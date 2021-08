A festejar con One Piece

El 3 de Septiembre será un día histórico para el manga de Eiichiro Oda y para todos sus fanáticos. Ese día se publicará en Japón el Vol.100 de la colección de tankoubons que recopilan la serie que aparece todas las semanas (bueno, casi todas) en las páginas de la Shonen Jump. Y además, esa misma semana se va a emitir el episodio nº1000 del animé.

Para festejar estos hitos, el canal oficial de One Piece en YouTube va a estrenar el 30 de Agosto el primer episodio de una miniserie de cinco, titulada «One Piece 100 – We Are One». Se trata de una ficción, armada con cinco episodios cortos dirigidos por Mika Ninagawa, centrada en el mundo de los fanáticos de One Piece, interpretados por actores. El elenco de la miniserie está encabezado por Kengo Kora, Sota Fukushi, Marie Iitoyo y Hana Anzu, mientras que la canción principal (Twilight) está compuesta e interpretada por RADWIMPS, el grupo hit de este momento, obviamente en Japón.

Mientras tanto, en la revista Shonen Jump también habrá festejos. El 31 de Agosto, en las páginas del nº39 de este año, tendremos «Vivi no Bôken» (la aventura de Vivi), una historieta unitaria a cargo de Naoshi Komi, que recuenta el fin del arco argumental de Alabasta, desde el punto de vista de Vivi, y en tono de comedia romántica.

La semana siguiente, tendremos una cuarta aventura de Shokugeki no Sanji, centrada en el famoso cocinero y a cargo de Yûto Tsukuda y Shun Saeki, los destacados autores del manga Food Wars. Y siete días después, en el nº41 de la Jump, un nuevo capítulo de One Piece Gakuen, el spin-off en el que Sôhei Kôji reimagina a Luffy y su tripulación como alumnos de una escuela secundaria del presente.