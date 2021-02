A todo Tillie

La editorial Avery Hill anuncia para Junio un librazo de 324 páginas en tapa dura llamado «Alone in Space», que recopila toda la obra dispersa de la imprescindible Tillie Walden.

El libro incluye un montón de historias cortas que aportó a distintas revistas, ilustraciones, bocetos, material que Walden realizó para subir a la web, y sus historietas más emblemáticas: The End of Summer (la primera que publicó), I Love This Part y A City Inside.

Si te enganchaste con Spinning, o si todavía no descubriste la mirada aguda, poética y absolutamente original de esta joven luminaria del comic, Alone in Space te la hace fácil. Un sólo libro, con todo el material que realizó Tillie por afuera de las novelas gráficas, con el que se labró una reputación en el medio. No puede fallar.