm, junto a invitados rotativos. El guionista es el nuevo Rey Midas de Marvel, Chip Zdarsky, y el dibujante (por lo menos para el arranque) es el británico Jim Cheung, siempre asociado a eventos importantes en la Casa de las Ideas.

Pero lo más interesante es que el primer co-protagonista que acompañará a The Thing no es otro que Johnny Storm, el otro “sobreviviente” de los Fantastic Four, el grupo con el que Stan Lee Jack Kirby iniciaron el Universo Marvel, y a quienes no vemos juntos desde 2015. El primer arco de Marvel Two-in-One se titula “The Fate of the Four”, y pareciera ser el primer paso hacia el regreso de la familia Richards y sus amigos.

Ben y Johnny se reunirán para tratar de encontrar al resto del cuarteto, porque Johnny no puede creer que hayan desaparecido para siempre. Y claro, en el medio se interpondrá el Doctor Doom, que está conectado al secreto del eventual regreso de los Richards. Además, Zdarsky promete apariciones de un montón de héroes y villanos vinculados a los Fantastic Four, con lo cual todo hace suponer que este título será fundamental para los fans que extrañamos al clásico cuarteto.

Y si bien la serie arranca del nº1, no está descartado que más adelante cambie la numeración para retomar la de la colección original, que llegó hasta el nº100 allá por Marzo de 1983.