A todo Wolverine

Marvel lanza en Enero dos miniseries interconectadas entre sí: X Lives of Wolverine y X Deaths of Wolverine, una saga que recorre pasado y futuro y transformará no solo a Wolverine sino a toda la mitología de los X-Men. El guionista a cargo es Benjamin Percy, acompañado por los dibujantes Joshua Cassara y Federico Vicentini. Las miniseries van a ser quincenales, y saldrá una semana cada una.

En las postrimerías de Inferno, se viene la Segunda Era Krakoana de los X-Men y Percy se propone inaugurarla con lo que muy humildemente define como «la historia de Wolverine más grandiosa jamás contada». Según el guionista, vamos a descubrir una plataforma narrativa definitiva, que abrevará en todas las historias de Wolverine creadas previamente, las resignificará y lanzará al personaje hacia un futuro salvaje. Una epopeya pasada de rosca, con viajes en el tiempo y el espacio, acción desenfrenada, sangre y muchos guiños a la rica historia de Logan y los X-Men.